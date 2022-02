Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Kurz vor dem Mobile World Congress 2022 hat Honor in einem offiziellen Tweet bestätigt, dass seine Magic 4-Reihe am 28. Februar auf der Messe in Barcelona vorgestellt wird.

Es waren 12 Monate mit schnellen Veröffentlichungen der chinesischen Marke – jetzt unabhängig von ihrem früheren Huawei-Besitz –, in denen das Unternehmen die Serien Honor 50 , Honor 60 , Honor Magic V , Honor Magic 3 und jetzt Honor Magic 4 enthüllte Zeitraum. Puh.

Begleiten Sie uns zu unserem neuesten Flaggschiff-Telefon, der #HONORMagic4- Serie auf der MWC Barcelona 2022, und bleiben Sie dran, um #ThePowerofMagic am 28. Februar um 13:00 Uhr (MEZ) mitzuerleben. Sie werden es nicht kommen sehen! pic.twitter.com/ygzsKBNEfY – HONOR (@Honorglobal) 16. Februar 2022

Es ist jedoch weniger als sechs Monate her, seit die Magic 3-Serie angekündigt wurde. Wie anders wird die Magic 4-Serie also sein? Nun, basierend auf Honor 50 im Vergleich zu Honor 60 würden wir davon ausgehen, dass die Antwort "nicht sehr" lautet.

Honor sagt, es wird „voller Funktionen sein, die die Macht der Magie entfesseln“, was uns nicht viel sagt. Das unten gepostete Teaser-Bild konzentriert sich jedoch eindeutig auf die Kamera, wie Sie aus der Nahaufnahme sehen können.

Mehr wird jedoch am 28. Februar enthüllt, wenn eine Veranstaltung auf dem MWC um 13:00 Uhr MEZ beginnt. Wir bringen Ihnen dann die ganze Geschichte, also behalten Sie die Seite wie immer im Auge.

Schreiben von Mike Lowe.