(Pocket-lint) - Im Laufe seiner Geschichte hat Honor in der Regel Telefone hergestellt, die den einstigen Gegenstücken von Huawei entsprechen. Aber nachdem wir uns jetzt von Huawei getrennt haben , wird sich das ändern - und es geht das Gerücht, dass Honor dieses Jahr ein Falttelefon auf den Markt bringen könnte.

Es gab jedoch einige Ausnahmen von der Regel, wobei die Honors Magic-Serie die bemerkenswerteste war. Bereits2018 haben wir das Honor Magic 2 getestet , das das erste (und einzige) Schiebetelefon des Unternehmens war. Ein Gerät, das nie ein Huawei-Äquivalent hatte.

Nun, so wird angenommen, könnte die Honor Magic 3 - wir gehen von diesem Namen aus - diejenige sein, die die Zügel der zukunftsorientierten Produktion übernimmt. Da Schiebetelefone so gut wie vorbei sind - es war eine schöne Idee, aber die Dinge haben sich weiterentwickelt -, ist es sinnvoll, dass ein faltbares Telefon in dieser erstklassigen Produktlinie enthalten ist.

Details sind jedoch nicht bekannt, da nur ein nicht verifiziertes Leck auf der chinesischen sozialen Website Weibo behauptet, dass dies in Arbeit ist.

Wir wissen, dass Honor mit dem in China eingeführten neuen View 40 wieder einsatzbereit ist und wieder Fuß fasst - ein Gerät, das wir später zusammen mit Google Services als V40 in weiteren globalen Märkten erwarten werden Jahr.

Ob das Falttelefon Honor Magic 3 wirklich erscheint, ist eine interessante Perspektive. Wir werden uns auf jeden Fall auf die Entwicklungen freuen, um zu sehen, was Ehre in diesen Raum bringen kann.

