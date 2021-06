Huawei P50 und P50 Pro: Erscheinungsdatum, Gerüchte, was zu erwarten ist

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Übergang von Huawei vom Android-Disruptor zum Google-Außenseiter hat im letzten Jahr eine gravierende Veränderung erfahren.

Das Huawei P40 , das Flaggschiff-Handy für 2020, wurde ohne Zugriff auf Google-Dienste auf den Markt gebracht, da Huawei seinen eigenen Weg weiterverfolgte. Es war immer noch ein leistungsfähiges Gerät und das lässt Vorfreude auf Huaweis nächstes Flaggschiff, das P50, aufkommen.

Hier ist alles, was wir bisher gehört haben.

Huawei bestätigt "Frühling"-Verzögerung

29. Juli möglicher Starttermin

P50 Pro+ wird wahrscheinlich später auf den Markt kommen

Es wurde wenig darüber gesagt, wann das Huawei P50 angekündigt wird. Das Huawei P40 wurde am 26. März 2020 nach einem Muster angekündigt, bei dem Huawei Geräte kurz nach dem traditionellen Mobile World Congress im Februar auf Veranstaltungen auf den Markt brachte.

Richard Yu von Huawei bezeichnete die P50-Serie am 2. Juni als "Frühlings-Flaggschiff", eine offensichtliche Anspielung auf einen verschobenen Start. Yu sagte auch, dass Huawei die P50-Serie so schnell wie möglich auf den Markt bringen möchte.

Gerüchte deuten darauf hin, dass am 29. Juli die Einführungsveranstaltung in China stattfinden könnte, wobei einige darauf hindeuten, dass das P50 und das P50 Pro zuerst auf den Markt kommen, und das P50 Pro+ soll folgen. Das ist vielleicht nicht so ungewöhnlich, wie Sie denken – denn Huawei hat seine P-Serie zuvor auf den Markt gebracht und gleichzeitig eine +-Version angeteasert, die später folgen soll.

@Onleaks

P50, P50 Pro und P50 Pro+ erwartet

P50 Pro: 159 x 73 x 8,6 mm

P50: 156,7 x 74 x 8,3 mm

Wir sehen allmählich Lecks für das Huawei P50 Pro, darunter eines von @OnLeaks, das eine gute Bilanz mit frühen Geräteenthüllungen hat. Dies zeigt ein Mobilteil mit einem riesigen Kameragehäuse auf der Rückseite, das in zwei große runde Öffnungen unterteilt ist. Wie viele Kameras angezeigt werden, hängt vom Modell ab.

Es sieht so aus, als würde die Pro+-Version mit bis zu fünf Kameras ausgestattet sein, während das reguläre P50 ein Quad-System sein wird.

Die Maße für das P50 Pro scheinen ungefähr die gleiche Größe wie das P40 Pro zu haben, während auf diesen Bildern ein gebogenes Display mit minimalem Rahmen und einer einzigen Frontkamera zu sehen ist.

Waqar Khan

Das normale P50 wird in Renderings gezeigt, die auf durchgesickerten Schaltplänen basieren, die ein Gerät zeigen, das dem P50 Pro von hinten sehr ähnlich ist. Es verfügt über das gleiche große Kameradesign. Es befindet sich auf der Vorderseite, wo das normale Modell anders aussieht und einen vollständig flachen Bildschirm anstelle des gebogenen Displays der anderen Modelle aufweist.

Es gibt Stereolautsprecher und einen Fingerabdruckscanner unter dem Display.

Es wurde vorgeschlagen, dass es drei verschiedene Versionen des Telefons geben wird – das P50, P50 Pro und das P50 Pro+. Diese werden die Lite-, Normal- und Pro-Modelle der vorherigen Generationen mehr oder weniger ersetzen.

P50 Pro: 6,6-Zoll-Display, OLED, Quad HD+, 120 Hz, gebogen

P50: 6,3 Zoll, OLED, Full HD+, 90Hz, flach

Das Display des Huawei P50 Pro soll 6,6 Zoll groß sein, während das normale P50 mit 6,3 Zoll kleiner sein wird.

Über das Display wurde nicht viel gesagt, aber wir würden erwarten, dass es OLED ist und eine Bildwiederholfrequenz von 90 oder 120 Hz bietet. Die Auflösung des P50 Pro wird wahrscheinlich Quad HD+, 2640 x 1200 Pixel, 120Hz sein, während das P50 wahrscheinlich Full HD+, 2340 x 1080 Pixel, 90Hz sein wird.

Das P50 Pro wird gebogene Kanten haben, während das P50 flach ist – und wir haben diese gebogenen Kanten in den offiziellen gehänselten Bildern von Huawei gesehen.

Samsung Display und LG Display sollen die OLED-Panels für die Geräte bereitstellen.

Kirin 9000/9000E erwartet

6/8 GB RAM, 128/256 GB Speicher

Über das Hardware-Loadout für das Huawei-Gerät der nächsten Generation wurde nur sehr wenig gesagt, aber es wird angenommen, dass das P50 Pro den Kirin 9000 verwenden wird, der sein Debüt im Huawei Mate 40 hatte. Dies ist ein 5-nm-5G-SoC, der vor Apple und . auf den Markt kam Qualcomm hat seine eigenen Ankündigungen gemacht und es ist typisch für Huawei, diese Hardware auf diese Weise von der Mate- auf die P-Serie zu rollen. Das Standard-P50 könnte den Kirin 9000E verwenden, eine etwas niedrigere Version der Hardware.

Abgesehen von diesen Details haben wir keine Details zur Akkukapazität, obwohl vorgeschlagen wurde, dass das 135-W-Ladegerät von Huawei blitzschnelles Aufladen ermöglichen könnte.

Leica-Branding

Gerüchten zufolge 1-Zoll-Sony IMX800-Sensor

P50: Haupt, Ultraweitwinkel, Tele tele

P50 Pro: Hauptgerät, ultraweit, Periskop

P50 Pro+: Hauptgerät, Ultraweitwinkel, Periskop, ToF + 5. Kamera

Die Kamera ist der am meisten erwartete Teil der Huawei-Geräte. Das Unternehmen schlug große Rivalen wie Apple und Samsung, übertraf die meisten und machte in den letzten Jahren einige der größten Schritte in der mobilen Fotografie.

Huaweis offizieller Tease zeigte eine Anordnung mit einer Periskoplinse im unteren Rondell und drei Linsen oben. Außerdem haben wir Gelegenheit, uns das Leica-Wording anzusehen: VARIO-SUMMILUX-H 1:1,8-3,4/18-125 ASPH.

Um das aufzuschlüsseln, das VARIO bedeutet ein Zoomobjektiv, SUMMILUX steht für Low-Light-Kenntnisse, während das ASPH am Ende auf ein asphärisches Linsenelement hinweist. Die 1.8-3.4 ist die Blende (f), was darauf hindeutet, dass die Hauptkamera f/1.8 hat, während die f/3.4 oft auf sekundären oder tertiären Objektiven erscheinen, oft das Teleobjektiv. 18-125 ist der Zoombereich, der hier 7,1x beträgt - was darauf hindeutet, dass ein maximaler optischer Zoom von 7x vorhanden sein könnte, obwohl Hybrid- und Digitalzoom dies wahrscheinlich übertreffen werden.

Ein Gerücht hat vorgeschlagen, dass das P50 Pro einen 1-Zoll-Sony IMX800-Bildsensor enthalten könnte, was erklären könnte, warum das Kameragehäuse auf der Rückseite dieses Telefons so groß ist. Ob diese Hauptkamera in allen Modellen enthalten sein wird, wissen wir derzeit nicht. Andere Gerüchte besagen, dass die P50-Serie einen 1/1,18-Zoll-Sensor haben wird, der etwas kleiner ist als der zuvor gemunkelte 1-Zoll-Typ.

Dieselbe Quelle, die diesen 1-Zoll-Sensor vorschlug, führte weiter aus, dass es drei Modelle geben würde (angenommen P50, P50 Pro und P50 Pro+), und gab auch an, welche Kameras sie erhalten werden. Der große Unterschied scheint darin zu bestehen, dass das P50 über ein Standard-Teleobjektiv verfügt, während das Pro und Pro+ ein Periskopobjektiv für einen besseren Zoom mit großer Reichweite erhalten. Darüber hinaus könnte das P50 Pro+ einen Time-of-Flight-Sensor und eine zusätzliche fünfte Kamera bekommen.

Derzeit gibt es wenig, um diese Details zu sichern, und jedes nachfolgende Leck zeigt eine andere Anordnung von Linsen in diesen großen runden Gehäusen auf der Rückseite des Telefons.

Bei allen Modellen wird eine einzige Selfie-Kamera erwartet.

Keine Google-Dienste

Harmony OS in China

Da dies kein normales Android-Telefon ist, lohnt es sich, etwas mehr zur Software zu sagen. Wir wissen, dass Huawei keine Google-Dienste anbieten kann und stattdessen eigene Softwarelösungen mit Huawei Mobile Services auf einem Android-Kern vorantreibt.

Huawei entwickelt seit einiger Zeit sein Harmony OS . Dies wurde am 2. Juni offiziell angekündigt und wir erwarten, dass die Huawei P50-Serie mit Harmony OS auf den Markt kommt. Huawei behauptet, dass es effizienter ist als bisherige Software für ein schnelleres Erlebnis mit besserer Akkulaufzeit.

Hier ist eine Chronologie der bisherigen Leaks für die Huawei P50-Serie.

Beste Smartphones 2021 bewertet: Die besten Handys, die heute erhältlich sind von Chris Hall · 4 Kann 2021 Die besten Smartphones, die Sie derzeit kaufen können. Sie decken das Beste von iPhone und Samsung ab und bieten alles, was Android zu bieten hat

Ein kleiner Informationsschnipsel deutet darauf hin, dass das Huawei P50 und das P50 Pro zuerst auf den Markt kommen werden, gefolgt vom P50+.

Gerüchte im Internet deuten darauf hin, dass Huawei die P50-Serie am 29. Juli auf einer Veranstaltung in China vorstellen wird.

Das Huawei P50 soll über einen 1/1,18-Zoll-Sensor verfügen.

Huawei veranstaltete am 2. Juni eine Einführungsveranstaltung für Harmony OS und zeigte am Ende der Präsentation einen offiziellen Teaser für die P50-Serie, der sich auf die Präsentation des Kameradesigns konzentrierte.

Huawei

Weitere Bilder sind durchgesickert und geben uns einen weiteren detaillierten Blick auf die Kameras auf der Rückseite des Telefons.

Renderings wurden veröffentlicht – basierend auf durchgesickerten Schaltplänen – und zeigen einen komplett flachen Bildschirm, aber das gleiche ausgeprägte Kameragehäuse wie die anderen Modelle.

Wir könnten fünf Kameras auf der Rückseite des Ultra-Premium-Modells sehen, wenn man diesem Leck Glauben schenken darf.

Der Start des Huawei P50 könnte auf den Mai verschoben werden, anstatt auf den ursprünglichen März-Termin, der gemunkelt wurde.

Ein Design-Leak aus einer zuverlässigen Quelle zeigt riesige Kameraöffnungen auf der Rückseite des P50 Pro.

Laut einem zuverlässigen Leaker soll das Huawei P50 einen 1-Zoll-Sensor von Sony IMX800 beherbergen.

Das Huawei Mate X2 wird voraussichtlich im April auf den Markt kommen und wird die Option haben, auf HarmonyOS zu aktualisieren . Dies deutet darauf hin, dass das P50 auch diese Option haben wird.

Ein Twitter-Leaker hat sich gewogen, um weitere Details zu den Modellen zu liefern, die für das Huawei P50 zu erwarten sind.

Und falls sich noch jemand über diese Modelle wundert.



Standard - neues Lite

Pro - neuer Standard

Pro+ - neuer Pro



P50 K9000E

P50 Pro/Pro+ K9000 https://t.co/UiWGM9hH9T — Teme (特米) (@RODENT950) 15. Februar 2021

Die Debatte darüber, was die nächsten Huawei- Geräte antreiben wird, läuft noch weiter, wobei Quellen sagen, dass reservierte Kirin 9000-Chips das P50 antreiben werden.

Ein leicht fragwürdiges Leck ist aufgetaucht, bei dem die Details kaum überprüft werden konnten, aber es deutet darauf hin, dass es Harmony OS- und Android-Versionen der P50-Modelle geben wird.

Bilder, die behaupten , das Huawei P50 Pro-Leck zu sein, zeigen Kameradetails, aber es gibt wenig, um ihre Authentizität zu überprüfen.

Ein neues Huawei-Ladegerät, das bis zu 135 W liefern kann, wurde zertifiziert und könnte das Ladegerät für die zukünftige P50-Serie sein.

Ein Leck aus einer zuverlässigen Quelle hat ein gerendertes Bild für das zukünftige Huawei P50 Pro gezeigt.

Ein Bericht von The Elec bespricht Display-Lieferanten und einen Teil der Hardware für die zukünftigen Huawei P50-Modelle.

Schreiben von Chris Hall.