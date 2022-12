Diese Google Pixel Fold Leck hat alle Specs und Renderings, die Sie brauchen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Es wird erwartet, dass Google im nächsten Jahr ein eigenes faltbares Telefon auf den Markt bringen wird, und ein Leck hat uns einen großartigen Blick darauf gegeben, was das Pixel Fold zu bieten haben wird.

Das Pixel Fold wird Googles erstes faltbares Telefon sein und allem Anschein nach wird es ein ziemlich beeindruckendes Gerät sein. Wir haben bereits einige Leaks gesehen, die auf ein dünnes Gerät hindeuten, das dem gut angenommenen Oppo Find N ähnelt. Jetzt deutet der Leaker @OnLeaks an, dass dies tatsächlich der Fall ist, indem er Bilder eines Telefons teilt, das definitiv so aussieht.

Zusammen mit diesen Bildern haben wir jetzt unsere bisher beste Vorstellung davon, was das Pixel Fold in Bezug auf die Spezifikationen zu bieten hat. Beginnen wir mit den physikalischen Daten: Die Abmessungen von 158,7 mm x 139,7 mm x 5,7 mm wurden genannt, wobei die rückwärtige Kamera die Dicke auf 8,3 mm ansteigen lässt. An der Seite soll ein Power-Button mit integriertem Fingerabdruckscanner zu finden sein.

Auf der Vorderseite erwartet den Nutzer im geschlossenen Zustand ein 5,79-Zoll-Display mit einer Lochkamera. Auf der Innenseite befindet sich ein 7,69 Zoll großes, faltbares Display mit einer Kamera, die in einem etwas dickeren Rahmen in der oberen Ecke untergebracht ist. Bis jetzt sieht das alles ziemlich gut aus.

Auf der Rückseite wird es dem Leak zufolge drei Kameras und einen LED-Blitz geben, während der USB-C-Ladeanschluss an der Unterkante des Geräts verfügbar sein wird. Was die Farboptionen betrifft, so werden nur Schwarz und Silber verfügbar sein.

Im Inneren des Geräts wird ein Google Tensor G2-Chip zusammen mit 12 GB Arbeitsspeicher zum Einsatz kommen, und das Ganze wird vermutlich mit Android 13 laufen. Der Preis und die Verfügbarkeit sind schwierig zu bestimmen, aber 1.799 Dollar und Mai 2023 sind das, worauf das Leck im Moment hinweist.

Das klingt alles ziemlich vielversprechend, und wir können zweifellos mit weiteren Leaks rechnen, bis dieses Gerät auf den Markt kommt. Aber da wir heute hier sitzen, können wir mit Sicherheit sagen, dass unser Interesse geweckt ist, um es mal so zu sagen.

