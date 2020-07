Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Huawei hat Samsung als weltweit größten Hersteller von Smartphones überholt.

Ein Bericht des Analysten und Technologieforschungsunternehmens Canalys zeigt, dass Huawei im zweiten Quartal 2020 weltweit mehr Smartphones ausgeliefert hat als jeder andere Hersteller und dabei weiterhin auf der schwarzen Liste der USA steht.

Laut Canalys ist es das erste Mal seit neun Jahren, dass ein anderer Hersteller als Samsung oder Apple den Spitzensport erreicht hat.

Huawei hat im zweiten Quartal 55,8 Millionen Geräte ausgeliefert, Samsung 53,7 Millionen. Und während beide im Jahresvergleich kleinere Zahlen darstellten, hat die Pandemie Samsung anscheinend stärker getroffen.

Die Quartalsergebnisse des Vorjahres gingen um 30 Prozent zurück, während der Absatz von Huawei nur um 5 Prozent zurückging.

"Dies ist ein bemerkenswertes Ergebnis, das nur wenige Menschen vor einem Jahr vorhergesagt hätten", sagte Ben Stanton, Senior Analyst bei Canalys.

"Ohne COVID-19 wäre es nicht passiert.

"Huawei hat die wirtschaftliche Erholung Chinas voll ausgenutzt, um sein Smartphone-Geschäft wieder in Gang zu bringen. Samsung hat eine sehr geringe Präsenz in China mit einem Marktanteil von weniger als 1 Prozent und hat seine Kernmärkte wie Brasilien, Indien und die Vereinigten Staaten gesehen Staaten und Europa, die von Ausbrüchen und anschließenden Sperrungen heimgesucht wurden. "

Huawei selbst ist verständlicherweise bouyant. Die Ergebnisse zeigen, dass es außerhalb des anhaltenden Streits mit der US-Regierung und des Mangels an Google Play und anderen Diensten überleben kann.

"Unser Geschäft hat in diesen schwierigen Zeiten eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit bewiesen. In einer Zeit beispielloser weltwirtschaftlicher Abschwächung und Herausforderungen sind wir weiter gewachsen und haben unsere Führungsposition weiter ausgebaut, indem wir den Verbrauchern innovative Produkte und Erfahrungen zur Verfügung gestellt haben", sagte Pocket- Fussel in einer Aussage.

"Mit Blick auf die Zukunft, in der 5G, AI und IoT immer allgegenwärtiger werden, wird unser Fokus weiterhin auf der Umsetzung unserer nahtlosen AI-Lebensstrategie für alle Szenarien liegen. Unsere Technologie - von Smartphones über Tablets bis hin zu PCs und Wearables - basiert auf unser Engagement für die Verbraucher und die Erfüllung ihrer Bedürfnisse. "

Schreiben von Rik Henderson.