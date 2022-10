Das Pixel 7a ist irgendwie auf Amazon durchgesickert, und es gibt eine Wendung

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Amazon könnte die Existenz des Google Pixel 7a über das Wochenende geleakt haben, obwohl es einen Schritt weiter gegangen sein könnte, indem es eine ganze Familie geleakt hat.

Wir hatten bereits erwartet, dass Google eine Budget-Version der Pixel 7 und Pixel 7 Pro Telefone ankündigen würde, die bereits auf dem Markt sind, aber neue Bilder scheinen zu zeigen, dass Amazon den Leuten die Möglichkeit gibt, sich zu abonnieren, um über eine Produktankündigung informiert zu werden. Besonders bemerkenswert ist jedoch die Formulierung. Amazon sagt, dass die Leute vor einer Einführung der Pixel 7a-Familie gewarnt werden können, was vielleicht darauf hindeutet, dass es mindestens zwei Modelle im Angebot sein werden.

Was das konkret bedeuten wird, wissen wir noch nicht. Es ist möglich, dass es zwei verschiedene Bildschirmgrößen geben wird, aber das wäre ein Novum in der Produktpalette. Wir erwarten bereits etwas im Bereich der 6-Zoll-Marke, aber wir werden sehen, was Google zu bieten hat.

Wann das sein wird, wissen wir auch nicht wirklich. Google hat das Pixel 6a erst im Juli 2022 veröffentlicht, was bedeutet, dass es noch relativ neu auf dem Markt ist. Aber da die neuen Pixels Verbesserungen auf der ganzen Linie aufweisen, ist es möglich, dass Google die Dinge früher als ursprünglich erwartet auffrischen könnte.

Ob Amazons neue Benachrichtigungsoption bedeutet, dass etwas im Gange ist, oder ob das Unternehmen nur seine Enten rechtzeitig in eine Reihe bringt, müssen wir abwarten. Ursprünglich hatten wir erwartet, dass das Pixel 7a in der ersten Hälfte des Jahres 2023 erscheinen würde.

Schreiben von Oliver Haslam.