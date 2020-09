EMUI 11 offiziell: Anpassbares, ständig sichtbares Display, mehr Multitasking-Optionen und Privatsphäre im Schlepptau

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Huawei hat die nächste Version von EMUI vorgestellt , seinem benutzerdefinierten Smartphone-Betriebssystem, das auf Android basiert . In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf Übergangsanimationen, Datenschutz und Multitasking. Außerdem gibt es eine aktualisierte, ständig verfügbare Anzeigefunktion.

Ausgehend von letzterem können Benutzer mit der neuesten ständig verfügbaren Anzeigesoftware von Huawei das Erscheinungsbild durch Auswahl von Farben, Formen und Stilen anpassen.

Einer der neuen Stile ist vom niederländischen Maler Piet Mondrian inspiriert, der für seine abstrakte Kunst aus bunten Quadraten bekannt ist.

Wie bei Mondrian ist dieser spezielle Bildschirm standardmäßig gelb, rot und blau, aber Sie können die Farben ändern, wenn Sie möchten. Darüber hinaus können Sie mit Ihrer Kamera eine Farbkombination in Ihrer Nähe erfassen und diese Hauptfarben als die drei Farben im Thema festlegen.

Einige der ständig aktiven Anzeigestile sind ebenfalls animiert. Paradox hat zum Beispiel diesen Parallaxeeffekt, bei dem es sich verschiebt, wenn Sie das Telefon bewegen.

Weitere Änderungen in EMUI 11 umfassen aktualisierte Animationen und haptische Feedback-Vibrationen, die für die Sinne angenehmer sind und Ihre Effizienz steigern.

Einige der Animationen, z. B. das Wechseln zwischen Ansichten in Ihrem Kalender, dienen dazu, den Fokus auf den Teil des Bildschirms zu richten, nach dem Sie suchen.

Huawei gibt an, viel von dem, was es als "Human Factor Research" bezeichnet, durchgeführt zu haben, bei dem die Benutzerreaktion und die Augenbewegung mit verschiedenen Animationsstilen verfolgt werden, um zu sehen, wie Elemente auf dem Bildschirm am besten bewegt werden können.

Gleichzeitig wurden die Vibrationen als Reaktion auf Gesten und Berührungen auf dem Bildschirm verfeinert, um sie angenehmer zu machen. In ähnlicher Weise wurden die Vibrationsmuster während der Klingeltöne verfeinert, damit sie genauer zu den Beats und Rhythmen der Melodie passen.

Die andere wichtige visuelle Änderung ist das Hinzufügen neuer Multitasking-Optionen. Mit den intelligenten Mehrfenstermodi können Sie schwebende, anpassbare App-Fenster auf Ihrem Bildschirm anzeigen.

Sie können diese schwebenden Fenster dann minimieren, die dann zu einem kleinen schwebenden Blasensymbol auf dem Bildschirm werden, auf das Sie jederzeit zugreifen können, um es wieder aufzurufen.

Es ist ein interessanter Schritt von Huawei und scheint auf einem größeren Tablet-Bildschirm viel nützlicher zu sein als auf einem kleinen Smartphone.

Weitere Verbesserungen sind eine neue Version des Multi-Screen-Tools für die Zusammenarbeit mit dem Namen Huawei Share, mit der Sie Ihr Telefon von Ihrem Huawei-Laptop aus steuern können.

Mit der neuesten Version von Huawei Share können Sie mehrere Telefon-Apps gleichzeitig auf Ihrem Laptop-Bildschirm verwenden. Außerdem können Sie problemlos Dateien zwischen Geräten übertragen und sogar Ihren Videoanrufbildschirm freigeben.

Wenn all das nicht genug war, bringt Huawei seine Videoanrufplattform MeeTime in weitere Länder und erweitert seine Notepad-App um neue Funktionen, mit denen Sie Dokumente direkt scannen können.

Andere Änderungen in EMUI 11 sind visuell nicht so offensichtlich, aber wohl genauso wichtig. Eine große Neuerung ist der Schutz persönlicher Daten durch EMUI 11.

Wie bei Android 11 können Sie genauer steuern, welche Apps auf welche Berechtigungen zugreifen, z. B. auf den Standort Ihres Telefons, Fotos, persönliche Informationen und mehr.

Zum Zeitpunkt des Schreibens hatte Huawei noch nicht angekündigt, welche Geräte / Telefone das Update zuerst erhalten werden. Aber wir werden Sie aktualisieren, sobald dies bestätigt ist.

Schreiben von Cam Bunton.