Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

BARCELONA (Pocket-lint) - Es ist erst sechs Monate her, dass wir die internationale Rückkehr von Honor mit seiner Magic 3-Serie bestaunten. Damit nicht genug, ist der chinesische Telefonhersteller mit der Magic 4-Serie, die auf dem MWC in Barcelona vorgestellt wurde, im Eiltempo zurückgekehrt. Das ist fast genauso schnell wie die neue kabellose 100-W-Ladefunktion.

Was ist also der Clou? Das Magic 4 kommt als Duo auf den Markt, wobei das Magic 4 und das Magic 4 Pro die aktuelle Generation bilden, das Pro Plus gibt es diesmal nicht. Ein wichtiger Bestandteil der neuesten Modelle ist die Snapdragon 8 Gen 1-Plattform von Qualcomm, die ein leichtes Upgrade gegenüber der Snapdragon 888-Serie des Magic 3 darstellt.

Eine offensichtliche Besonderheit ist das kabelgebundene und kabellose Honor SuperCharge mit 100 W. Das ist richtig: 100 W kabellos - eine Geschwindigkeit, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Es ist allerdings nur im Pro verfügbar, das Magic 4 fällt auf 66W und bietet überhaupt kein kabelloses Laden.

In Bezug auf die Größe sind das Magic 4 und 4 Pro auf der Vorderseite gleich, da sie das gleiche 6,81-Zoll-OLED-Panel haben, was wiederum eine leichte Steigerung gegenüber dem 6,67-Zoll-Panel des Magic 3 bedeutet. Das Magic 4 Pro ist jedoch etwas dicker, da es über ein edleres Glas und eine PU-Oberfläche verfügt.

Was macht das Pro also, nun ja, "professioneller"? Abgesehen von den Oberflächen geht es vor allem um die Kameras: Ein pillenförmiges Loch auf der Vorderseite bestätigt die beiden nach vorne gerichteten Kameras, während der Periskop-Zoom auf der Rückseite ein höher auflösender 64-Megapixel-Sensor ist, verglichen mit dem niedriger auflösenden 8-MP-Sensor des "Standard"-Modells.

Seltsamerweise hat das Pro einen 3,5-fachen Zoom, während das Magic 4 einen 5-fachen hat. Ansonsten sind beide Geräte mit zwei 50-MP-Rückkameras ausgestattet, die den Haupt- und den Ultraweitwinkel-Shooter abdecken, wobei es hier keine Unterschiede gibt.

Wann könnten Sie also ein Honor Magic 4 in den Händen halten? Nun, das Magic 3 ist immer noch nicht auf den internationalen Märkten angekommen - Honor sagt, dass es das wird, aber jetzt, wo es auf Hardware der letzten Generation basiert, sind wir nicht sicher, ob es sich lohnt - also können Sie sich wahrscheinlich auf ein kleines Wartespiel für die neuesten Geräte einstellen.

Wenn sie jedoch auf den Markt kommen, werden sie die Google Play Services in vollem Umfang nutzen, so dass Sie Apps nach Belieben installieren können, genau wie jede andere Android-Option. Als Honor noch zu Huawei gehörte - das Unternehmen ist jetzt seit über einem Jahr getrennt - war dies aufgrund der schwarzen Liste der USA nicht mehr möglich. Es sieht also so aus, als ginge es für Honor immer weiter bergauf, es muss nur noch seine Geräte auf den Markt bringen...

Schreiben von Mike Lowe.