Honor Play 5 startet am 18. Mai

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Honour hat bestätigt, dass der nächste Telefonstart nächste Woche, am 18. Mai, stattfinden wird. Die Play 5-Serie wird vorgestellt. Ab diesem Zeitpunkt erhalten wir ein klareres Bild davon, was dieses Unternehmen mit Telefonen macht, nachdem es sich von Huawei getrennt hat .

In seinem offiziellen Teaser zu Weibo Honor heißt es, dass das Play 5 um 19:30 Uhr Ortszeit angekündigt wird, was in Großbritannien gegen 12:30 Uhr oder in den meisten Teilen des europäischen Festlandes um 13:30 Uhr bedeutet.

Wie zu erwarten ist, enthält der Teaser nur wenige Details, wenn es um genaue Spezifikationen geht, aber das Bild gibt uns einen klaren Überblick über das Design des Telefons.

Das Play 5 verfügt über ein Display mit schmaler Lünette, einer Einkerbung im Tautropfenstil oben und einem Quad-Kamerasystem, das in ein quadratisches Gehäuse auf der Rückseite eingebaut ist.

Es gibt keinen sichtbaren Fingerabdrucksensor auf dem Telefon, was darauf hindeutet, dass es wahrscheinlich über ein OLED-Display und einen In-Display-Sensor verfügt.

GSMArena merkt an, dass es zwei Telefone in der Play 5-Reihe geben könnte und dass beide 64-Megapixel-Primärkameras, ein ultradünnes Gehäuse und mindestens eines der Telefone mit dem Dimensity 8000U von Mediatek ausgestattet sein werden.

Wenn es genau ist, scheint es, dass das Play 5 so konzipiert ist, dass es im unteren und mittleren Bereich des Smartphone-Marktes mithalten kann, was die Marken Redmi und Poco von Xiaomi vor Herausforderungen stellt.

Schreiben von Cam Bunton.