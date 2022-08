Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Honor hat die weltweite Einführung des Honor 70 angekündigt, das bisher nur in China erhältlich war.

Die Telefone weisen einige ziemlich einzigartige Kamerafunktionen auf, darunter einen Modus, den die Marke Solo Cut nennt.

-

Der Solo Cut-Modus kann vertikale Videos eines ausgewählten Motivs aus einem horizontalen Video erstellen.

Dabei wird die Person automatisch im gesamten Bild verfolgt und die Verfolgung fortgesetzt, sobald sie verdeckt wird.

Das Handy unterstützt auch Multi-Video-Aufnahmen, d. h. Sie können mit der vorderen und hinteren Kamera gleichzeitig aufnehmen und nahtlos zwischen den Aufnahmen wechseln oder beide gleichzeitig zeigen.

Es ist auch das erste Telefon, das mit dem 1/1,49-Zoll-IMX800-Kamerasensor von Sony ausgestattet ist, der eine Auflösung von 54 MP hat und 55 Prozent größer ist als der Hauptsensor des iPhone 13.

Das Handy hat ein symmetrisches, schlankes, gebogenes Design mit zwei markanten Ringen, die die rückwärtigen Kameras umschließen.

Es ist in vier auffälligen Farben erhältlich: Mitternachtsschwarz, Kristallsilber, Smaragdgrün und Isländisch Frost.

Das Honor 70 wird von Qualcomms Snapdragon 778G Plus 5G SoC angetrieben und verfügt über einen 4800-mAh-Akku mit 66-W-Schnellladefunktion.

Es wird mit der neuesten Honor Magic UI 6.1 ausgeliefert, die auf Android 12 basiert und ein noch individuelleres Erlebnis als bisher bietet.

Das Telefon ist in zwei Varianten erhältlich, wobei die Vorbestellungen am 26. August beginnen und der allgemeine Verkauf am 2. September 2022.

Das 128-GB-Modell wird in den Farben Mitternachtsschwarz, Kristallsilber und Smaragdgrün zu einem Preis von 479,99 £ (ca. 570 €) erhältlich sein.

Pocket-Lint pflanzt mit Resideo weitere 1.000 Bäume von Stuart Miles · 14 Kann 2020 Wir haben dank Ihnen 1.000 Bäume gepflanzt

Die 256-GB-Variante wird 529,99 Pfund (ca. 630 Euro) kosten und kann entweder in Mitternachtsschwarz oder Smaragdgrün erworben werden.

squirrel_widget_12855005

Schreiben von Luke Baker.