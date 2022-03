Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Honor hat sein neuestes Smartphone, das Magic 4 Ultimate, angekündigt, das sich dem Rest der Magic 4-Familie anschließt, die bereits auf dem MWC angekündigt wurde.

Bei dieser neuesten Ergänzung liegt der Schwerpunkt auf der Kameraplattform und Honor behauptet, dass es das leistungsstärkste und vielseitigste Kamerasystem ist, das es bisher produziert hat.

Das Array besteht aus einer 50-MP-Weitwinkelkamera, einer 64-MP-Periscope-Telekamera, einer 50-MP-Spektrumkamera und einer 64-MP-Ultraweitwinkelkamera mit der weltweit ersten dualen Freiformlinse.

Wir sind uns nicht ganz sicher, was ein duales Freiformobjektiv ist, aber Honor sagt, dass es "das Problem der Weitwinkelverzerrung mit einer branchenweit niedrigen Randverzerrung von 0,5 Prozent an der Wurzel packt."

Es ist auch nicht alles nur ein Hype, denn das Magic 4 Ultimate hat sich an die Spitze der Smartphone-Kamera-Rangliste von DxOMark gesetzt. Damit liegt es noch vor Schwergewichten wie dem Apple iPhone 13 Pro und dem Google Pixel 6- eine beeindruckende Leistung.

Alle schicken neuen Kameras werden von einem brandneuen benutzerdefinierten Bildprozessor unterstützt, der schnellere und effizientere KI-Berechnungen ermöglichen wird. Honor nutzt diese Technologie, um Funktionen wie die 4K-Nachtmodus-Videoaufnahme mit Echtzeit-Vorschau zu implementieren.

Darüber hinaus wurde ein neuer professioneller Video-Codec entwickelt, Magic-Log2. Dieser Codec wurde speziell für die neuen Kameramodule entwickelt und ermöglicht die Aufnahme von Videomaterial mit einem um 15 Prozent höheren Dynamikumfang sowie die Unterstützung von 3D-LUTs für die Farbabstufung.

Das kabellose 100-Watt-Laden, das Hauptmerkmal des Magic 4 Pro, wird nicht erwähnt, so dass man davon ausgehen kann, dass es beim Ultimate nicht vorhanden sein wird.

Das Magic 4 Ultimate wird in China noch in diesem Jahr zu einem Preis von 7.999 Chinesischen Yuan oder etwa 1.260 US-Dollar in den Handel kommen.

Wenn man die Magic 3 Serie als Maßstab nimmt, müssen wir uns noch eine ganze Weile gedulden, bis wir das Gerät in den Händen halten können.

Schreiben von Luke Baker.