(Pocket-lint) - Nicht zu übertreffen von Samsung, das kürzlich seinen eigenen brandneuen Isocell GN2-Sensor angekündigt hat. Es wird behauptet, dass Sony einen noch größeren Sensor für Smartphones vorbereitet.

Wenn ein Tweet von häufigem Tippgeber, @ rodent950, etwas ist, könnte der Sony IMX800-Sensor im April auf den Markt kommen.

Umso beeindruckender ist es, dass es sich um den ersten mobilen 1-Zoll-Sensor handelt und dass er wahrscheinlich auf der Rückseite des Huawei P50 landet, wenn der Release-Zeitplan stimmt.

April: Weltneuheit 1 "mobiler Kamerasensor IMX800 pic.twitter.com/t88Qqmancn - Teme (特米) (@ RODENT950), 24. Februar 2021

Die 2020-Flaggschiff-Kamerahandys von Huawei - P40 Pro und Mate 40 Pro - verwenden das Sony IMX700 (die vorherige Generation), was an sich schon unglaublich war. Zu dieser Zeit war es mit 1 / 1,28 Zoll einer der größten Sensoren in einem Telefon.

Es liegt also nahe, dass Huawei sein Kameraangebot weiter verbessert, indem es den Sensor der nächsten Generation desselben Anbieters verwendet. Ein 1-Zoll-Sensor würde viel dazu beitragen, seine Position oben auf dem Kamerastapel zu halten.

Im vergangenen Jahr kündigte Huawei Ende März die P50-Reihe an, was bedeutet, dass eine Markteinführung im Einzelhandel je nach Region normalerweise in den folgenden Monaten erfolgen wird.

Während Huawei-Telefone in jüngster Zeit in Märkten außerhalb Chinas an Relevanz verloren haben, liefert der Telefonhersteller immer noch einige der besten Kamerahandys der Welt. Eine Möglichkeit zur Verbesserung besteht darin, den Sensor und die Pixel zu vergrößern dieser Sensor.

Natürlich wäre es nicht das erste Android-Gerät mit einem 1-Zoll-Sensor. Tatsächlich hat Panasonic die Lumix CM1 bereits 2014 auf den Markt gebracht .

Während man argumentieren könnte, dass es ein Telefon war, weil es Android lief und alle Funktionen eines Telefons hatte, war es eher eine Kompaktkamera, die auch Android lief und als Telefon verwendet werden konnte.

Dieser 1-Zoll-Sensor und das mechanische Objektiv auf der Vorderseite ermöglichten jedoch einige ziemlich unglaublich aussehende Bilder, auch wenn es zu dieser Zeit bedeutete, ein ziemlich klobiges Gerät in der Tasche zu haben.

Es ist ziemlich unglaublich zu sehen, dass die mobile Industrie jetzt fast an der Stelle ist, an der ein 1-Zoll-Sensor neben einem richtigen Telefon platziert werden kann, und wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie die Ergebnisse des kommenden Sony-Sensors aussehen werden.

