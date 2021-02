In-Display-Fingerabdruckleser: Funktionsweise sowie optische und Ultraschall-Lesegeräte

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nahezu jedes große Android-Flaggschiff verfügt jetzt über einen eingebauten Fingerabdruckleser. Aber wie funktionieren sie und wie entwickelt sich die Technologie?

Während das iPhone auf dem iPhone X auf Face ID umgestellt wurde (und nie zurückblickte), bieten die meisten großen Android-Telefone die Fingerabdruck-ID als wichtigsten biometrischen Einstiegspunkt für Ihr Telefon an - auch wenn sie ihre Wetten auch im Hinblick auf die Unterstützung einer verbesserten Gesichtserkennung absichern auch.

Oppo und OnePlus gehörten zu den ersten, die ernsthaft Fingerabdrucksensoren unter dem Bildschirm installiert haben, und sie bleiben einige der wichtigsten Befürworter, während Samsung, Huawei und viele andere ebenfalls von der Technologie Gebrauch gemacht haben. Schauen wir uns die Technologien an, mit denen Fingerabdruckleser unter dem Display auf unsere Telefone gebracht werden können.

Die meisten Scanner, die wir bisher gesehen haben, sind optische Scanner - diese verwenden etwas Licht, um Ihren Finger zu beleuchten. Eine winzige Kamera unter dem Bildschirm nimmt ein Bild Ihres Fingers auf, das dann mit dem gespeicherten Bild verglichen wird.

Wir hatten ursprünglich gedacht, dass Fingerabdruckscanner unter dem Display zunehmend Ultraschall statt optisch sind, und dies ist einer davon, den Samsung in seiner Flaggschiff-Serie Galaxy S verwendet. Die mangelnde Verwendung dieser Sensoren deutet jedoch eher darauf hin, dass ihre Verwendung zu teuer ist.

Ultraschallsensoren verwenden Ultraschall, um ein Bild Ihres Fingerabdrucks zu erstellen (ja, wirklich) und arbeiten besser mit unordentlichen Fingerabdrücken - beispielsweise wenn Ihre Hände mit Sonnencreme nass oder ölig sind. Sie sind im Wesentlichen "Gesichtsausweis für Ihren Finger".

Qualcomm kündigte im Januar 2021 den 3D Sonic Sensor Gen 2 an und verspricht, eine um 77 Prozent größere Fläche für Fingerabdruckleser als sein Vorgänger anzubieten. Es ist auch 50 Prozent schneller und nimmt die 1,7-fache Menge an biometrischen Daten auf, wodurch es sicherer wird.

Die Sensoren sind so empfindlich, dass sie tatsächlich den Blutfluss in den Fingern einer Person erkennen und verhindern können, dass Hacker Drucke mithilfe von Formen oder Fotos fälschen. Fügen Sie dies zu Schallwellen hinzu, die von den Graten und Tälern in Ihrem Finger abprallen, und Sie haben eine sehr sichere Form der Authentifizierung.

Bedenkt man, dass dies ist ein Upgrade auf dem Sensor gefunden innerhalb der S20 / S10 und Anmerkung 20 / Note 10 - Serie, sollte es in der Tat sehr gut sein, und es wird von Anfang 2021. Ob in Handys zu sehen sein oder nicht das ist , was drin ist die Die S21-Serie wurde jedoch von keinem Unternehmen bestätigt oder ausdrücklich angegeben.

An der Oberfläche lautet die Antwort ja. Es spielt jedoch keine Rolle, ob mehr Mobilteile sie aufgrund der zusätzlichen Kosten nicht in Anspruch nehmen. In der Realität sind die optischen Sensoren seit der frühen Generation der verwendeten Versionen viel besser geworden. Sie sind jetzt schnell und weniger anfällig für fehlgeschlagene Scans. Besonders bei High-End-Telefonen.

Der Weg zu Ultraschall-Fingerabdrucklesern war ziemlich lang. 2013 erwarb Qualcomm ein Unternehmen namens Ultra-Scan, ein kleines Unternehmen mit „sehr gutem IP für Ultraschallwellenformen“ und einem Hintergrund in der Herstellung von Ultraschalllesegeräten für die US-Regierung.

"Wir haben das genommen und einen Weg gefunden, in Millionenhöhe zu produzieren, um die Kosten niedrig zu halten", erklärte Katouzian von Qualcomm. "Wir müssen keine Lichtquelle durch das Display strahlen. Die Lichtquelle kann im Laufe der Zeit das LCD verschlechtern ... es ist einem Fotokopierer sehr ähnlich.

Qualcomm ist sicherlich nicht der einzige Name für Fingerabdrucksensoren. Synaptics ist eine weitere Möglichkeit, während Goodix auch Sensoren für eine Vielzahl von Android-Geräten herstellt, darunter Unter-Display-Sensoren von Huawei, Vivo, Oppo, OnePlus und Xiaomi. Seine Technologie kann sowohl unter LCD- als auch unter OLED-Displays eingesetzt werden.

Wir erwarten, dass noch viel mehr Telefone mit optischen Sensoren auf den Markt kommen werden - die Technologie wird sicherlich nicht verschwinden. Tatsächlich hat Oppo vor einiger Zeit einen optischen Fingerabdrucksensor mit "großer Zone" vorgestellt, der einen Bereich erkennt, der bis zu 15-mal größer ist als aktuelle Sensoren.

Eine ähnliche Technologie wurde vor nicht allzu langer Zeit auch von Vivo in einem seiner Konzepttelefone verwendet. Das Apex-Konzepttelefon von Vivo für den gesamten Bildschirm von 2019 war ein Fingerabdrucksensor.

Wenn dies von mehr Herstellern übernommen würde und kostengünstig (und zuverlässig) wäre, würde dies das Spiel für Fingerabdruckscanner komplett verändern. Dies würde es Ihnen ermöglichen, weniger genau zu bestimmen, wo Sie Ihren Finger oder Daumen platzieren, um das Telefon zu entsperren. Sie könnten Ihren Daumen buchstäblich irgendwo auf den Bildschirm legen und das Telefon entsperren.

Leider ist es an dieser Front seit 2019 ein bisschen anders gelaufen, und wir müssen noch sehen, dass es in einem richtigen Massenmarktgerät von einem der bekannten Namen übernommen wird. Im Moment ist es immer noch ein Traum, der nur in einem Konzepttelefon zum Leben erweckt wird.

Schreiben von Dan Grabham. Bearbeiten von Cam Bunton.