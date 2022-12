Google Pixel Fold erreicht angeblich GeekBench

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Das Google Pixel Fold soll Gerüchten zufolge in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 auf den Markt kommen, wahrscheinlich auf Googles I/O-Event.

Während die Marke das Gerät noch nicht offiziell bestätigt hat, könnte es bereits in der beliebten plattformübergreifenden Benchmarking-Datenbank GeekBench aufgetaucht sein.

Der Eintrag zeigt das Modell als Google Felix, ein Codename, der schon lange mit dem kommenden faltbaren Gerät in Verbindung gebracht wird.

Es verrät uns auch einige Schlüsselspezifikationen: Das Telefon läuft mit Android 13, 12 GB RAM und einem Tensor G2-Prozessor, demselben, der auch in den aktuellen Pixel 7-Modellen steckt.

Es zeigt 1047 für den Single-Core-Test und 3257 für Multi-Core. Damit liegt es in etwa auf dem Niveau des durchschnittlichen Pixel 7 Pro.

Es ist vielleicht nicht überraschend, wenn man bedenkt, dass es der gleiche Prozessor und die gleiche Menge an RAM ist, aber wir haben oft gesehen, dass faltbare Geräte in der Leistung hinter traditionelleren Geräten zurückbleiben, also sind es vielversprechende Nachrichten.

Was die anderen Spezifikationen angeht, so deuten die Gerüchte darauf hin, dass wir ein 8-Zoll-Display im Inneren und ein 6,19-Zoll-Display auf der Außenseite sehen werden.

Es wird erwartet, dass die Selfie-Kamera 9,5 MP hat, während die Rückseite eine ähnliche Anordnung wie beim Pixel 7 Pro haben soll.

In diesem Stadium ist es unmöglich, mit Sicherheit zu sagen, aber was auch immer der Fall sein mag, wir können es kaum erwarten, Googles erstes faltbares Gerät zu sehen.

Schreiben von Luke Baker.