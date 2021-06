Sehen Sie sich hier die Produkteinführung von Huaweis HarmonyOS an!

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - In einer Art kurzfristiger Ankündigung hat Huawei bestätigt, dass es einen Livestream zur Produkteinführung unter dem Titel „Huawei HarmonyOS & Product Launch“ veranstalten wird.

Mit dem Hashtag LiveSmartWithHuawei ist es eine Andeutung von intelligent vernetzten Geräten, aber die Ankündigung ist gerade so vage, dass man nicht genau wissen kann, was angekündigt wird.

Die Auftaktveranstaltung beginnt heute um 13:00 Uhr BST in Großbritannien bzw. 14:00 Uhr MESZ in den meisten Ländern Mitteleuropas.

San Francisco, USA – PDT – 05:00

New York, USA – EDT – 08:00

Paris/Madrid/Berlin - MESZ - 14:00

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate – GST – 16:00

Mumbai, IN – IST – 17:30 Uhr

Sydney, AUS - AEST - 22:00

Einfache Antwort: Sie können es sich gleich hier ansehen. Wir haben den YouTube-Livestream oben auf dieser Seite eingebettet. Scrollen Sie einfach nach oben und fangen Sie an zu schauen.

Wenn Sie lieber direkt zu YouTube gehen möchten, klicken Sie auf diesen Link und sehen Sie sich den Stream dort an, wo er gehostet wird.

Offizielle Details sind derzeit bestenfalls vage. Alles, was Huawei vorgeschlagen hat, ist der Name des Launch-Events. Wir wissen, dass wir HarmonyOS besser unter die Lupe nehmen und neue Flaggschiffprodukte bekommen, aber das Unternehmen hat nicht gesagt, was diese Produkte sind.

Wir vermuten, dass wir es wissen würden, wenn es ein Telefonstart war, daher ist es wahrscheinlich, dass wir noch keine neue P-Serie sehen werden. Gerüchte deuten darauf hin, dass der Start des P50 auch später als üblich erfolgen wird.

Der häufige Huawei-Leaker @Rodent950 auf Twitter hat Bilder und praktische Videos von neuen Uhren und Tablets durchgesickert, daher ist es möglich, dass wir das beim heutigen Start sehen werden. Aber das muss noch bestätigt werden.

Was auch immer auf den Markt kommt, es ist einen Besuch wert, allein schon, um einen besseren Eindruck davon zu bekommen, wie diese neue Ära von HarmonyOS aussehen wird. Wir haben viel darüber gehört, aber nur sehr wenig Substanz, in die wir uns hineinbeißen könnten. Wir werden endlich richtig sehen, wie die Post-Google-Welt von Huawei aussieht.

Schreiben von Cam Bunton.