Leak deutet auf ein neues Kameramodul im Google Pixel 8 hin

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Ein Leck zeigt Hinweise darauf, dass 2023 Pixel-Telefone gestaffelte HDR-Unterstützung erhalten werden, etwas, das mit dem Hauptsensor der Pixel 6- und 7-Serie nicht möglich ist.

Kuba Wojciechowski hat sich in die Google Camera Go App eingegraben und Hinweise auf gestaffeltes HDR für 2023er Telefone gefunden.

Also, was ist gestaffeltes HDR? Wie Sie vielleicht bereits wissen, funktioniert die HDR-Fotografie in der Regel durch die Mischung einer Reihe von unter- und überbelichteten Bildern, um ein einziges Foto mit einem größeren Dynamikbereich zu erstellen.

Googles 2023er Flaggschiff Pixels wird Unterstützung für gestaffeltes HDR enthalten - pic.twitter.com/ZfWtwQBykY- Kuba Wojciechowski (@Za_Raczke) December 19, 2022

Google hat verschiedene Methoden verwendet, um den HDR-Effekt zu erzielen und setzt derzeit auf HDR+ mit Bracketing.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Bei dieser Methode werden fünf kurze Belichtungen vor dem Drücken des Auslösers und eine einzige längere Belichtung nach dem Drücken des Auslösers aufgenommen.

Beim gestaffelten HDR hingegen werden drei Aufnahmen in schneller Folge gemacht - eine kurze, eine mittlere und eine lange.

Wichtig ist hier allerdings, dass Samsungs GN1-Sensor, der Hauptsensor des Pixel 6 und 7, dies nicht unterstützt, der Samsung Isocell GN2 hingegen schon.

Wir könnten also bereits eine gute Vorstellung von den Kameraspezifikationen für die nächstjährigen Pixels haben.

Als Samsung das Isocell GN2 vorstellte, sagte es, dass gestaffeltes HDR mehr Details und lebendigere Farben liefert als die HDR-Methode des GN1.

Außerdem ist es schneller und effizienter, da es den Energieverbrauch um 24 Prozent senkt.

Es ist zwar noch zu früh, um das mit Sicherheit zu sagen, aber es sieht ganz danach aus, dass Google diesen Sensor im Jahr 2023 einsetzen könnte. Die Zeit wird zeigen, ob dies der Fall ist.

Schreiben von Luke Baker.