Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der chinesische Smartphone-Hersteller Huawei teilt seinen Lieferanten Berichten zufolge mit, dass seine Smartphone-Bestellungen in diesem Jahr um rund 60% sinken werden, wodurch die Telefonlieferungen von 189 Millionen im Jahr 2020 auf 70 Millionen im Jahr 2021 zurückgehen.

Dieser massive Rückgang ist eine direkte Folge der Sanktionen gegen Huawei in den USA, so Nikkei Asia, der Quellen mehrerer Anbieter zitierte, darunter einige, die darauf hinwiesen, dass die Auslieferungen von Huawei-Telefonen möglicherweise auf nur 50 Millionen Einheiten sinken könnten. Beachten Sie, dass die Handys von Huawei zwar weltweit beliebt sind, in den USA jedoch nicht mehr verkauft werden, da das Unternehmen 2019 im Wesentlichen auf die schwarze Liste gesetzt und in die Liste der US-Unternehmen aufgenommen wurde.

Der frühere Präsident Donald Trump unterzeichnete auch eine Verordnung zum Verbot von Huawei aufgrund nationaler Sicherheitsbedenken und seiner Verbindungen zur chinesischen Regierung, die Huawei bestritten hat. Google hat Huawei-Handys letztendlich für zukünftige Android-Updates gesperrt, und Huawei musste auch den Aufbau von 5G-Netzwerken einstellen.

Laut Reuters soll Huawei derzeit Gespräche über den Verkauf seiner Smartphone-Marken der P-Serie und der Mate-Serie führen. Reuters gab an, die Gespräche hätten im vergangenen September begonnen, kurz bevor Huawei im November bestätigte, dass es seine erschwingliche Telefonmarke Honor verkauft.

Obwohl das Unternehmen noch keine endgültige Entscheidung darüber getroffen hat, ob es die Telefonmarken definitiv verkaufen wird, kann man davon ausgehen, dass Huawei für die unmittelbare Zukunft einige wichtige Änderungen geplant hat, da es die Telefonlieferungen im neuen Jahr drastisch reduzieren will.

Huawei hat noch nicht auf eine Anfrage nach einem Kommentar geantwortet.

Schreiben von Maggie Tillman.