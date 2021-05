Huawei Mate X2 in Bildern: Die Zukunft der Faltblätter ist vielversprechend

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Unabhängig von den Herausforderungen, denen sich Huawei in den letzten Jahren aus Software- und Geschäftssicht gestellt hat, lässt sich nicht leugnen, dass die Hardwareentwicklung immer noch bahnbrechend ist.

Es war eines der ersten Unternehmen, das im Mate X ein faltbares Smartphone baute. Gemeinsam mit Samsung und Motorola zeigte sich, dass es in dieser Kategorie durchaus eine Zukunft geben könnte.

Sein erstes Gerät war insofern ungewöhnlich, als es das eine einzelne Display außen um das Scharnier wickelte. Für die nächste Entwicklung wurde ein Blatt aus Samsungs Buch genommen und stattdessen ein interner Bildschirm gewählt. Wir haben eine Woche mit dem Mate X2 verbracht und es zeigt, dass es noch viel Hoffnung für den Faltmarkt gibt.

161,8 x 145,8 x 8,2 mm (entfaltet)

161,8 x 74,6 x 14,7 mm (gefaltet)

295 Gramm

Wo dies von Samsungs Z Fold 2 abweicht, ist im Wesentlichen die Größe. Der Mate X2 ist in der Tat chonky. Es ist fast so, als hätten Sie zwei normale Smartphones übereinander. Oder - technisch genauer - eineinhalb Smartphones zusammen.

Dies hat Vorteile. Das 6,45-Zoll-Außendisplay ist deutlich größer als der Bildschirm der Samsung-Alternative. Dadurch ähnelt es eher der Verwendung eines richtigen Smartphones, während beim Öffnen ein großes, fast quadratisches 8-Zoll-Panel angezeigt wird.

Wenn Sie es öffnen, gibt es eine schöne Animation, wenn Sie das richtige Hintergrundbild auswählen. Die in unseren Bildern gezeigten Blütenblätter öffnen sich allmählich, wenn Sie das Telefon öffnen. Es ist viel Liebe zum Detail.

Der gleiche akribische Ansatz wird an anderer Stelle im Design gesehen. Das Scharnier fühlt sich sehr solide an, ebenso wie der hochglanzpolierte Rahmen des Telefons, der dem gesamten Telefon das Aussehen von etwas verleiht, das dem Hersteller wirklich am Herzen liegt. Es ist fantastisch gut zusammengestellt. Es ist weit entfernt von einigen frühen flexiblen Telefonen.

In ähnlicher Weise gibt es beim Schließen keinen Hinweis darauf, dass sich am Scharnier eine Lücke befindet, die den Eindruck erweckt, dass die beiden Seiten des Klappschirms praktisch bündig zueinander geschlossen sind.

8-Zoll-OLED-Faltdisplay (2200 x 2480)

6,45-Zoll-Cover-Display (1160 x 2700)

Kirin 9000 5G Prozessor + 4500mAh Akku

Quad-Kamerasystem

Beide Bildschirme dieses Telefons sind farbenfrohe und helle OLED-Panels. Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei dem äußeren Bildschirm um einen 6,45-Zoll-Flachbildschirm mit einer Auflösung von 1160 x 2700 und einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz. Das interne flexible Display ist ein 8-Zoll-Panel mit einer Auflösung von 2200 x 2480, das sich über eine große, fast quadratische Oberfläche erstreckt.

Bei der Anzeige ist es auch schwer zu bemängeln. Es handelt sich um lebendige, dynamische Bedienfelder, die eine reibungslose Animation bieten. Diese Frontscheibe hat eine Größe, die für sich genommen einfach zu bedienen ist. Es ist kein sekundärer Bildschirm, sondern ein zusätzlicher, verwendbarer Bildschirm. Wenn Sie nur auf eine Nachricht antworten, schnell etwas herausfinden oder in sozialen Medien surfen möchten, ist dies vollkommen gut.

Das interne Display ist eines der größten Falttafeln, die wir je auf einem Telefon gesehen haben, und das macht es viel mehr zu einem faltbaren Tablet als zu einem Telefon. Es gibt jedoch Probleme bei der Skalierung einiger Apps von Drittanbietern. Wir mussten auf einige Spiele verzichten, die von der AppGallery von Huawei heruntergeladen wurden, da wichtige Teile der Benutzeroberfläche durch die Frontblende abgeschnitten waren.

Apropos, die schmalen Lünetten auf der Vorder- und Rückseite sorgen dafür, dass das, was darauf angezeigt wird, einen hohen Stellenwert erhält. Es ist nicht ganz von Kante zu Kante, aber es ist nah. Die einzige Unterbrechung ist die ziemlich große Dual-Selfie-Kamera, die in den Frontbildschirm gestanzt ist.

Das einzige Problem - und eines, das für faltbare Telefone im Allgemeinen noch gelöst werden muss - ist die Falte. Es ist nicht besonders auffällig, wenn Sie das interne Display frontal betrachten, aber Sie können es in einem Winkel sehen und es beim Wischen auf dem Bildschirm immer noch unter dem Finger fühlen. Obwohl es bei weitem nicht so prominent ist wie ältere Bildschirmgenerationen.

Zusätzlich zu diesen beiden Selfie-Kameras hat Huawei ein Quad-System in Flaggschiffqualität auf der Rückseite angebracht. Es gibt eine 50-Megapixel-Primärkamera mit OIS, eine 12-Megapixel-Kamera mit 3-fachem optischen Zoom, eine Periskop-Kamera mit 10-fachem Zoom und eine Ultrawide mit 16 Megapixeln. Wie immer in Zusammenarbeit mit Leica entwickelt. Dies ist die gleiche Hauptkamera wie beim Mate 40 Pro mit denselben Tele- und Periskopobjektiven. Kurzum: Es ist eine marktführende Kamera.

Intern ist der Kirin 9000 5G-Prozessor dank dieser 5-nm-Prozessstruktur nicht nur schnell und effizient, sondern bedeutet auch, dass er 5G integriert hat, ohne dass ein separates Modem erforderlich ist.

EMUI 11 basierend auf Android 10

Kein Google Play

Wir alle kennen inzwischen die Softwareprobleme von Huawei und das Fehlen von Google Play-Apps. Mit diesem speziellen Gerät konnten wir nicht einmal viele der von Huawei optimierten Apps wie Petal Maps und die Huawei-Suite von Docs erhalten. Es scheint, dass diese Einheit vorbereitet und bereit für eine andere Region ist. Diese Apps zeigten ein Popup an, das besagt, dass sie in unserer Region nicht verfügbar sind, obwohl sie auf unserem Mate 40 Pro einwandfrei funktionieren.

Wir sind der Meinung, dass Huawei zwar noch nicht in der Lage ist, Android und iOS wirklich herauszufordern, aber mit seiner EMUI / HMS-Plattform große Fortschritte erzielt hat. Auf Telefonen, auf denen es ordnungsgemäß funktioniert (nicht auf diesem), können Sie mit Petal Search die beliebtesten Apps als APK installieren und auf Sicherheits- und Inkompatibilitätsprobleme überprüfen, während die AppGallery schnell erweitert wird.

Unabhängig von den Softwareproblemen zeigt Huawei, dass die Hardware immer noch an vorderster Front steht. Wenn es sein Ökosystem so weit aufbauen kann, dass es mit Android und iPhone mithalten kann, wird es eine ernsthafte Kraft sein, mit der man außerhalb Chinas wieder rechnen muss. Als Hardware ist der Mate X2 außergewöhnlich. Obwohl teuer und - zumindest im Westen - so gut wie nicht verfügbar.

Schreiben von Cam Bunton.