Mit Google Play können Sie In-App-Zahlungen für Ihre Kinder verwalten: So richten Sie es ein

(Pocket-lint) - Kinder und In-App-Käufe haben für Tausende von Schlagzeilen gesorgt, für Geschichten über unkontrollierte Ausgaben oder einfach nur über das versehentliche Ausgeben des gesamten Mietpreises für Spiele.

Die Haushaltsverwaltung von Google erweitert ihr Angebot und ermöglicht es Kindern, Kaufanfragen zu stellen, die dann von den Eltern genehmigt werden können, damit ihr Kind das Geld online ausgeben kann.

Die Verwaltung der Haushalte bei Google erfolgt über Family Link. Damit können Sie Ihren Haushalt erstellen, Berechtigungen verwalten und Einschränkungen für Geräte festlegen, die mit dem Konto Ihres Kindes verbunden sind.

Es ist besonders effektiv bei der Verwaltung von Android-Geräten und Chromebooks, aber es kennt auch andere Geräte, bei denen Ihr Kind in seinem Google-Konto angemeldet ist, wie PC und Mac.

Mit Family Link konnten Sie schon immer eine Familienzahlungsmethode einrichten: Im Grunde handelt es sich dabei um Ihre Kreditkarte, die von allen Mitgliedern Ihres Haushalts verwendet werden kann, sofern Sie ihnen die Erlaubnis dazu erteilt haben.

In der Vergangenheit bestand das Problem darin, dass die Familienmitglieder entweder ausgeben oder gesperrt werden konnten - hier setzt die neue Änderung an.

Nach dem neuen System können Kinder Käufe beantragen, entweder für kostenpflichtige Apps oder In-App-Käufe, für die Sie dann bezahlen, wenn Sie die Erlaubnis dazu erteilen.

Das bedeutet, dass Sie einfach die Zahlungsmethode in Ihrem Google-Konto verwenden können, dass Sie über eine Benachrichtigung auf Ihrem Telefon sehen können, was Ihr Kind möchte, und dass Sie es dann ganz einfach genehmigen können, was Ihnen etwas mehr Flexibilität bei der Verwaltung Ihrer Kinder und ihres Inhaltskonsums gibt.

Die Option, die Genehmigung für alles zu behalten, bleibt bestehen.

So richten Sie die Kauffreigabe in Ihrem Google-Familienkonto ein

Wenn Sie der Familienmanager sind, können Sie ganz einfach die Genehmigung von Anfragen für die Familienmitglieder einrichten, die Sie in Family Link haben.

Zunächst einmal müssen Sie Ihr Kind in Family Link haben. Dies ist eine Komplettlösung für die Verwaltung des Geräts Ihres Kindes, und es lohnt sich, einen Blick auf unseren Family Link-Beitrag zu werfen, um zu sehen, wie Sie Family Link einrichten.

Um die Kauffreigabe für Apps oder In-App-Käufe einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie Family Link auf Ihrem Handy oder in einem Browser auf https://families.google/families/ Klicken Sie auf das Kind, das Sie verwalten möchten Gehen Sie zu Inhaltseinschränkungen > Google Play > Genehmigung erforderlich für In diesem Abschnitt können Sie auswählen, wie Sie die Inhalte Ihres Kindes überwachen möchten, einschließlich der Genehmigung für alle kostenpflichtigen Inhalte oder nur für In-App-Käufe. Wählen Sie, was Sie möchten.

Sie sollten dann eine Benachrichtigung erhalten, wenn Ihr Kind etwas bezahlen möchte, das Sie dann genehmigen oder ablehnen können.

