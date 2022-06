HTC kündigt die Markteinführung eines möglichen Viverse"-Handys für Ende Juni an

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - HTC plant eine Medienveranstaltung im Juni, um möglicherweise ein neues mobiles Gerät mit einer möglichen AR/VR-Erfahrung und Viverse-Integration vorzustellen. Hier ist alles, was Sie wissen müssen. Zugegebenermaßen sind die Details zu diesem Zeitpunkt noch dünn, aber merken Sie sich diese Seite, denn sie wird mit den neuesten Informationen aktualisiert werden.

HTC hat auf Twitter einen Teaser für ein kommendes Telefon gepostet, das auf einer Veranstaltung am 28. Juni 2022 vorgestellt werden soll. Es gibt keine weiteren Details über das Event oder das mobile Gerät, außer dass das Telefon, wie HTC auf dem MWC 2022 ankündigte, Metaverse-Funktionen haben wird. Pocket-lint wird diesen Leitfaden aktualisieren, sobald mehr Informationen verfügbar sind.

HTC wird seine Viverse-Veranstaltung wahrscheinlich als Live-Stream auf YouTube übertragen. Das Event-Video wird oben auf dieser Seite eingebettet, sobald es offiziell verfügbar ist.

Anfang 2022 kündigte HTC seine Antwort auf Facebooks Metaverse an, Viverse, mit dem Sie über einen VR-Chat mit anderen kommunizieren, in Engage Meetings abhalten, in Vive Sync zusammenarbeiten, holografische VR-Konzerte besuchen und vieles mehr können. Dann, auf dem MWC 2022, sagte HTC, dass es an einem Flaggschiff-Handy arbeitet, das mit dem Metaverse funktioniert.

Jetzt soll HTC die Markteinführung dieses mobilen Geräts ankündigen, indem es auf Twitter eine Einladung mit einer telefonförmigen Silhouette und einem Viverse-Logo veröffentlicht.

Das Telefon wird wahrscheinlich ein Augmented-Reality- und Virtual-Reality-Erlebnis und eine Art Zeit in HTCs Open-Source-Metaverse-Plattform Viverse bieten. Es wurde auch darüber spekuliert, ob es über HTC Exodus-ähnliche Blockchain-Funktionen verfügen wird. Derzeit ist noch wenig bekannt, da es noch nicht viele Leaks gibt.

Allerdings ist HTC bereit, mehr über Viverse zu verraten und wird möglicherweise im Juni ein Gerät vorstellen.

