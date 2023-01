Google Pixel Fold wahrscheinlich auf Q4 2023 verschoben mit kleineren Displays

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Potenzielle Kunden des Google Pixel Fold müssen möglicherweise etwas länger warten, als wir gehofft hatten, während ein neuer Bericht auch andeutet, dass die Displays schrumpfen könnten.

Gerüchte über ein Pixel Fold von Google kursieren schon seit Jahren und wir scheinen näher denn je an einer tatsächlichen Ankündigung zu sein. Aber ein neuer Bericht von The Elec deutet darauf hin, dass dies erst viel später in diesem Jahr geschehen wird, wenn Google mit der Massenproduktion von Teilen beginnen soll.

Dem Bericht zufolge wird die Massenproduktion erst im dritten Quartal 2023 anlaufen, was darauf hindeutet, dass wir eine offizielle Ankündigung oder Veröffentlichung erst im vierten Quartal sehen werden. Alle, die gehofft hatten, dass das biegsame Pixel auf der Google I/O Mitte des Jahres angekündigt wird, werden nun wohl enttäuscht werden.

Und es könnte noch mehr Enttäuschungen geben. Derselbe Bericht deutet darauf hin, dass das Pixel Fold einen faltbaren 7,57-Zoll-Bildschirm und ein 5,78-Zoll-Display auf der Außenseite haben wird. Frühere Berichte deuteten auf ein 7,69-Zoll-Display im Inneren und ein 5,79-Zoll-Display auf der Abdeckung hin, was darauf hindeutet, dass sich etwas geändert haben könnte.

Derselbe Bericht zerstreut auch alle Hoffnungen, dass das Pixel Fold irgendeine Art von Stylus bieten würde, und sagt, dass es kein Galaxy Fold-ähnliches Schreibgerät geben würde, das mit Googles Telefon angeboten wird. Es wird auch behauptet, dass Google sich entschieden hat, die faltbare Technologie, die im Galaxy Z Fold 3 verwendet wurde, zu überspringen, was darauf hindeutet, dass ältere Technologie verwendet werden könnte.

Schreiben von Oliver Haslam.