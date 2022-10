Google stichelt gegen Apple wegen RCS und wirbt mit Verbesserungen bei Messages

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Google hat heute 10 Gründe genannt, warum man die Messages-App auf seinen Android-Geräten gerne nutzen sollte, und dabei auch auf Apple angespielt.

Die jüngste Meinungsverschiedenheit zwischen Google und Apple dreht sich um die Verwendung von RCS, einem relativ neuen Nachrichtenstandard, der auf SMS aufbaut und diese weniger schlecht macht. RCS ermöglicht Medien in höherer Auflösung und vieles mehr, wird aber von Apple nicht unterstützt. iMessage des Unternehmens beherrscht all das bereits, aber wenn es darum geht, mit grünen Blasen zu sprechen, geht es nur um die SMS. Und Google hasst das. Es nervt Apple schon eine ganze Weile damit, RCS-Unterstützung in iPhones zu integrieren.

Aber Google hat nicht stillgestanden, während es darauf gewartet hat, dass Apple auf den RCS-Zug aufspringt. Heute hat das Unternehmen eine Liste mit 10 Gründen veröffentlicht, warum man die Messages-App auf Android nutzen sollte, inklusive einiger RCS-Vorteile.

Sie können die zehn Gründe in Googles Blog-Post nachlesen, aber einige sind bemerkenswerter als andere. Während Google beispielsweise bereits damit begonnen hat, dass Android-Geräte Emoji-Reaktionen von iPhone-Nutzern empfangen können, macht das Unternehmen dies nun in beide Richtungen möglich - Android-Nutzer können nun auch auf iPhone-SMS-Nachrichten reagieren. Google sagt, dass RCS das Endziel ist, aber dass es "tut, was wir können, um Android-Nutzern eine Möglichkeit zu geben, konsequent auf Nachrichten zu reagieren". Ein Punkt für Google.

Zu den weiteren Verbesserungen gehören die Möglichkeit, YouTube-Videos innerhalb von Messages anzusehen, ein Sternchen-System, um wichtige Nachrichten später wiederzufinden, und eine Funktion, mit der Erinnerungen und Kalendereinträge direkt in der Messages-App erstellt werden können. Google sagt, dass Menschen, die mit United Airlines fliegen, auch in der Lage sein werden, United WiFi zu nutzen, um RCS-Nachrichten in der Luft zu senden und zu empfangen.

Schreiben von Oliver Haslam.