(Pocket-lint) - Huawei kündigt normalerweise zwei Flaggschiff-Smartphone-Serien pro Jahr an: die P-Serie und die Mate-Serie. Die P-Serie kommt normalerweise in der ersten Jahreshälfte an, während die Mate-Serie für die zweite Jahreshälfte reserviert ist.

Mit dem im März angekündigten Huawei P40 und P40 Pro sind alle Augen auf das kommende Huawei Mate 40 und Mate 40 Pro gerichtet. Hier ist alles, was wir bisher gehört haben.

Oktober 2020

Ab ca. 799 € wahrscheinlich

Das Huawei Mate 10 erschien im November 2017, das Mate 20 im Oktober 2018 und die Mate 30-Serie im September 2019.

Dieses Muster könnte dazu führen, dass Sie davon ausgehen, dass die Mate 40-Serie im August 2020 auf den Markt kommen könnte, da jeder Nachfolger den Starttermin um einen Monat vorverlegt hat. Wir vermuten jedoch, dass Mate 40 und Mate 40 Pro voraussichtlich im Oktober erscheinen werden, wie Gerüchte besagen .

Das Huawei Mate 30 startete beim ersten Start bei 799 Euro, das Mate 30 Pro bei 1099 Euro und das Mate 30 Pro 5G bei 1199 Euro. Wir würden ähnliche Ergebnisse für den Mate 40 und den Mate 40 Pro erwarten, wenn nicht sogar etwas teurer.

Mate 40: 158,6 x 72,5 x 8,9 mm oder 10,4 mm mit dem Kamerastoß

Mate 40 Pro: 162,8 x 75,5 x 9 mm oder 10,4 mm mit dem Kamerastoß

Basierend auf den Gerüchten werden das Huawei Mate 40 und das Mate 40 Pro sehr prominente Rückfahrkameragehäuse haben - noch mehr als die Mate 30-Serie. Renderer schlagen vor, dass beide kreisförmig sein werden, wobei der Mate 40 eine Dreifachkamera und der Mate 40 Pro eine Vierfachkamera enthält.

Es scheint, dass das Mate 40 ein Display mit gekrümmten Kanten und einer Doppellochkamera oben links haben könnte - ähnlich wie das Galaxy S10 + . In der Zwischenzeit könnte der Mate 40 Pro ein Wasserfall-Display wie das Mate 30 Pro mit zwei Lochkameras anstelle der Kerbe haben, die wir auf dem Gerät von 2019 gesehen haben.

In Bezug auf die IP-Bewertung hat der Mate 30 Pro eine höhere IP-Bewertung als der Mate 30, daher wäre es nicht verwunderlich, dass dies auch für die Mate 40-Serie gilt. Es wird erwartet, dass beide Geräte Aluminiumrahmen mit Glasrücken haben.

Mate 40: 6,4 Zoll, OLED, gebogen

Mate 40 Pro: 6,7-Zoll-OLED-Wasserfall

Gerüchten zufolge soll das Huawei Mate 40 über ein 6,4-Zoll-Display verfügen - etwas kleiner als das Mate 30. Auflösungen wurden nicht erwähnt, aber der Mate 30 verfügt über eine Full HD + -Auflösung mit HDR10-Unterstützung, sodass wir zumindest diese für den Mate 40 erwarten würden.

Das Mate 40 Pro soll mittlerweile über ein 6,7-Zoll-Display verfügen - etwas größer als das Mate 30 Pro. Für den Mate 40 Pro wird mindestens eine Full HD + -Auflösung erwartet, wie dies beim Mate 30 Pro der Fall ist.

Mate 40: Dreifache Rückfahrkamera

Mate 40 Pro: Quad-Rückfahrkamera

Es ist wahrscheinlich, dass Kameras im Mittelpunkt der Mate 40-Serie stehen werden, insbesondere im Fall des Pro-Modells. Es wurde behauptet, dass das Huawei Mate 40 über ein Freiformobjektiv verfügen könnte - über das Sie hier mehr lesen können -, aber wir vermuten, dass es in diesem Fall für das Mate 40 Pro oder das Mate 40 Pro + reserviert ist, falls es eines gibt.

Wir würden wieder eine Leica-Optik erwarten, und obwohl derzeit keine Gerüchte über die Zusammensetzung der für den Mate 40 und den Mate 40 Pro gemeldeten Dreifach- und Vierfachkamerasysteme vorliegen, würden wir angesichts der jüngsten Fähigkeiten von Huawei erwarten, dass beide sehr gut sind in dieser Gegend.

Mate 40: Kirin 1000, 6 / 8GB RAM?

Mate 40 Pro: Kirin 1000, 8/12 GB RAM?

Es wird behauptet, dass das Huawei Mate 40 und das Mate 40 Pro die letzten Geräte sein werden, die die von Huawei selbst hergestellten Kirin-Chipsätze verwenden.

Da das US-Handelsverbot besteht , können die Huawei-eigenen Kirin-Chips, auf denen die Top-Smartphones basieren, nach dem 15. September 2020 nicht mehr hergestellt werden. Der Mate 40 und der Mate 40 Pro werden jedoch bereits vorrätige Chips verwenden.

Es wird gemunkelt, dass diese neuen Geräte mit einem 5-nm-Chip ausgestattet sind, und es wird behauptet, dass es sich wahrscheinlich um den Kirin 1000 handeln wird.

Der Mate 30 verfügt über 6 oder 8 GB RAM und 128 GB Speicher, während der Mate 30 Pro über 8 GB RAM mit 128 GB oder 256 GB Speicher verfügt. Wir würden erwarten, dass der Mate 40 mindestens 8 GB RAM und der Mate 40 Pro das gleiche bietet, sowie vielleicht eine weitere höhere Option - vielleicht 12 GB.

In Bezug auf den Akku erwarten wir für den Mate 40 und den Mate 40 Pro mehr als 4000 mAh. Mit etwas Glück wird der Mate 40 Pro wie das Samsung Galaxy Note 20 Ultra näher an der 5000-mAh-Marke liegen.

Keine Google Apps oder Dienste

Der Huawei AppGallery App Store wird anwesend sein

Das Huawei Mate 40 und das Mate 40 Pro bieten wahrscheinlich keine Google-Apps und -Dienste an, wie das Mate 30, das Mate 30 Pro, das P40, das P40 Pro und das P40 Pro + nicht. Dies ist auf das oben erwähnte US-Handelsverbot zurückzuführen.

Anstelle von Google Play zum Herunterladen von Apps gibt es die App-Galerie von Huawei . Es ist unwahrscheinlich, dass Google-Dienste auf den Geräten wiederhergestellt werden, und es wird schwierig sein, Apps wie WhatsApp oder Banking-Apps zu verwenden, ohne die verschiedenen komplizierten Problemumgehungen zu durchlaufen.

Hier ist alles, was bisher über die Huawei Mate 40-Serie gemunkelt wurde.

Android Authority berichtete, dass Huawei bestätigt hat , dass das Mate 40 auf dem Weg ist und es das letzte Smartphone sein wird, auf dem der Kirin-Chipsatz des Unternehmens installiert ist, da diese nach dem 15. September 2020 "nicht mehr hergestellt werden können". Zu diesem Zeitpunkt gilt das US-Handelsverbot für US-amerikanische Unternehmen, die mit Huawei zusammenarbeiten, werden dauerhaft.

Einige Renderings sind online erschienen und geben uns einen Hinweis darauf, wie der Mate 40 und der Mate 40 Pro aussehen könnten. Basierend auf den Bildern wird das Huawei Mate 40 drei Kamerasensoren auf der Rückseite in einem markanten kreisförmigen Kameragehäuse haben, während das Mate 40 Pro drei Kamerasensoren und einen Periskopsensor auf der Rückseite haben wird, ebenfalls in einem zentralen kreisförmigen Gehäuse.

Auf der Vorderseite sieht es so aus, als würde der Mate 40 über gekrümmte Kanten und eine Selfie-Kamera mit zwei Lochungen in der oberen linken Ecke verfügen. Der Mate 40 Pro scheint über die Wasserfallanzeige des Mate 30 Pro zu verfügen, schaltet jedoch die Kerbe für eine Lochkamera um.

Laut einem Leaker auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo wird Huawei im Oktober sein nächstes Flaggschiff-Smartphone auf den Markt bringen . Der Weibo-Leaker schlug außerdem vor, dass das Huawei Mate 40 einen 5-nm-Chipsatz haben wird, der wahrscheinlich auf dem Kirin 1000 basiert.

Huawei ist der erste Hersteller, der ein Telefon mit einer unter dem Display versteckten Frontkamera auf den Markt bringt. Gizmochina zitiert einen chinesischen Tippgeber als Kommentar, dass das Unternehmen wahrscheinlich das Rennen anführen wird, um die Kameratechnik in die Hände der Benutzer zu bekommen, und dass unter der Kamera befindliche Kamerageräte voraussichtlich in der zweiten Hälfte dieses Jahres erscheinen werden.

Füge diese Gerüchte zusammen und es deutet darauf hin, dass der Mate 40 und / oder der Mate 40 Pro an erster Stelle stehen.

Laut Guo Mingchi, Analyst bei Tian Feng International, wird die Huawei Mate 40-Telefonserie über ein Freiformobjektiv verfügen.

In diesem Fall sollte der Objektivzoom im Mate 40 so ausgelegt sein, dass er eine klarere Auflösung sowohl für Nah- als auch Fernfokus bietet.

Schreiben von Britta O'Boyle. Bearbeiten von Dan Grabham.