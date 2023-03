Googles Pixel 7 und Pixel 7 Pro wurden auf einem Event im Oktober 2022 vorgestellt. Sie verfeinern das Design des Pixel 6 und Pixel 6 Pro und aktualisieren die Hardware mit der zweiten Generation des hauseigenen Tensor-Chips.

Die beiden exzellenten Geräte werden aber wahrscheinlich nicht das letzte sein, was wir von Google bis zum Pixel 8 und 8 Pro hören werden. Es gibt weiterhin viele Gerüchte rund um das Pixel Fold, und wir haben auch schon einiges über das Mittelklasse-Pixel 7a gehört.

Hier ist alles, was wir bis jetzt über das Google Pixel 7a gehört haben. Alles über die Gerüchte zum Pixel Fold könnt ihr in unserem separaten Beitrag lesen.

Erscheinungsdatum und Preis

April/Mai 2023

Etwa 500 $/£500

Das Google Pixel 6a kam im Juli 2022 auf den Markt. Es folgte auf das Pixel 5a 5G, das im August 2021 angekündigt wurde, jedoch nur in den USA und Japan erhältlich war.

Die meisten Gerüchte rund um das Pixel 7a deuten auf eine Veröffentlichung im April oder Mai 2023 hin, was ungefähr der Zeit entspricht, in der die Google I/O erwartet wird, also sicherlich ein plausibler Vorschlag, wenn auch ein wenig früher als die Pixel-"a"-Geräte in den letzten Jahren.

Das letzte Mal, dass wir eine Veröffentlichung im Mai gesehen haben, war 2019 mit dem Pixel 3a, aber eine Veröffentlichung im Mai ist in der Vergangenheit passiert, also ist es definitiv möglich.

Was den Preis angeht, so kostet das Pixel 6a 449 US-Dollar in den USA, 399 Pfund in Großbritannien und 459 Euro in Europa. Es ist wahrscheinlich, dass das Pixel 7a daher unter 500 Dollar/£500 liegen wird, aber es könnte noch eine Weile dauern, bis wir es wissen.

OnLeaks / SmartPrix

Design

Ähnlich wie beim Pixel 7

152,4 x 72,9 x 9,0 mm (10,1 mm mit Kamerabuckel)

IP67

Das Google Pixel 7a ist in Renderings aufgetaucht, die ein Design zeigen, das dem des Pixel 7 sehr ähnlich ist. Mit dem gleichen auffälligen Kamerastreifen auf der Rückseite des Geräts bietet das Pixel 7a auch ein flaches Display mit einer Stanzlochkamera, die sich wie beim Pixel 7 oben befindet.

Die Ränder rund um das Display scheinen dicker zu sein als beim Pixel 7, ähnlich wie beim Pixel 6a, und es gibt ein größeres Kinn an der Unterseite des Displays.

Es wird gesagt, dass das Pixel 7a 152,4 x 72,9 x 9,0 mm messen wird, was etwas größer ist als das Pixel 6a und etwas kürzer, aber breiter und dicker als das Pixel 7. Es gibt keinen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss in den Renderings, aber es gibt einen SIM-Einschub und USB-C.

Die Renderings zeigen eine weiße Farboption, obwohl noch keine Details zu Farben oder Namen von Farben für das Pixel 7a in Leaks genannt wurden. Das Pixel 7 und das Pixel 7 Pro sind nicht zweifarbig wie das Pixel 6a, 6 und 6 Pro und die Renderings deuten darauf hin, dass auch das Pixel 7a nicht zweifarbig sein wird.

Das Pixel 6a ist nach IP67 wasser- und staubgeschützt, also ist es wahrscheinlich, dass das Pixel 7a das auch sein wird. Zum Vergleich: Das Pixel 7 und 7 Pro sind IP68.

OnLeaks / SmartPrix

Anzeige

Full HD+, 90Hz?

OLED

Fingerabdrucksensor unter dem Display

Es wird behauptet, dass das Pixel 7a mit einem 6,1-Zoll-Display mit einer Full-HD+-Auflösung und einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz ausgestattet sein wird, was ein Upgrade der Bildwiederholfrequenz von 60 Hz des Pixel 6a wäre.

Es wird auch behauptet, dass es ein OLED-Display ist, wie das Pixel 6a bietet und ein Fingerabdrucksensor unter dem Display ist ebenfalls wahrscheinlich.

Sie werden auch zweifellos die Pixel Always-on-Display-Funktion, die die At A Glance Kalender / Wetter-Info und die Now Playing-Funktionalität, die Ihnen sagt, was Song in Ihrer Nähe spielt, wie das Pixel 6a hat.

Kameras

Aufgerüstete Kamera?

Laut den Leaks könnte das Google Pixel 7a eine verbesserte Kamera im Vergleich zum Pixel 6a bekommen. In einem Bericht wird das Kamerasystem des Pixel 7a als "l10_wide" (IMX787) und "l10_UW" (IMX712) ohne dediziertes Teleobjektiv bezeichnet. Der 64-Megapixel-IMX787-Sensor wäre ein bemerkenswertes Upgrade für die Hauptkamera - das Pixel 6a verwendete den IMX363 als Referenz.

Bisher sind keine weiteren Spezifikationen in Leaks aufgetaucht, also ist dies ein Bereich, der noch mit Details gefüllt werden muss. Das Pixel 6a hat ein ähnliches Kamera-Setup wie das Google Pixel 5 und folglich auch das Google Pixel 5a 5G. Es gibt eine 12,2-Megapixel-Hauptkamera, gekoppelt mit einer 12-Megapixel-Ultrawide-Kamera auf dem Pixel 6a, sowie eine 8-Megapixel-Frontkamera.

Wie das Pixel 6 und 6 Pro verfügt das System über einige großartige Funktionen, darunter Magic Eraser zum Entfernen von unerwünschten Objekten im Hintergrund, Real Tone, um sicherzustellen, dass alle Hauttöne akkurat dargestellt werden, und Face Unblur, was im Wesentlichen bedeutet, dass Selfies nicht mehr verschwommen sind. All diese Funktionen sind daher auch beim Pixel 7a zu erwarten, unabhängig davon, wie die Kamera-Spezifikationen letztendlich aussehen werden.

OnLeaks / SmartPrix

Google Tensor G2 Chip

5W kabelloses Laden?

Das Google Pixel 7 und 7 Pro laufen beide auf Googles hauseigenem Tensor-Chip der zweiten Generation und es wird erwartet, dass das Pixel 7a dasselbe tun wird. Es gibt derzeit keine Informationen über RAM oder Speicher, obwohl wir wissen, dass es ein 5G-Handy sein wird und es wird gesagt, dass es LPDDR5 RAM verwenden wird.

Das Pixel 6a bietet 6 GB RAM und 128 GB Speicherplatz als Basis, also ist es wahrscheinlich, dass das Pixel 7a dasselbe tun wird.

Es gibt auch noch keine Informationen über die Akkukapazität, aber wir erwarten etwa 4500 mAh. Ein Gerücht besagt, dass das Pixel 7a kabelloses Aufladen mit 5 Watt haben wird, was das erste Mal für ein Pixel "a"-Handy wäre.

Google Pixel 7a Gerüchte: Was ist bis jetzt passiert?

Hier ist alles, was wir bis jetzt über das Google Pixel 7a gehört haben.

10. März 2023: Google Pixel 7a-Leak deutet auf Tensor-Chip und andere wichtige Spezifikationen hin

Der Leaker Debayan Roy (@Gadgetsdata) hat eine Liste von Spezifikationen getwittert, die für das Google Pixel 7a erwartet werden.

23. Dezember 2022: Geleakte Roadmap enthüllt Pläne für Google Pixel Fold, Pixel 7a, Pixel 8 und darüber hinaus

Eine von Android Authority veröffentlichte Roadmap mit Informationen aus ungenannten Quellen legt nahe, dass Google das Pixel Fold und das Pixel 7a im April oder Mai 2023 auf den Markt bringen wird, wenn wir die Google I/O erwarten.

30. November 2022: Das Pixel 7a sieht ziemlich scharf aus, aber auch genau wie das Pixel 6a

Steve Hemmerstoffer hat einige Renderbilder des Pixel 7averöffentlicht, die ein Gerät zeigen, das dem Pixel 6a sehr ähnlich ist.

14. November 2022: Budget Google Pixel 7a Leaks mit Kamera-Details und mehr geteilt

Eine Reihe von Twitter-Posts des Leakers Kuba Wojciechowski deutet darauf hin, dass das Pixel 7a eine verbesserte Kamera sowie ein 1080p-90Hz-Display und kabelloses Laden erhalten wird.

24. Oktober 2022: Das Pixel 7a ist irgendwie auf Amazon aufgetaucht, und es gibt eine Wendung

Amazon hat die Existenz des Google Pixel 7ageleakt, obwohl es einen Schritt weiter gegangen sein könnte, indem es eine ganze Familie geleakt hat. Bilder zeigten, dass Amazon den Leuten die Möglichkeit gibt, sich für eine Produktankündigung zu registrieren.

Besonders bemerkenswert war jedoch die Formulierung. Amazon sagte, dass man vor der Einführung einer Pixel 7a-Familie gewarnt werden kann, was darauf hindeutet, dass mindestens zwei Modelle im Angebot sein werden.