Honor Magic 3 mit Selfie-Kamera unter dem Display?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die erste Bestätigung des Honor Magic 3 erfolgte, als das Unternehmen bestätigte, dass es den Qualcomm Snapdragon 888 Plus-Chipsatz enthalten würde, wie am 28. Juni bekannt gegeben wurde .

Die Verwendung dieser Plattform ist ein Hinweis darauf, was wir von dem Flaggschiff erwarten können, aber jetzt zeigt ein Rendering auf Twitter , dass das Magic 3 wahrscheinlich eine Selfie-Kamera unter dem Display haben wird.

Es passt zur Rechnung. Immerhin wurde dasHonor Magic 2 als Schiebehandy konzipiert - eine innovative Möglichkeit, die Frontkamera im Jahr 2018 zu verstecken. Jetzt sind die Zeiten weitergegangen, mit Under-Display-Kameras bereits Realität ( wie im ZTE Axon 20 5G ), so dass dieses kleine Stück Magie sehr wahrscheinlich eines der Verkaufsargumente von Honor Magic 3 ist.

Darüber hinaus unterstützt der Snapdragon 888 Plus-Chipsatz einige High-End-Funktionen, darunter die Kapazität von bis zu 200 Megapixeln für eine einzelne Rückfahrkamera. Allerdings unterstützt auch der Standard SD888 dies , aber kein Telefonhersteller hat seine Kapazitäten ausgeschöpft. Trotz Gerüchten erwarten wir also auch keine 200-MP-Rückfahrkamera im Honor.

Beste Smartphones 2021 bewertet: Die besten Handys, die heute erhältlich sind von Chris Hall · 4 Kann 2021 Die besten Smartphones, die Sie derzeit kaufen können. Sie decken das Beste von iPhone und Samsung ab und bieten alles, was Android zu bieten hat

Beim Aufladen ist es ähnlich. Bereits im Juli 2020 hat Qualcomm Quick Charge 5 vorgestellt, das Geschwindigkeiten von bis zu 100 W ermöglicht. Solche Geschwindigkeiten wurden bei Consumer-Geräten jedoch nicht sofort realisiert, und ein Jahr später streifen wir die Möglichkeit nur kurz. Wird das Honor Magic 3 zu den ersten gehören, die superschnelles Aufladen ermöglichen?

Nun, wir müssen einfach abwarten und sehen. Trotz eines gemunkelten Enthüllungsdatums im August gibt es in der Öffentlichkeit nicht viele Informationen darüber, was von Honors neuem Flaggschiff zu erwarten ist – außer natürlich der Namensbestätigung der Honor Magic 3-Serie und der Anwesenheit von Snapdragon 888 Plus.

Schreiben von Mike Lowe.