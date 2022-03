HTC bringt im April ein Flaggschiff-Handy mit dem Namen Metaverse" auf den Markt?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - HTC plant, ein neues Telefon auf den Markt zu bringen, das mit einer Reihe von Verbesserungen ausgestattet ist, um den wachsenden Metaverse-Markt optimal zu nutzen.

Wie wir in den letzten Monaten von Unternehmen wie Qualcomm und Meta (ehemals Facebook) gesehen haben, fließt ein großer Teil der Investitionen und Entwicklungen in den Aufbau des Metaverse und in Geräte, die darauf zugreifen können.

Ein HTC-Manager in Asien erklärte gegenüber DigiTimes, dass der Hersteller ein High-End-Telefon bauen und im April auf den Markt bringen wird.

Dies ist ein ungewöhnlicher Schritt von HTC, da das Unternehmen seit dem Verkauf seiner Telefonsparte an Google nicht mehr auf dem Smartphone-Markt vertreten ist. Allerdings ist er auch nicht so ungewöhnlich.

Als die Blockchain noch ein aufstrebender Industriezweig war, war HTC eines der wenigen Unternehmen, das ein "Blockchain-Telefon" entwickelte. Das war zu einer Zeit, als das Unternehmen noch keine anderen relevanten Smartphones baute.

Selbst in seiner Blütezeit brachte das Unternehmen ein Telefon für 3D-Videoaufnahmen und einFacebook-Handy auf den Markt. Das Unternehmen hat sich noch nie gescheut, Smartphones mit Optimierungen für ganz bestimmte Dienste und Funktionen zu bauen.

Was dieses "Metaverse-Telefon" tatsächlich anders machen wird als andere Geräte, müssen wir noch herausfinden. Ob es um die Aufnahme und Erstellung von 3D-Bildern oder um die Verarbeitung von Virtual-Reality-Welten geht, um ein angeschlossenes Headset zu betreiben, ist unklar. Vielleicht beides?

Sollten sich die Zeitangaben als zutreffend erweisen, haben wir zum Glück nicht mehr viel Zeit zu warten, bis wir erfahren, was HTC genau meint.

Schreiben von Cam Bunton.