Pixel-Telefone erhalten endlich Nest Hub Timer-Steuerung

(Pocket-lint) - Ihr Pixel-Telefon sollte eher früher als später in der Lage sein, die Zeitschaltuhren Ihres Nest Hubs zu steuern, da Google ein aktualisiertes "Auf einen Blick"-Widget testet.

Die Steuerung der Nest Hub Timer war nicht immer so einfach, wie sie sein sollte, aber einige Leute beginnen, ein aktualisiertes At a Glance Widget auf ihren Pixel-Telefonen zu sehen, komplett mit Steuerungsoptionen für Timer auf Nest Hubs. Google scheint die Änderung mit einer kleinen Anzahl von Menschen zu testen, so dass Sie es vielleicht noch nicht sehen.

Es wird berichtet, dass das neu aktualisierte Widget eine zusätzliche Option zur Aktivierung von "Cross Device Timer" hat. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird eine Benachrichtigung angezeigt, wenn ein Timer endet, und der Nutzer hat die Möglichkeit, ihn um eine Minute zu verlängern. Es wird jedoch auch berichtet, dass dies nur mit Timern und nicht mit Alarmen funktioniert. Wenn Sie also das nächste Mal Ihre Nudeln timen müssen, wird diese Funktion funktionieren, aber nicht für den Weckalarm, den Sie vergessen haben abzustellen.

Es gibt noch keinen Hinweis darauf, wann diese Änderung für alle Nutzer eingeführt wird, aber ein Tippgeber berichtete 9to5Google, dass er eine Google Opinion Rewards-Umfrage erhalten hat, nachdem der Timer-Status zum ersten Mal aufgetaucht war. Das deutet darauf hin, dass Google die Funktion aktiv testet und wissen möchte, wie die Nutzer damit zurechtkommen. Hoffentlich bedeutet das, dass wir bald etwas Offizielles erwarten können.

