Das Pixel 7a sieht ziemlich scharf aus, aber auch genau wie das Pixel 6a

(Pocket-lint) - Es wird erwartet, dass Google sein nächstes Pixel A-Serie Telefon nächstes Jahr ankündigen wird, möglicherweise auf der Google I/O 2023 Entwicklerkonferenz im nächsten Frühjahr. Obwohl das scheint wie ewig entfernt, werden Sie nicht so lange warten müssen, um zu sehen, was die so genannte Pixel 7a aussehen könnte, wenn es debütiert.

Tatsächlich sind bereits Renderbilder des Telefons online geleakt worden.

Auf Smartprix hat OnLeaks' Steve Hemmerstoffer das Pixel 7a enthüllt. Wenn seine Renderings wahr sind, dann wird das Telefon seinem Vorgänger und Googles aktuellen Flaggschiff-Handys sehr ähnlich sehen. Seine Abmessungen sind sogar praktisch identisch mit denen des Pixel 6a, das 10,1 mm dick ist (am Kameragehäuse). Weitere Merkmale, die wir entdeckt haben: Dünne Ränder mit einem etwas breiteren unteren Kinn und eine Aussparung in der Mitte des Displays für die Selfie-Kamera.

Es wird auch ein SIM-Fach auf der linken Seite haben, also keine eSIM. Es gibt auch keinen Kopfhöreranschluss oder einen analogen Port.

Dennoch sieht das Handy mit seinen abgerundeten Ecken, dem hauchdünnen Design und der Lochblende kantig aus. Auch die Farben Weiß und Silber stehen ihm gut.

Hier ist das Pixel 6a im Vergleich:

Laut Smartprix wird das Pixel 7a wahrscheinlich mit einem Samsung 90Hz-Display und einem verbesserten Sony-Hauptkamerasensor ausgestattet sein. Es könnte sogar kabelloses Aufladen bieten - das erste Pixel-A-Handy, das dies tut. Abgesehen davon waren die Details dünn. Keine Informationen über die Kameras, die Hardware im Inneren oder den Preis. Aber wir befinden uns noch im Anfangsstadium, da Google dieses Gerät erst in mindestens sechs Monaten vorstellen wird.

Es bleibt also noch viel Zeit für die Gerüchteküche, weitere Leaks auszuspucken, damit wir uns in der Wartezeit austoben können.

Schreiben von Maggie Tillman.