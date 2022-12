Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die nächsten Flaggschiff-Smartphones von Google werden erst in einiger Zeit erwartet, obwohl es bereits eine Reihe von Gerüchten gibt, die darüber spekulieren, was sie bieten könnten, wenn sie erscheinen.

Wir fassen zusammen, was wir von den Nachfolgern des Pixel 7 und Pixel 7 Pro sehen wollen und was die Gerüchte vermuten lassen. Die Geräte sollen den Codenamen Shiba (Pixel 8) und Huskey (Pixel 8 Pro) tragen. Hier ist alles, was wir bis jetzt gehört haben.

Pixel 8 Erscheinungsdatum und Preis

Oktober 2023

Google wird das Pixel 8 und Pixel 8 Pro wahrscheinlich im Oktober 2023 ankündigen. Natürlich ist noch nichts offiziell - und wird es auch noch eine Weile nicht sein - aber der Oktober ist seit mehreren Jahren Googles bevorzugter Monat für die Ankündigung.

Sobald die Geräte enthüllt wurden, würden wir erwarten, dass sie ein paar Wochen später in den Verkauf gehen, also wahrscheinlich vor Ende Oktober 2023.

Das Pixel 7 beginnt bei 599 £ in Großbritannien, 599 $ in den USA und 649 € in Europa, während das Pixel 7 Pro bei 849 £ in Großbritannien, 899 $ in den USA und 899 € in Europa beginnt, was dem Pixel 6 und 6 Pro entspricht. Es ist noch nicht klar, ob wir erwarten können, dass das Pixel 8 und das Pixel 8 Pro in die gleiche Größenordnung fallen, obwohl wir erwarten würden, dass sie nicht zu weit davon entfernt sind.

Design

Pixel 8: Kompakter

Pixel 8 Pro: Gebogenes Display

Es gibt noch nicht viele Gerüchte über das Design des Pixel 8 und des Pixel 8 Pro, aber es wird behauptet, dass sie sich nicht zu weit vom Pixel 7 und 7 Pro entfernen werden. Google hat das Design des Pixel 7 und 7 Pro auf seiner I/O-Entwicklerkonferenz Mitte 2022 angeteasert, so dass es möglich ist, dass das Unternehmen für die Geräte im Jahr 2023 ähnlich vorgehen wird, um allen größeren Leaks zuvorzukommen.

Ein Gerücht behauptet, dass das Pixel 8 kleiner sein wird und einen kompakteren Formfaktor als das Pixel 7 bietet, obwohl im Moment nichts bestätigt ist und es derzeit keine geleakten Renderbilder der Geräte gibt.

Wenn das Pixel 8 und 8 Pro in die Fußstapfen ihrer Vorgänger treten, wird das Kameragehäuse, das sich über die Breite der Rückseite der Geräte erstreckt, wahrscheinlich beibehalten, zusammen mit einem Fingerabdrucksensor unter dem Display und einer zentralisierten Lochkamera. Das Pixel 8 wird wahrscheinlich auch ein flaches Display behalten, während das 8 Pro wahrscheinlich einen gebogenen Bildschirm haben wird.

Das Pixel 7 und 7 Pro sind beide nach IP68 wasser- und staubdicht, daher wird erwartet, dass das Pixel 8 und 8 Pro dies auch sein werden.

Anzeige

Pixel 8: 6,3-Zoll, Full HD+, 90Hz?

Pixel 8 Pro: 6,7-Zoll, Quad HD+, 10-120Hz?

Bisher gibt es noch keine Berichte über die Displays des Pixel 8 und 8 Pro, abgesehen von einem Gerücht über die Auflösungen, die die Geräte bieten könnten. Es heißt, dass das Pixel 8 ein 2268 x 1080 Display haben wird, während das Pixel 8 Pro auf ein 2822 x 1344 Display umsteigen wird. Das klingt allerdings ein wenig seltsam, vor allem im Fall des Pixel 8 Pro, also würden wir das erst einmal mit Vorsicht genießen.

Das Pixel 7 hat ein 6,3-Zoll-Display mit einer Auflösung von 2400 x 1080 Pixel, während das Pixel 7 Pro ein 6,7-Zoll-Display mit einer Auflösung von 3120 x 1440 Pixel hat. Das Pixel 7 hat eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hz, während das Pixel 7 Pro eine anpassbare Bildwiederholfrequenz zwischen 10 Hz und 120 Hz hat.

Es ist noch nicht klar, ob das Pixel 8 und 8 Pro die gleichen Display-Spezifikationen wie das 7 bzw. 7 Pro haben werden, aber wir würden das Gleiche oder Besseres erwarten, so dass wir das Gerücht über die Display-Auflösung des 8 Pro für unwahrscheinlich halten.

Hardware und technische Daten

Google Tensor G3

Pixel 8: 8 GB RAM, bis zu 256 GB Speicher

Pixel 8 Pro: 12GB RAM, bis zu 512GB Speicherplatz

Das Google Pixel 7 und 7 Pro laufen beide mit dem Google Tensor G2 Chip, und Gerüchten zufolge werden das Pixel 8 und 8 Pro mit der nächsten Generation dieses Chips ausgestattet sein, Codename Zuma.

Da das Pixel 7 mit 8 GB RAM und das 7 Pro mit 12 GB RAM ausgestattet ist, erwarten wir, dass das Pixel 8 und 8 Pro ähnlich ausgestattet sein werden. Wir erwarten auch, dass das Pixel 8 in Speicheroptionen bis zu mindestens 256 GB und das Pixel 8 Pro in Optionen bis zu 512 GB erhältlich sein wird, und wir erwarten keine microSD-Unterstützung bei einem von ihnen.

Zu den Akkukapazitäten gibt es derzeit keine Gerüchte, allerdings hat das Pixel 7 eine Kapazität von 4355mAh und bietet 20W Schnellladung, während das Pixel 7 Pro einen 5000mAh-Akku und bis zu 23W Schnellladung hat. Wie bei den Displays erwarten wir nicht, dass das Pixel 8 und 8 Pro schlechter sein werden.

Kamera

Pixel 8: Duale Rückseite

Pixel 8 Pro: Dreifach-Rückseite

Bislang gibt es keine konkreten Gerüchte zu den Kamera-Spezifikationen des Pixel 8 und 8 Pro, aber da die Pixel-Geräte schon immer einen Schwerpunkt auf eine hervorragende Kameraqualität gelegt haben, sehen wir nicht, dass sich dies für das Pixel 8 und 8 Pro ändert.

Ein Bericht zeigt einige Hinweise darauf, dass das Pixel 8 oder 8 Pro gestaffeltes HDR unterstützen könnte, was auf einen neuen Sensor hindeuten würde, aber noch ist nichts bestätigt.

Derzeit hat das Pixel 7 eine Dual-Rückkamera mit einem 50-Megapixel-Hauptsensor und einem 12-Megapixel-Ultraweitwinkel-Sensor. Das Pixel 7 Pro hat das gleiche Setup, zusammen mit einer 48-Megapixel-Teleobjektivkamera.

Es wird erwartet, dass das 8 Pro in Bezug auf die Kamera weiterhin leistungsfähiger sein wird als das Pixel 8, obwohl noch keine Details darüber durchgesickert sind, wie das in Bezug auf die Spezifikationen aussehen wird.

Google Pixel 8 und 8 Pro Gerüchte: Was ist bisher passiert?

Hier ist, was die Gerüchte bisher für das Google Pixel 8 und 8 Pro angedeutet haben.

23. Dezember 2022: Geleakte Roadmap enthüllt Pläne für Google Pixel Fold, Pixel 7a, Pixel 8 und darüber hinaus

Ein Bericht, der von Android Authorityveröffentlicht wurde, behauptet, dass das Pixel 8 und 8 Pro später im Jahr 2023 erscheinen werden und keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem aktuellen Pixel 7 und Pixel 7 Pro aufweisen. Es heißt, dass das Pixel 8 kleiner sein wird als das Pixel 7 und einen kompakteren Formfaktor bietet.

Die beiden Telefone sollen auch einen aktualisierten Google Tensor-Prozessor namens Tensor G3 enthalten.

21. Dezember 2022: Leak deutet auf ein neues Kameramodul im Google Pixel 8 hin

Ein Leak deutet darauf hin, dass die Pixel-Telefone 2023 gestaffelte HDR-Unterstützung erhalten werden, was mit dem Hauptsensor der Pixel 6- und 7-Serie nicht möglich ist.

9. November 2022: Die Pixel 8-Leaks haben begonnen, einschließlich Codenamen und Specs

Einem Bericht von WinFuture zufolge tragen das Pixel 8 und 8 Pro die Codenamen Shiba bzw. Huskey.

Außerdem heißt es, dass sie mit Android 14 und einem Chip namens Zuma laufen werden und das Pixel 8 ein Display mit 2268 x 1080 Pixeln erhalten wird, während das Pixel 8 Pro ein Display mit 2822 x 1344 Pixeln erhalten wird.

