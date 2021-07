Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Honor veranstaltet am 12. August 2021 ein globales Launch-Event für Honor Magic 3 . Sie müssen jedoch nicht bis dahin warten, um einen Blick darauf zu werfen oder herauszufinden, welchen Prozessor es verpackt.

Das Handy erschien in einer Werbung im chinesischen Fernsehen (im CCTV-Netzwerk als "Glory Magic 3") und wurde auch von Honor selbst auf Weibo gepostet. Es zeigt nur die Vorderseite des Telefons, macht aber leider mindestens ein großes Gerücht aus – dass es mit einer Frontkamera unter dem Display geliefert wird .

Während andere Werbevideos über Weibo und die Einladung zur August-Veranstaltung ein Kameraobjektiv hervorheben, was darauf hindeutet, dass in diesem Bereich etwas Großes kommt, hat das Mobilteil in der Anzeige zwei markante Linsen in einem erweiterten Locher oben links auf dem Bildschirm.

Vielleicht wird die neue Kamera stattdessen über ein Periskop-Objektiv verfügen - die Neckereien haben sicher etwas Fließendes.

Eine Sache, die wir mit Sicherheit wissen, ist, dass das Honor Magic 3 mit einem Qualcomm Snapdragon 888 Plus-Prozessor ausgestattet sein wird.

Qualcomm und Honor haben gestern, Dienstag, den 20. Juli, in Shenzen an einer Diskussion über die Zukunft von KI und 5G teilgenommen, wo sie bestätigten, dass das Magic 3 zu den ersten Telefonen gehören wird, die mit diesem SoC auf den Markt kommen.