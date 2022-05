Honor 70 taucht auf der 3C-Zertifizierungs-Website auf

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Obwohl das Honor 60 außerhalb Chinas noch nicht veröffentlicht wurde, ist angeblich ein Nachfolger auf der 3C-Zertifizierungs-Website des Landes aufgetaucht.

Es wird vermutet, dass es sich dabei um das Honor 70 handelt. Es wurde ein Gerät mit der Modellnummer FNE-ANOO entdeckt. Derzeit sind nur wenige Details verfügbar, obwohl der Eintrag verrät, dass es über eine 66W-Schnellladefunktion verfügt.

Für die Veröffentlichung von Mobiltelefonen in der Region ist eine Zertifizierung durch die Kommunikationsbehörde des jeweiligen Landes erforderlich, und China bildet hier keine Ausnahme. Eine Listung bedeutet jedoch nicht unbedingt, dass ein Gerät kurz vor der Veröffentlichung steht. Es kann manchmal Monate dauern, bis ein Gerät endgültig für den Einsatz zugelassen wird.

Das Honor 70 wird also voraussichtlich erst später in diesem Jahr angekündigt werden - möglicherweise gegen Ende 2022, wenn man dem Zeitplan des Honor 60 Glauben schenken darf.

In der Zwischenzeit warten wir immer noch auf die Ankunft dieser speziellen Serie in Großbritannien und Europa. Wir gehen davon aus, dass es im Oktober weltweit auf den Markt kommen wird (ähnlich wie das Honor 50 im letzten Jahr). Und in diesem Fall ist eine breitere Markteinführung des Honor 70 in weiter Ferne.

Wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden, sobald sich diese Geschichte weiterentwickelt und wir neue Informationen zum nächsten Honor-Flaggschiff erhalten.

Schreiben von Rik Henderson.