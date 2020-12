Was bedeutet das Handelsverbot von Huawei für Ihr Huawei- oder Honor-Telefon?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Aufgrund eines Handelsverbots mit den USA kann Huawei neue Release-Telefone nicht mit Google Apps wie Maps und YouTube, dem Google Play Store oder Google Assistant vorladen.

Vor Mai 2019 erhalten Huawei- und Honor-Telefone weiterhin Sicherheitsupdates und aktuelle Geräte, die aufgrund von Android 10 weiterhin verfügbar sind. Huawei-Laptops erhalten alle Windows-Updates auf herkömmliche Weise.

Neu veröffentlichte Huawei-Telefone können Google-Dienste jedoch nicht nutzen, und dies wird voraussichtlich ein langfristiges Problem sein. Beachten Sie, dass dies nicht für Mobilteile der P30-Serie gilt, einschließlich der P30 Pro New Edition (Mai 2020), bei der es sich im Wesentlichen um ein aktualisiertes P30 Pro und nicht um ein neues Telefon handelt.

Die Serien Huawei P40 und P40 Pro , Mate 40 , Mate 30 , Mate Xs und Honor 30 haben keine Google Apps . Sie verlassen sich auf Huawei-Apps und den App Gallery-Download-Store, der derzeit nicht über eine große Anzahl von Apps verfügt. Insbesondere bestimmte Dinge wie viele Online-Banking-Apps und bestimmte Dienste werden derzeit nicht berücksichtigt, obwohl Huawei große Anstrengungen unternimmt, um dies zu verbessern.

Diese neuen Huawei- und Honor-Telefone sind mit Android 10 ausgestattet (mit der EMUI 10-Benutzeroberfläche von Huawei an der Spitze). Sie können Google Apps jedoch nur über einen relativ komplizierten und zweifelhaften Prozess installieren, und weder Huawei noch Google empfehlen dies offiziell.

Im Mai 2019 gab die US-Regierung bekannt, dass Google und US-Unternehmen den Umgang mit Huawei ändern müssen . Der chinesische Riese wurde von den USA im jüngsten Gefecht des andauernden Handelskrieges auf die schwarze Liste gesetzt.

Google äußerte sich besonders lautstark darüber, dass die Verhinderung der Verwendung der Android-Version durch Huawei möglicherweise zu nationalen Sicherheitsproblemen führen kann , wenn Benutzer ein von Huawei entwickeltes Ersatzbetriebssystem verwenden - das sich nun als HarmonyOS herausstellt . In Wirklichkeit liegt dies wahrscheinlich daran, dass Nicht-Android-Telefone die Gewinne von Google beeinträchtigen würden.

Am 29. Juni 2019 erklärte Präsident Trump, er habe zugestimmt, US-Technologieunternehmen wie Google und Qualcomm nach dem Neustart der Handelsgespräche zwischen den USA und China erneut den Verkauf an Huawei zu ermöglichen. Die Einschränkung ist, dass es sich nur um Waren handelt, die nicht mit der nationalen Sicherheit verbunden sind. Trump äußerte sich auf einer Pressekonferenz auf dem G20-Gipfel in Osaka, Japan. Der Schritt schien eine Reaktion auf die Tatsache zu sein, dass US-Unternehmen die Auswirkungen des Verbots spürten.

Am 1. August 2019 schien Trump seiner früheren Aussage (zur Abwechslung) zu widersprechen: "Wir erlauben Huawei nicht in unser Land, wir haben uns daran nicht geändert." Dies hätte eine stärkere Haltung gezeigt, wenn er es nicht sofort klargestellt hätte: "Wir können mit Huawei Geschäfte mit nicht sicherheitsrelevanten Dingen machen, das können wir". Am 5. September erklärte Trump erneut : "Huawei ist ein großes Anliegen unseres Militärs, unserer Geheimdienste, und wir machen keine Geschäfte mit Huawei."

Um diese Zeit wurden Huawei- und Honor-Geräte wieder auf der von Android Enterprise empfohlenen Website hinzugefügt. Dies ist insofern von Bedeutung, als Google sie Unternehmen aktiv zur langfristigen Nutzung empfiehlt.

Huawei reichte eine Klage gegen die US-amerikanische Telekommunikationsbehörde (FCC) ein, da sie US-amerikanischen Fluggesellschaften verboten hat, Huawei-Ausrüstung mit Subventionen zu kaufen, die von der FCC für Übertragungen gezahlt wurden, um den Zugang zu Telekommunikationsdiensten in den USA weiterhin zu gewährleisten.

Im Januar 2020 unterzeichnete die Trump-Regierung ein Handelsabkommen mit China, in dem der Handelskrieg aufgetaut wurde. Das Abkommen enthielt jedoch keine Bestimmung für Huawei. Es wird angenommen, dass ein zweiter Deal auf dem Tisch liegt, aber es besteht kein Konsens darüber, ob dies Huawei helfen oder behindern wird.

Das US-Handelsministerium hat Pläne zur Einführung von Regeln verworfen, die es amerikanischen Unternehmen erschweren sollen, mit Huawei umzugehen - vermutlich wegen des Schadens für US-Unternehmen. Wie bereits erwähnt, ist Google kein Fan des Handelsverbots. Es zeigt jedoch, dass sich verschiedene Teile der US-Regierung nicht auf einen einheitlichen Plan für den Umgang mit dem Unternehmen einigen können.

Ende 2019 gab das Handelsministerium bekannt, rund 300 Lizenzanträge für die weitere Zusammenarbeit mit Huawei erhalten zu haben, und hat genehmigt, ein Viertel davon zu arrangieren.

Am 14. Mai 2020 wurde bekannt gegeben, dass die Trump-Regierung das ursprüngliche Handelsverbot um ein weiteres Jahr bis Mai 2021 verlängert hatte, um US-Unternehmen daran zu hindern, Telekommunikationsgeräte zu kaufen oder zu verwenden, die von Unternehmen hergestellt wurden, die als nationales Sicherheitsrisiko eingestuft wurden.

Eine temporäre Lizenz, mit der Huawei weiterhin Software-Updates für vorhandene Telefone durchführen kann, lief am 17. August 2020 aus , Sicherheitsupdates scheinen jedoch ausgenommen zu sein. Ein Grund für die Existenz war, dass ländliche Netzbetreiber in den USA weiterhin Updates für die in ihre Mobilfunkmasten integrierte Huawei-Hardware erhalten konnten. Für die meisten Verbraucher sind es jedoch die Auswirkungen auf die Smartphone-Seite, die am deutlichsten zu spüren sind. Das Ablaufdatum bedeutet, dass Google auch keine Updates bereitstellen kann.

Weitere Sanktionen im August 2020 haben die Versorgung von Huawei mit Chips effektiv eingeschränkt, einschließlich der Technologie, die zur Herstellung eigener KIrin-Telefonchips und anderer Chips benötigt wird. Wie CNN feststellt , nannten Analysten den Umzug einen "tödlichen Schlag".

Trumps Niederlage im November 2020 weckte die Hoffnungen von Huawei dass die ankommende Biden-Administration ihren Ansatz abschwächen könnte. Allerdings mehrere Verkaufsstellen - wie die Washington Post - haben berichtet, dass Biden "wahrscheinlich hart gegen die chinesische Technologie bleibt". In der Tat wird ein Artikel von Biden aus dem Jahr 2020 zitiert, in dem es heißt: "Die Vereinigten Staaten müssen mit China hart werden. Wenn China seinen Willen hat, wird es die Vereinigten Staaten und amerikanische Unternehmen weiterhin ihrer Technologie und ihres geistigen Eigentums berauben."

Ebenfalls im November erhielt das US-Unternehmen Qualcomm eine Lizenz zur Lieferung von 4G-Chips an Huawei - vielleicht ein Vorgeschmack auf die Zukunft - und schloss sich Intel und Microsoft mit Sitz in den USA an, um Huawei liefern zu können. Es scheint, als ob ein US-amerikanisches Ziel, einen Vorteil für seine Unternehmen zu schaffen, allmählich in Kraft tritt.

Beim Start von Mate 30 im September 2019 erklärte der CEO von Huawei, Richard Yu, gegenüber Pocket-lint, dass Huawei Google-Apps "über Nacht" auf betroffene Geräte übertragen könne, wenn das Verbot aufgehoben würde. Er sei jedoch der Ansicht, dass sich das Telefon in vielen Gebieten, insbesondere in vielen Gebieten, noch gut verkaufen werde China natürlich (wir wurden dazu gebracht zu glauben, dass dies der Fall ist).

Er öffnete auch seine Gefühle bezüglich des Verbots. "Es ist nicht gut für US-Unternehmen, es ist nicht gut [für uns] ... in der Vergangenheit haben wir einen großen Beitrag für US-Unternehmen geleistet. Und jetzt darf es nicht verwendet werden ... es schadet dem Geschäft von US-Unternehmen.

"Wir sind sehr offen und transparent. Wir sind ein globalisiertes Unternehmen. Im Handelskrieg zwischen den USA und China sind wir zu einem Verhandlungschip geworden.

"Wir wollten das nicht ... wir waren dazu gezwungen. Wir haben eine gute Partnerschaft mit Google, aber die US-Regierung hat uns dazu gezwungen. Ich hoffe, ihr [Journalisten] könnt das verstehen."

Am 18. Mai 2020 gab Huawei eine stark formulierte Erklärung ab , in der die neuesten vorgeschlagenen Maßnahmen zur Einstellung des Einsatzes von US-Technologien, einschließlich der Herstellung von Chips in seinen anderen Produkten, dargelegt wurden.

"In ihrem unermüdlichen Bestreben, den Würgegriff für unser Unternehmen zu verschärfen, hat die US-Regierung beschlossen, die Bedenken vieler Unternehmen und Branchenverbände vollständig zu ignorieren", heißt es in der Erklärung.

"Diese neue Regel wird sich auf den Ausbau, die Wartung und den kontinuierlichen Betrieb von Netzwerken im Wert von Hunderten von Milliarden Dollar auswirken, die wir in mehr als 170 Ländern eingeführt haben."

"Die USA nutzen ihre eigenen technologischen Stärken, um Unternehmen außerhalb ihrer eigenen Grenzen zu vernichten. Dies wird nur dazu dienen, das Vertrauen internationaler Unternehmen in US-amerikanische Technologie- und Lieferketten zu untergraben. Letztendlich wird dies den US-Interessen schaden."

Australien und Japan haben Huawei daran gehindert, sich an 5G-Netzen zu beteiligen. Die britische Regierung sah jedoch keinen Grund, dies im Januar 2020 zu tun , und beschränkte die Beteiligung an einem einzelnen Mobilfunknetz auf weniger als 35 Prozent des Nicht-Kernnetzes.

Der Sand verlagerte sich jedoch - am 15. Mai 2020 skizzierte das US-Handelsministerium weitere restriktive Maßnahmen für Huawei, um die Herstellung von Chips mit US-Technologien unter Verwendung von IP in den USA oder sogar mit Geräten zu verhindern. Die neuen Regeln bedeuten, dass Huawei eine Lizenz benötigt, um US-Technologie nutzen zu können. Huawei hatte versucht, einige seiner Designprozesse in den USA zu "indigenisieren", um das ursprüngliche Verbot zu umgehen, das den USA eindeutig nicht gefiel.

Dieses Urteil hatte enorme Auswirkungen, da es die britische Regierung dazu zwang, ihre frühere Entscheidung über das Huawei 5G-Netzwerkgerät rückgängig zu machen. Das Vereinigte Königreich hat jetzt erklärt, dass Telekommunikationsunternehmen nach 2027 keine Huawei 5G-Netzwerkgeräte mehr verwenden können und bis Ende 2020 keine neuen Geräte mehr kaufen müssen. Die Installationsfrist für diese Geräte endet im September 2021.

Die US-amerikanische Regulierungsbehörde für Telekommunikation - die FCC - hat Huawei und ZTE kürzlich ebenfalls als "nationale Sicherheitsbedrohungen" eingestuft, jedoch wie beim Handelsverbot keine Beweise dafür öffentlich veröffentlicht.

Großbritannien könnte in eine Ecke gedrängt worden sein. Großbritannien braucht ein US-Handelsabkommen in der Welt nach dem Brexit, und weitere Einschränkungen für Huawei könnten bestehen, um dieses Abkommen über die Linie zu bringen.

Bestehende Huawei-Geräte vor Mai 2019 wie die P30-Serie (einschließlich der P30 Pro New Edition), die P20-Serie und die Mate 20-Serie sind in ihrer aktuellen Form nicht betroffen. Es verschwinden keine Apps und sie können weiterhin Google Apps verwenden und Sicherheitsupdates erhalten. Da Honor eine Tochtergesellschaft von Huawei ist, gelten die gleichen Auswirkungen auch für die Mobiltelefone.

In diesem Punkt ist Google klar: "Für Benutzer unserer Dienste funktionieren Google Play und die Sicherheitsmaßnahmen von Google Play Protect weiterhin auf vorhandenen Huawei-Geräten."

Huawei seinerseits sagt, dass es "weiterhin Sicherheitsupdates und After-Sales-Services für alle vorhandenen Huawei und Honor Smartphone- und Tablet-Produkte bereitstellen wird, die diejenigen abdecken, die weltweit verkauft wurden oder noch auf Lager sind."

Eine Zeitlang war nicht klar, ob Huawei- und Honor-Handys Funktionsupdates erhalten würden. Wir wissen jetzt, dass die folgenden Geräte im Jahr 2020 auf Android 10 aktualisiert werden. Die Besitzer dieser Telefone müssen sich also überhaupt keine Sorgen um diese Situation machen.

P30 Pro

P30 Huawei

Kumpel 20 Huawei

Mate 20 Pro

Kumpel 20 RS

P30 lite

P smart 2019

P smart + 2019

P smart Z.

Kumpel 20 X.

Mate 20 x 5G

P20 Pro

P20

Mate 10 Pro

Porsche Design Mate 10

Kumpel 10

Kumpel 20 Lite

Ehre 8X

Ehre 10

Ehre 20

Ehre 20i / 20 Lite

Ehre 20 Pro

Update vom 1. Dezember: Aktualisierung nach den Wahlen in den USA.

Update vom 30. Mai: Zusätzliche Links und Kontextinformationen zur aktuellen Situation hinzugefügt.

Update vom 11. Juni: Neue Entwicklungen von Google- und britischen Betreibern hinzugefügt.

Update vom 20. Juni: Informationen zu Geräten hinzugefügt, die ein Android Q-Update erhalten

Update vom 1. Juli: Informationen zur G20-Erklärung von Trump und zur neuen Huawei-Erklärung hinzugefügt

Update vom 9. August: Größere Überarbeitung nach der Ankündigung von HarmonyOS

Update vom 12. August: Android Enterprise-Informationen hinzugefügt

Update vom 30. August: Neueste Informationen von Reuters hinzugefügt

Update vom 9. September: Mate 30-Informationen von IFA 2019 hinzugefügt

Update vom 18. September: Die neuesten Informationen zu Mate 30 wurden hinzugefügt

Update vom 20. September: Startinformationen für Mate 30 und Zitate von Richard Yu hinzugefügt

Update vom 11. November: Aktuelle Situation zu den Handelsgesprächen zwischen den USA und China hinzugefügt

6. Dezember Update: Neueste Informationen hinzugefügt

20. Januar Update 2020: Neue Informationen hinzugefügt, einschließlich Entwicklungen bei Handelsabkommen

13. März Update: Verfeinerte Informationen

Update vom 28. April: Neueste Informationen hinzugefügt

Update vom 14. Mai: Aktualisiert mit dem neuesten Trump-Verbot

Schreiben von Dan Grabham.