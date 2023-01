Das neue Google Pixel 7 und Pixel 7 Pro sind zwei der am meisten erwarteten Smartphones des Jahres. Wenn Sie zu den vielen Menschen gehören, die auf eines dieser Modelle upgraden möchten, ist jetzt ein guter Zeitpunkt!

Dank des laufenden Google Store Trade-In-Programms können Sie bis zu 300 € Rabatt auf Ihren Kauf erhalten , wenn Sie Ihr altes Telefon eintauschen.

Lesen Sie weiter, um mehr über das Programm zu erfahren und wie Sie dieses Sonderangebot optimal nutzen können.

Was ist das Google Store Trade-In-Programm?

Im Rahmen des Google Store Trade-In-Programms können Sie Ihr altes Handy gegen ein brandneues Pixel 7 oder Pixel 7 Pro eintauschen. Du erhältst eine Rückerstattung für den Wert deines alten Telefons, die dir zugeschickt wird, sobald dein altes Gerät verarbeitet wurde.

Das Programm läuft bis zum 31. Oktober.

So funktioniert es

Besuchen Sie den Google Store in Großbritannien, legen Sie Ihr neues Pixel 7 oder Pixel 7 Pro in den Warenkorb und wählen Sie an der Kasse die Option "Inzahlungnahme eines geeigneten Geräts". Als Nächstes werden Sie aufgefordert, einige grundlegende Informationen über Ihr altes Gerät einzugeben, z. B. die Marke, das Modell und den Zustand.

Anschließend erhalten Sie von Google einen Kostenvoranschlag für die Inzahlungnahme Ihres Geräts. Denken Sie daran, dass es sich bei diesem Angebot nur um eine Schätzung handelt - der endgültige Inzahlungnahmewert wird ermittelt, nachdem Google Ihr Gerät erhalten und bewertet hat.

Wenn Sie mit dem geschätzten Angebot zufrieden sind, können Sie den Kauf abschließen. Ihr neues Pixel 7 oder Pixel 7 Pro wird dann an Sie verschickt. Gleichzeitig versendet Google über einen Trade-In-Partner ein Trade-In-Kit mit einem vorausbezahlten Etikett.

Sie haben 30 Tage Zeit, Ihr altes Gerät einzusenden. Sobald Google das Gerät erhalten und bewertet hat, wird der entsprechende Preisnachlass angewandt und eine Rückerstattung auf Ihre Zahlungsmethode vorgenommen.

Bei der Inanspruchnahme dieses Angebots sind ein paar Dinge zu beachten.

Erstens sind nur bestimmte Geräte berechtigt. Dazu gehören derzeit Telefone von Apple, Samsung, Huawei, LG und Google. Zweitens werden nur Geräte angenommen, die sich in einem guten Zustand befinden und keine größeren kosmetischen Schäden aufweisen.

Schließlich ist es wichtig zu wissen, dass alle persönlichen Daten von Ihrem alten Gerät gelöscht werden, bevor es in Zahlung gegeben wird. Wenn Sie etwas auf Ihrem Gerät haben, das Sie behalten möchten, stellen Sie sicher, dass Sie eine Sicherungskopie davon machen, bevor Sie es einsenden.

Warum Pixel 7 oder Pixel 7 Pro?

Ihr altes Handy ist vielleicht schon in die Jahre gekommen. Vielleicht ist es nicht mehr gut genug für Ihre Bedürfnisse. Oder vielleicht hält der Akku nicht mehr so lange wie früher, der Prozessor ist träge und die Kamera ist unzureichend.Wenn eine dieser Situationen auf Sie zutrifft, tauschen Sie Ihr Telefon gegen ein Google Pixel 7 oder 7 Pro.

Werfen wir einen Blick auf die herausragenden Merkmale dieser beiden Geräte.

Kamera

Eines der ersten Dinge, die dir an den beiden Modellen auffallen werden, sind die Kameras. Diese Telefone haben einige der besten Kameras auf dem Markt und sind perfekt für die Aufnahme von hochwertigen Fotos und Videos.

Mit einer 50-Megapixel-Rückkamera und einer 10,8-Megapixel-Frontkamera ist das Pixel 7 in der Lage, atemberaubende Details zu erfassen. Die vordere und hintere Kamera des Google Pixel 7 Pro haben ähnliche Megapixel, aber Sie kommen in den Genuss eines fortschrittlichen Ultra-Weitwinkelobjektivs, das 125,8 Grad gegenüber 114 Grad beim Pixel 7 abdeckt.

Ganz gleich, was du festhalten willst, mit dem Google Pixel 7 und Pixel 7 Pro gelingen dir wunderschöne Bilder.

Specs

Googles neuer Tensor G2 Chip wurde für die nächste Generation des maschinellen Lernens und der computergestützten Fotografie entwickelt. Das Pixel 7 und Pixel 7 Pro sind die ersten Telefone, die mit diesem Chip ausgestattet sind, was zu einigen beeindruckenden Funktionen führt.

Mit Tensor G2 können diese Telefone automatisch Objekte in Fotos erkennen und die Kameraeinstellungen entsprechend anpassen. Das bedeutet, dass Sie immer die perfekte Aufnahme erhalten, egal ob Sie ein Foto von einer Blume oder einer Landschaft machen.

Das Google Pixel 7 und 7 Pro bieten beide beeindruckende Mengen an Arbeitsspeicher. Das Pixel 7 ist standardmäßig mit 8 GB ausgestattet, während das 7 Pro auf 12 GB aufstockt. Damit sind die Geräte gut für anspruchsvolle Aufgaben wie Spiele und Videobearbeitung geeignet. Das Standard-Pixel 7 verfügt über 128 GB Speicherplatz. Beim Pixel 7 Pro sind es sogar 512 GB.

In Kombination mit leistungsstarken Prozessoren und hochauflösenden Displays bieten diese Geräte ein beeindruckendes Multimedia-Erlebnis, das Lust auf mehr macht.

Design

Die neuen Google Pixel 7 und Pixel 7 Pro Telefone bieten nicht nur Spitzenleistung, sondern sind auch in einer Vielzahl von ansprechenden Farben erhältlich: Obsidian und Snow. Während das Pixel 7 in einem leuchtenden Zitronengras-Ton daherkommt, setzt das Pixel 7 Pro auf einen Haselnuss-Ton.

Zusätzlich zu ihrer breiten Farbpalette haben das Pixel 7 und 7 Pro auch schlanke, abgerundete Ecken und eine Aluminiumleiste, die über die Kameras auf der Rückseite verläuft. Diese Leiste ist nicht nur optisch ansprechend, sondern verbessert auch die Griffigkeit und verhindert, dass Fingerabdrücke die Linsen verschmutzen.

Der Gesamteffekt ist ein Telefon, das anspruchsvoll und teuer aussieht, obwohl es relativ erschwinglich ist.

Besser geht's nicht

Das Google Store Trade-In-Programm ist eine großartige Möglichkeit, beim Kauf des neuen Pixel 7 Geld zu sparen. Wenn Sie ein geeignetes Gerät haben, das Sie aufrüsten möchten, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um von diesem Sonderangebot zu profitieren.

Denken Sie daran, dass dieses Angebot nur für eine begrenzte Zeit verfügbar ist, also warten Sie nicht zu lange, um auf das neueste und beste Gerät von Google aufzurüsten.

Allgemeine Geschäftsbedingungen: Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein, um am Inzahlungnahmeprogramm teilnehmen zu können, und eine Lieferadresse in Großbritannien angeben. Das Inzahlungnahmeangebot kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden, sofern nicht anders angegeben. Der Kauf muss auf der Website des Google Store UK getätigt werden. Außerdem ist das Angebot nicht übertragbar und gilt nicht für Bargeld oder Bargeldäquivalente, und an der Kasse können Lieferkosten anfallen. Und schließlich ist das Eintauschprogramm dort ungültig, wo es gesetzlich verboten ist.