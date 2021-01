Huawei P50 und P50 Pro: Erscheinungsdatum, Gerüchte, was zu erwarten ist

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Übergang von Huawei vom Android-Disruptor zum Google-Außenseiter war im vergangenen Jahr eine bedeutende Veränderung.

Das Huawei P40 , das Flaggschiff für 2020, wurde ohne Zugriff auf Google-Dienste eingeführt, da Huawei seinen eigenen Weg weiter beschritt. Es war immer noch ein leistungsfähiges Gerät und lässt die Vorfreude auf das nächste Flaggschiff von Huawei, das P50, aufkommen.

Hier ist alles, was wir bisher gehört haben.

März 2021 erwartet

Es wurde wenig darüber gesagt, wann das Huawei P50 angekündigt wird. Das Huawei P40 wurde am 26. März 2020 nach einem Muster angekündigt, nach dem Huawei Geräte bei Veranstaltungen kurz nach dem traditionellen Mobile World Congress im Februar auf den Markt gebracht hat .

Obwohl 2021 nicht normal sein wird, würden wir dennoch eine jährliche Aktualisierung erwarten, so dass wir erwarten würden, dass das Huawei P50 und P50 Pro irgendwann im März 2021 angekündigt werden - obwohl es noch nichts gibt, was dies bestätigt.

P50 Pro: 159 x 73 mm

Gebogenes Display

Beim Huawei P50 Pro treten allmählich Lecks auf, darunter eines von @OnLeaks, das eine gute Bilanz mit frühen Geräte-Enthüllungen hat. Leider wurde bis auf die Abmessungen von 159 x 73 mm noch nicht viel entdeckt. Das ist so ziemlich das gleiche wie beim P40 Pro, also wird sich vielleicht nicht viel ändern.

In der Tat scheint der zweite Satz von Bildlecks aus einer weniger zuverlässigen Quelle ein Telefon zu zeigen, das dem P40 Pro ziemlich ähnlich sieht. Die offensichtlichen Änderungen sind die Erweiterung des Kameragehäuses auf der Rückseite und die Umstellung auf eine einzelne Frontkamera.

P50 Pro: 6,6-Zoll-Display, OLED, Quad HD +, 90 Hz

P50: 6,1 Zoll, OLED, Full HD +, 60 Hz

Gebogene Kanten

Das Display des Huawei P50 Pro soll 6,6 Zoll groß sein, und wir würden erwarten, dass das reguläre P50 kleiner ist. Das könnte dazu führen, dass es nach den Größen der P40-Modelle wieder bei 6,1 Zoll ankommt.

Über das Display wurde noch wenig gesagt, aber wir würden erwarten, dass es OLED ist und Bildwiederholraten von 90 oder 120 Hz bietet. Die Auflösung des P50 Pro beträgt wahrscheinlich Quad HD + (2640 x 1200 Pixel), während das P50 wahrscheinlich Full HD + (2340 x 1080 Pixel) beträgt.

Es wird gesagt, dass Samsung Display und LG Display die OLED-Panels für die Geräte bereitstellen werden.

Kirin 9000 erwartet

Über das Hardware-Loadout für das Huawei-Gerät der nächsten Generation wurde nur sehr wenig gesagt, aber es wird angenommen, dass es das Kirin 9000 verwenden wird, das sein Debüt im Huawei Mate 40 gab. Dies ist ein 5-nm-5G-SoC, der vor der Herstellung von Apple und Qualcomm auf den Markt gebracht wurde ihre eigenen Ankündigungen und es ist typisch für Huawei, diese Hardware auf diese Weise von der Mate- zur P-Serie zu rollen.

Abgesehen von diesen Details haben wir keine Details zu RAM, Speicher oder Akkukapazität, obwohl vorgeschlagen wurde, dass das 135-W-Ladegerät von Huawei blitzschnelles Laden ermöglichen könnte.

Einzelne Frontkamera

P50 Pro: Quad-Kamera-Array

Die Kamera ist der am meisten erwartete Teil der Huawei-Geräte. Das Unternehmen schlug große Konkurrenten wie Apple und Samsung, übertraf die meisten Konkurrenten und machte einige der größten Schritte in der mobilen Fotografie in den letzten Jahren.

Ein Leck hat ein riesiges Kamera-Array für die Rückseite des Telefons gezeigt, obwohl es wenig gibt, um seine Echtheit zu überprüfen. Tatsächlich ist die Schrift auf dem Objektivgehäuse dieselbe wie beim Huawei P40 Pro, was bedeuten könnte, dass es sich nur um eine Photoshop-Fälschung handelt. Alternativ könnte Huawei das bestehende System für das neue P50 anpassen.

Diese Informationen auf der Außenseite gelten nur für die Linsen, nicht jedoch für die darunter liegenden Sensoren. Was wir sehen können, ist ein Periskop-Teleobjektiv mit 125 mm, das beim P40 Pro 5x optisch war.

Es gibt hier jedoch eine zusätzliche Kamera, die nicht durch das Schreiben von Objektivdetails abgedeckt wird - was darauf hindeutet (wenn es sich nicht um eine Fälschung handelt), dass es sich um eine zusätzliche Datenerfassung (Tiefe oder ToF) handelt oder um ein Makroobjektiv.

Aber es gibt auch zusätzliche Sensoren, die über das Array verteilt sind. Vielleicht hat die vierte Linse etwas damit zu tun.

Es ist noch früh und bis jetzt wissen wir einfach nicht, was die Huawei P50-Kameras bieten werden.

Keine Google-Dienste

Harmony OS?

Da dies kein normales Android-Handy ist, lohnt es sich, etwas mehr über Software zu sagen. Wir wissen, dass Huawei keine Google-Dienste anbieten kann und stattdessen seine eigenen Softwarelösungen mit Huawei Mobile Services auf einem Android-Kern vorantreibt.

Huawei entwickelt seit einiger Zeit sein Harmony-Betriebssystem . Es wurde bisher in einigen Geräten wie Smart-TV verwendet, aber es wurde immer darüber gesprochen, dass dies Telefone der Zukunft antreiben würde. Harmony OS ist im Wesentlichen sowieso eine Version von Android, daher würden wir keine große Änderung der EMUI erwarten, die wir in der Vergangenheit auf Huawei-Geräten gesehen haben.

Es besteht immer noch die Möglichkeit, dass die Dienste von Google zurückkehren, wenn sich das Ansehen von Huawei in den USA ändert. Wir glauben jedoch nicht, dass dies passieren wird.

Hier ist eine Chronologie der Lecks für die Huawei P50-Serie.

Bilder, die behaupten , das Huawei P50 Pro-Leck zu sein, zeigen Kameradetails, aber es gibt wenig, um ihre Echtheit zu überprüfen.

Ein neues Huawei-Ladegerät, das bis zu 135 W liefern kann, wurde zertifiziert und könnte das Ladegerät für die zukünftige P50-Serie sein.

Ein Leck von einer zuverlässigen Quelle hat ein gerendertes Bild für das zukünftige Huawei P50 Pro gezeigt.

In einem Bericht von The Elec werden Display-Lieferanten und einige der Hardware für die zukünftigen Huawei P50-Modelle erörtert.

Schreiben von Chris Hall.