Das ist Googles Pixel Fold ... wahrscheinlich

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Gerüchte, dass Google an einem Pixel Fold-Gerät arbeitet, gibt es schon lange, aber eine Reihe von Renderings zeigt "100%", wie es aussehen wird.

Google hat zwar gerade erst das Pixel 7 und das Pixel 7 Pro vorgestellt, aber ein neues Leck soll zeigen, wie das erste faltbare Telefon des Unternehmens aussehen wird. Und was es kosten wird.

Spoiler - es wird eine Menge kosten.

Das Bild oben in diesem Beitrag soll zeigen, wie das faltbare Pixel in zwei Farben aussehen wird: Chalk und Obsidian. Der Leaker Jon Prosser behauptet, Fotos des Geräts gesehen zu haben, wobei er Renderings erstellt hat, um seine Quelle zu schützen. Er hat auch ein Video geteilt, in dem er das Gerät vorstellt. Prosser ist sich seiner Sache zu 100 Prozent sicher, was darauf hindeutet, dass er viel mehr weiß, als er zugibt.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Man sagt uns auch, dass das Ding groß und extrem schwer ist, mit einer Ganzglas- und Metallkonstruktion.

Wann und zu welchem Preis das Gerät in den Handel kommt, ist noch unklar, aber man sollte sich schon mal hinsetzen. Prosser sagt, dass das Pixel Fold im Mai 2023 mit einem Startpreis von 1.799 Dollar in den Verkauf gehen wird. Das sind etwa 1.530 Pfund und 1.740 Euro bei den aktuellen Wechselkursen.

Das ist eine Menge Geld, aber es sieht in der Tat wie ein großes Telefon aus. Prosser hat keine Details zu den internen Spezifikationen genannt, abgesehen von einer 9,5-Megapixel-Selfie-Kamera, und wir wissen nicht, wie groß die Bildschirme sind. Aber wir wissen bereits genug, um den Appetit anzuregen.

So reparieren Sie Ihr beschädigtes Video und bereiten es zum Hochladen mit Stellar vor von Pocket-lint International Promotion · 13 Januar 2021 Diese hervorragende Software hilft Ihnen, beschädigte Dateien zu retten.

Der Mai scheint auf einmal so weit weg zu sein.

Schreiben von Oliver Haslam.