Huawei Mate X2 offizielle Bilder lecken, zeigen das ganze Telefon in atemberaubenden Details

(Pocket-lint) - Huawei wird sein nächstes faltbares Smartphone, das Mate X2, in Kürze auf einer Veranstaltung in China offiziell vorstellen, aber es sieht so aus, als ob das Cover bereits kaputt ist.

Durchgesickerte offizielle Renderings des Telefons sind online aufgetaucht und zeigen das gesamte Telefon sehr detailliert, wobei nichts der Fantasie überlassen bleibt.

Wie Gerüchte und frühere Lecks vermuten ließen, klappt das Telefon wie das Galaxy Z Fold 2 nach innen, was es zu einer drastischen Veränderung gegenüber dem Mate X und dem Mate XS macht, die über externe Bildschirme verfügen, die um das Scharnier gewickelt sind.

In den Bildern, die von dem immer gleichbleibenden Evan Blass on Voice durchgesickert sind, zeigt der Render den internen Bildschirm, der fast die gesamte Oberfläche im Inneren einnimmt, und einen zweiten kleineren Bildschirm auf der Vorderseite.

Sowohl das Haupt- als auch das Sekundärdisplay verfügen über unglaublich schlanke Einfassungen. Die einzige Störung ist ein pillenförmiger Locherausschnitt für die Selfie-Kameras im Frontdisplay.

An den Rändern sehen wir eine Lautstärkewippe und einen physischen Fingerabdrucksensor auf der rechten Seite.

Abgesehen davon befindet sich auf der Rückseite ein ziemlich großer rechteckiger Kameravorsprung mit Leics Branding und vier Kameras neben dem LED-Blitzmodul.

Eine dieser Kameras - die quadratische - scheint das Periskop-Zoomobjektiv zu sein. Wir vermuten, dass das Kamera-Make-up in Bezug auf die angebotenen Brennweiten dem Mate 40 Pro ähnlich sein wird.

Es wird auch in vier Farben erhältlich sein. Laut dem Leck können wir schwarze, rosa, blaue und weiße Modelle erwarten.

Wir sind uns nicht sicher, ob das neue Falttelefon von Huawei außerhalb Chinas erhältlich sein wird, aber all diese Informationen sollten heute in der Ankündigung bekannt gegeben werden.

Alle Informationen zum Starten des Telefons durch Huawei finden Sie hier .

