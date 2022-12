Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Google hat heute eine Reihe neuer Funktionen für die Pixel-Telefone und die Pixel Watch eingeführt, darunter kostenloser VPN-Zugang, Schlafüberwachung und vieles mehr - und die meisten davon sind kostenlos.

Google fügt oft neue Funktionen zu seinen Geräten über Software-Updates hinzu und diese neueste Runde von Veröffentlichungen umfasst Verbesserungen für alle aktuellen Pixel-Geräte von Google, einschließlich der Pixel Watch.

Beginnend mit der Uhr, hat Google das Fitbit Schlafprofil auf die Pixel Watch gebracht. Das Unternehmen sagt, dass Menschen in der Lage sein werden, mehr über ihren Schlaf zu erfahren, dank der Art und Weise, wie die Fitbit Premium-Funktion 10 verschiedene Aspekte, einschließlich Dauer, Störung und mehr, betrachtet. Sobald die Berechnungen abgeschlossen sind, werden Ihre Schlafmuster als eines von sechs Schlaftieren dargestellt. Nutzer müssen ihre Pixel Watch mindestens 14 Nächte pro Monat tragen, um sicherzustellen, dass sie auch am ersten Tag eines jeden Monats einen speziellen Bericht erhalten.

Bei den Pixel-Telefonen enthalten die kürzlich veröffentlichten Pixel 7 und 7 Pro nun VPN von Google One ohne zusätzliche Kosten, was immer gut ist. Das VPN kann verwendet werden, um sicherzustellen, dass Ihre Daten sicher bleiben, wenn Sie öffentliche Wi-Fi-Systeme in Cafés und Flughäfen verwenden, zum Beispiel.

Zu den weiteren Sicherheitsverbesserungen gehört ein neuer, vereinheitlichter Bereich für Sicherheits- und Datenschutzeinstellungen, in dem "Sicherheits- und Datenschutzeinstellungen, Risikostufen und andere Informationen an einem Ort" zusammengefasst sind.

Aber warte, da ist noch mehr. Clear Calling für Pixel 7 und Pixel 7 Pro verbessert die Stimme deines Anrufers und reduziert die Hintergrundgeräusche für die Zeiten, in denen es schwieriger ist zu verstehen, was er sagt, als es sein sollte. Die Pixel Recorder App transkribiert jetzt auch, was gesagt wird, und beschriftet jeden Sprecher, während er spricht.

Abschließend hat Google auch neue Möglichkeiten hinzugefügt, um sowohl die Pixel-Telefone als auch die Pixel Watch individuell zu gestalten, einschließlich neuer Hintergrundbilder und mehr.

Diese Änderungen haben es in sich, und Sie können mehr darüber erfahren, was Google heute in einem speziellen Blogbeitrag mitgeteilt hat. Es gibt noch mehr zu entdecken, wenn Sie tief genug graben, einschließlich Unterstützung für digitale Autoschlüssel und Verbesserungen an Live Translate.

Schreiben von Oliver Haslam.