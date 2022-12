Die besten Google Weihnachtsgeschenkideen und Rabatte

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Wenn die Weihnachtszeit in vollem Gange ist, kann die Suche nach passenden Geschenken zu einem wahren Wettlauf mit der Zeit werden. Glücklicherweise hat Google eine einfache Lösung mit einigen hervorragenden Weihnachtsangeboten bereitgestellt.

Von Rabatten auf Googles Flaggschiff-Smartphone Pixel 7 bis hin zu Google Store-Guthaben - hier sind die aufregenden Angebote, die rund um die Weihnachtszeit verfügbar sind.

Sparen Sie 100 € beim Pixel 7 Pro

Das Pixel 7 Pro ist die neueste Entwicklung bei den Smartphones von Google. Dieses Gerät ist eine Fortsetzung und ein Upgrade der bereits fantastischen Grundlage, die durch die Pixel 7 und 6a Modelle gelegt wurde.

Das fantastische Angebot, ein Pixel 7 Pro für £100 weniger als den regulären Preis zu erhalten, beginnt am 25. Dezember und dauert bis zum 10. Januar 2023. Nutzen Sie das Angebot über diesen Link.

Sparen Sie £75 beim Pixel 7

Mit exklusiven Funktionen und beeindruckender Technologie hat das Pixel 7 alles, was Sie von einem Smartphone brauchen und mehr. Das schlanke Design bietet alle Vorteile des OLED-Bildschirms und verbirgt beeindruckende Hardware unter seiner Hülle.

Sie können das Pixel 7 mit einem Rabatt von 75 € erwerben. Das Angebot gilt vom 25. Dezember bis zum 15. Januar 2023 und Sie können es hier aktivieren.

Sparen Sie £100 beim Pixel 6a

Das Pixel 6a ist der Beweis dafür, dass Sie keine große Investition tätigen müssen, um ein beeindruckendes Telefon zu erhalten. Das Gerät verfügt über einen leistungsstarken Tensor-Prozessor und exklusive Google-Software zu einem Bruchteil des Preises im Vergleich zu ähnlichen Smartphones. Aber es wird noch besser.

Die Vorgängerversion von Googles leistungsstärkstem Smartphone, das Pixel 6a, wird in der Weihnachtszeit um 100 € günstiger angeboten. Holen Sie sich das Pixel 6a vom 25. Dezember bis zum 5. Januar mit einem Preisnachlass von 100 €.

Sparen Sie £10 bei Chromecast mit Google TV (4K)

Chromecast mit Google TV ist ein leichtes Streaming-Gerät, das die Art und Weise, wie Millionen von Nutzern Streaming-Apps genießen, verändert hat. Die spektakuläre 4K-Version bietet ein gestochen scharfes Bild, mit dem Sie Ihre Lieblingsinhalte in vollen Zügen genießen können.

Für die 4K-Version von Google TV gibt es einen Rabatt von 10 Euro auf Chromecast. Das Angebot gilt ausschließlich vom 12. Dezember bis zum 6. Januar 2023. Klicken Sie auf diesen Link, um das Angebot zu nutzen.

Sparen Sie £10 auf Chromecast mit Google TV (HD)

Mit seiner außergewöhnlichen Bild- und Tonqualität ist der Chromecast mit Google TV HD eine Streaming-Lösung für jedes Zuhause. Die Kombination aus Chromecast und Google TV verfügt über fortschrittliche Funktionen, die all Ihre Streaming-Anforderungen erfüllen.

Google TV HD ist außerdem mit einem Chromecast-Rabatt von 10 € verbunden. Dieses Angebot gilt ab dem 11. Dezember und dauert bis zum 4. Januar 2023. Holen Sie es sich hier, um von dem begrenzten Feiertagsangebot zu profitieren.

Sparen Sie 30 € bei den Pixel Buds A-Series

Die Pixel Buds A-Series sind bequem, attraktiv und klangstark und bieten eine unübertroffene Audioqualität in ihrer Preisklasse. Die Knospen zeichnen sich durch ein schlankes Design aus, ohne dass Sie auf wesentliche Funktionen verzichten müssen. Sie genießen erstklassigen Klang bei Anrufen oder beim Musikhören, und der praktische Google Assistant ist nur einen Sprachbefehl entfernt.

Die Spitzenmodelle der Pixel Buds A-Serie werden in der Weihnachtssaison mit einem Preisnachlass von 30 € auf den regulären Preis angeboten. Der ermäßigte Preis gilt vom 19. Dezember bis zum 6. Januar 2023, und Sie können diese herausragenden Kopfhörer über diesen Link erwerben.

Sparen Sie £30 bei Pixel Buds Pro

Die Pixel Buds Pro haben das "Pro" im Namen aus gutem Grund. Die Knospen und ihr Gehäuse sind wasserfest, wobei das Gehäuse die Schutzklasse IPX2 und die Knospen die Schutzklasse IPX4 haben. Die Akkulaufzeit ist optimal, und das Hörerlebnis wird durch die aktive Geräuschunterdrückung verbessert. Natürlich sind die Kopfhörer nahtlos in den Google Assistant integriert.

Als ideales Zubehör für Ihr Google Pixel sind die Pixel Buds Pro in dieser Weihnachtssaison ein echtes Schnäppchen, denn sie sind 30 Euro günstiger als der Einzelhandelspreis. Das Angebot ist vom 19. Dezember bis zum 6. Januar 2023 gültig. Zögern Sie nicht und holen Sie sich Ihre Pixel Buds Pro so schnell wie möglich für 30 €.

Erhalten Sie 100 € Google Store-Guthaben beim Kauf eines Pixel 7

Sobald du dein neues Pixel 7 hast, ist es an der Zeit, dein Telefon mit hochwertigen Inhalten zu füllen. Da kommt das Google Store-Guthaben sehr gelegen. Du kannst das Guthaben nutzen, um Filme und Bücher zu leihen oder zu kaufen, In-App-Käufe in deinen Lieblingsspielen oder Apps zu tätigen und vieles mehr.

Wenn du dir ein Pixel 7-Handy zulegst, solltest du die Gelegenheit für ein tolles Zusatzangebot nutzen. Bei jedem Kauf eines Pixel 7 zwischen dem 6. und 24. Dezember erhalten Sie ein Google Store-Guthaben im Wert von 100 €. Aktivieren Sie das Angebot hier.

150 € Google Store-Guthaben beim Kauf eines Pixel 7 Pro

Ein Kraftpaket wie das Pixel 7 Pro verdient nur das Beste. Deshalb solltest du dir überlegen, ob du dir nicht ein paar Premium-Apps für dein neues Smartphone zulegst. Mit Google Store-Guthaben wird das viel einfacher. Mit Googles virtueller Währung können Sie nicht nur Premium-Apps bezahlen, sondern auch andere hochwertige Dienste wie Google One erwerben.

Wenn Sie zwischen dem 6. und 24. Dezember das bisher fortschrittlichste Pixel-Smartphone kaufen, erhalten Sie 150 € Google Store-Guthaben, wenn Sie das Angebot über diesen Link aktivieren.

Sparen Sie 45 € bei Nest Hub (2. Generation)

Wenn Sie Ihr Zuhause in ein echtes Smart Home verwandeln möchten, ist Google Nest Hub die richtige Wahl. Das Gerät kann sich mit kompatiblen Geräten wie Fernsehern, Kameras und Lampen verbinden und ermöglicht Ihnen, diese von einem einzigen Ort aus zu steuern. Der Hub ist mit dem integrierten Google Assistant ausgestattet, was bedeutet, dass Ihr Haus auf den Klang Ihrer Stimme antworten wird. Willkommen in der Zukunft!

Die zweite Generation des Nest Hub wird pünktlich zum Neujahrsfest vergünstigt angeboten. Zwischen dem 19. Dezember und dem 6. Januar 2023 ist der Hub mit einem Rabatt von 45 £ erhältlich. Um das Angebot wahrzunehmen, gehen Sie zu dieser Adresse.

Sparen Sie £40 bei Google Wifi (3er-Pack)

Mit Google Wifi müssen Sie sich nie wieder Gedanken über die Netzabdeckung machen. Sobald Sie die drei Zylinder um Ihr Haus herum positioniert haben, wird das Wi-Fi-Signal in jeder Ecke genauso stark sein wie direkt neben Ihrem Router. Mit diesem Produkt können Sie drahtlose "tote Winkel" vergessen, egal wo Sie sich befinden.

Wenn Sie sich das 3er-Pack Google Wifi zulegen möchten, gibt es keinen besseren Zeitpunkt dafür als jetzt. Das Angebot beginnt am 19. Dezember und endet am 6. Januar 2023. Das Produkt ist 40 € günstiger. Holen Sie sich Ihre drahtlose Konnektivität im neuen Jahr zu einem noch nie dagewesenen Preis hier.

Bedingungen und Konditionen für alle Angebote

Alle hier aufgeführten Angebote sind für Nutzer ab 18 Jahren mit einer britischen Lieferadresse verfügbar. Die Angebote sind ausschließlich individuell, d. h. sie können nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden. Die einzige Möglichkeit, ein Angebot wahrzunehmen, ist der Kauf im Google Store UK - Sie können diese Rabatte nicht über Drittanbieter erhalten.

Außerdem kann keines der Angebote übertragen oder gegen Bargeld oder ein anderes Produkt im Gegenwert des Bargelds eingetauscht werden. Achten Sie bei der Bestellung auf mögliche Versandkosten, da diese an der Kasse anfallen.

Feiern Sie die Weihnachtszeit mit den erstaunlichen Angeboten von Google

Ganz gleich, ob Sie Ihre Geräte auffrischen möchten oder auf der Suche nach dem idealen Geschenk für einen geliebten Menschen sind, mit den Weihnachtsangeboten von Google sind die besten Geräte des digitalen Giganten mehr als nur verfügbar. Zögern Sie nicht, die Gelegenheit zu ergreifen und stellen Sie sicher, dass Sie das Zeitfenster nicht verpassen - beginnen Sie das neue Jahr mit dem Besten, was Google zu bieten hat.