Bestätigt: Honor's nächstes Flaggschiff-Handy wird am 23. November angekündigt

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Honor hat bestätigt, dass es sein nächstes Flaggschiff-Handy am 23. November 2022 vorstellen wird. Das Unternehmen hat uns keine weiteren Details verraten, aber wir wissen, dass es um UTC+8 (1:30 AM ET) stattfinden wird.

Es gibt viele Gerüchte, die besagen, dass es sich um das Magic5 handeln könnte. Wenn dem so ist, haben wir gehört, dass es ein 6,8-Zoll-Display und eine 50-Megapixel-Kamera haben wird, aber es ist auch möglich, dass Honor etwas ganz anderes ankündigt.

Die Ankündigung von Honor für das neue Gerät ist absichtlich vage und besagt lediglich, dass es sich um ein neues "Flaggschiffprodukt" handeln wird, was viel Raum für Interpretationen lässt. Eine andere Möglichkeit ist, dass es sich um etwas ähnliches wie das Honor Magic V handelt, ein faltbares 7,9-Zoll-Gerät, das wir bereits im März unter die Lupe genommen haben.

Bleiben Sie dran für eine große Überraschung, das neue Flaggschiff kommt am 23. November zu Ihnen. pic.twitter.com/thYanFqhZD- HONOR (@Honorglobal) November 7, 2022

Das Magic V war ein beeindruckendes Gerät, und wenn es sich tatsächlich um einen Nachfolger handelt, können wir uns auf etwas ebenso Ausgefallenes freuen. Faltbare Geräte werden zwar immer beliebter, aber das bedeutet nicht, dass eine Neuvorstellung nicht aufregend wäre.

Wir werden die Augen offen halten, um zu sehen, was Honor in ein paar Wochen ankündigen wird - wir sind sicher, dass wir nicht allein sind.

Schreiben von Oliver Haslam.