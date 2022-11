Die Pixel 8 Lecks haben begonnen, einschließlich Codenamen und Spezifikationen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Googles Pixel 7 Telefone sind noch frisch, aber die ersten Pixel 8 Leaks haben bereits begonnen und sie haben einige niedliche Codenamen.

Die neuesten Google-Telefone fangen gerade erst an, die Hände der Käufer zu erwärmen, aber während das Pixel 7 und das Pixel 7 Pro in aller Munde sind, blicken einige bereits auf das Jahr 2023. Google wird sicherlich dasselbe tun, da ein neuer Bericht darauf hindeutet, dass das Unternehmen hart an dem Pixel 8 und Pixel 8 Pro arbeitet.

Wenn ein Bericht von WinFuture korrekt ist, tragen die beiden Telefone die Codenamen "Shiba" und "Huskey". Die Modelle des letzten Jahres hießen "Cheetah" (Pixel 7) und "Panther" (Pixel 7 Pro), falls Sie sich das gefragt haben sollten. Wir wissen, dass Sie es waren.

Aus dem WinFuture-Bericht geht hervor, dass die neuen Geräte mit Android 14 laufen werden, das seinen eigenen Codenamen "Upside Down Cake" hat. Darüber hinaus gibt es einen neuen Chip namens "Zuma", der vermutlich der neue Tensor-Chip sein wird, der Googles Handys antreiben wird. Und dann haben wir eine Behauptung, dass das Pixel 8 ein 2268 x 1080 Display bekommen wird und das Pixel 8 Pro auf ein 2822 x 1344 Teil wechselt. Das ist seltsam, wenn man bedenkt, dass das aktuelle Pixel 7 Pro ein 1440p-Display hat, aber wir müssen auf weitere Informationen warten, um sicher zu sein, was da los ist.

Wir befinden uns noch ganz am Anfang der Pixel 8-Gerüchte, daher können wir in den kommenden Monaten mehr Klarheit über diese und viele weitere Spezifikationen erwarten. Wir sind noch weit davon entfernt, dass Google irgendetwas offiziell ankündigt, aber Sie wissen ja, wie diese Leaks zustande kommen. Vor allem, wenn es um Pixel-Handys geht.

Schreiben von Oliver Haslam.