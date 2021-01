Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Was Sie sehen, ist anscheinend ein Blick auf das Huawei P50 Pro. Aber ist das Bild, das auf SlashLeaks erschien , echt oder falsch? Lasst uns genauer hinschauen.

Es gibt nicht viel zu tun, außer zwei Bildern - eines auf der Vorderseite mit ausgeschaltetem Bildschirm, das andere auf der Rückseite - und das klare Spiegelbild von jemandem, der den Schnappschuss mit einem Apple-Handy macht (nicht sehr Huawei, was?).

Das Kameragehäuse liefert die meisten Informationen. Der Text, der die Objektive beschreibt, ist identisch mit dem vorherigen P40 Pro-Produkt , bei dem drei Objektive verwendet wurden, um einen äquivalenten Zoom von 18 bis 125 mm zu erzielen, obwohl das Gehäuse des P50 Pro viel länger ist und ein zusätzliches Objektiv und einen Satz Sensoren enthält.

Dass dieses Gerät über dieses zusätzliche vierte Objektiv verfügt, jedoch dieselbe Brennweite aufweist, deutet darauf hin, dass entweder: a) es sich um eine Fälschung handelt, die in Photoshop auf der Grundlage des früheren Geräts aufgeschlagen wurde; b) Das zusätzliche Objektiv hat nichts mit der Brennweite zu tun und könnte sich auf Tiefe / ToF oder ein Makro beziehen - was von Generation zu Generation kein großer Fortschritt wäre.

Auch das Design ist fast eine Kopie des Vorgängers, komplett mit einem gebogenen Bildschirmdesign, das in Größe und Ausführung identisch erscheint. Obwohl es beim scheinbaren P50 Pro nur eine Selfie-Kamera gibt, vorne und in der Mitte - während das P40 Pro eine Dual-Selfie-Kamera in einer pillenförmigen Öffnung hatte. Wäre das nicht ein Rückschritt, um die Kameras herunterzuwählen? Trotzdem korreliert es mit einem früheren Leck .

Es sind die sechs kleineren Punkte im Kameragehäuse des P50 Pro, die vielleicht das größte Zeichen dafür sind, dass es sich eher um ein echtes als um ein falsches Gerät handelt. Was genau diese Sensoranordnung bewirkt, wissen wir noch nicht. Aber da wir es anderswo nicht gesehen haben, ist es das größte Zeichen dafür, dass das Bild möglicherweise echt ist.

Wenn in den kommenden Wochen und Monaten weitere Informationen bekannt werden, haben wir ein genaueres Bild von der Echtheit dieses Lecks.

Schreiben von Mike Lowe.