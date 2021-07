Huaweis P50-Kamera soll im neuesten Teaser-Video naturgetreue Farben einfangen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Huawei hat das Erscheinungsdatum seines Flaggschiffs P50 wie erwartet auf den 29. Juli bestätigt, obwohl dies nur für China gilt. Was in seinem neuesten Video angeteasert wird, ist ein interessantes Kamera-Update. In einem früheren Video wurden bereits einige Teile des neuen Kamera-Setups gezeigt, aber dieses neue spielt auf das Farbpotenzial der neuen Kameras an.

Jede Kamera muss ein Bild aufnehmen und dieses Bild für einen Bildschirm interpretieren. Viele erhöhen die Sättigung, um unsere Augen anzusprechen, während einige wie Apple nach einem realistischeren Ton streben. Huawei behauptet, dass sein P50 lebensechte Farben aufweisen wird. So wird das, was Sie mit eigenen Augen sehen, auf den Bildschirm transportiert.

Wie Huawei es ausdrückte: "What you see is what you get", was vielversprechend ist, da Huaweis Kameras normalerweise mit den Besten da sind. Es wird gemunkelt, dass das P50 ein Triple-Kamera-Setup mit einem Sony IMX707-Hauptobjektiv, einem 3-fach-Teleobjektiv und einem weiteren Sony IMX600-Sensor hat. Diese neuesten Informationen sind @RODENT950 zu verdanken. Es gibt auch die Details des Setups des Pro mit demselben IMX800-Hauptsensor, einem OV64A 5X-Periskop und einem neuen ToF-Sensor.

Der erste Teaser zeigte das Leica-Branding an der Seite der Kameras, daneben stand „VARIO-SUMMILUX-H1:1.8-3.4/18-125ASPH“. Zum Glück können wir den Fachjargon entziffern, dass es sich um ein Vario-Summilux-Objektiv von Leica handelt und eine Blende zwischen f/1,8 und f/3,4 aufweisen wird.

Wir haben bereits alle Gerüchte über die Gesamtabmessungen und Details des P50 (sowie des P50 Pro und P50 Pro+) behandelt. Sehen Sie sich das also an, um mehr über das Potenzial von Huaweis neuestem Gerät zu erfahren.