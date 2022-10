Google Pixel 7 vs. Pixel 6a: Was sollten Sie kaufen?

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Als das Google Pixel 6a auf den Markt kam, waren wir gespannt darauf, wie sehr es sich von dem teureren, aber älteren Pixel 6 unterscheidet. Wir haben festgestellt, dass es keinen großen Unterschied in der Leistung gibt.

Jetzt, wo das Pixel 7 auf dem Markt ist - und das Pixel 6 ersetzt hat - hat uns die Neugier wieder gepackt. Hat das neue Pixel 7 genug zu bieten, dass du das zusätzliche Geld ausgeben solltest, oder solltest du Geld sparen und das günstigere Modell kaufen? In diesem Leitfaden erklären wir alle wichtigen Unterschiede, nachdem wir viel Zeit damit verbracht haben, beide Geräte zu testen.

Gestaltung

Pixel 7: 155,6 x 73,2 x 8,7 mm - 197g

Pixel 6a: 152,2 x 71,8 x 8,9 mm - 178g

Pixel 7: Gorilla Glass Victus Vorder- und Rückseite - Aluminiumrahmen

Pixel 6a: Vorderseite aus Gorilla Glass 3, Rückseite aus Kunststoff - Rahmen aus Aluminium

Pixel 7: IP68 wasser- und staubgeschützt

Pixel 6a: IP67 wasser- und staubgeschützt

Beim Design gibt es einige Dinge zu beachten, die den Unterschied zwischen diesen beiden Handys ausmachen können. Und es gibt positive und negative Aspekte bei beiden.

Beide sehen eindeutig aus, als gehörten sie zur selben Familie. Sie haben den gleichen quadratischen Look mit minimal abgerundeten Ecken, die ihnen eine fast perfekt rechteckige Form verleihen. Für das Pixel 6a spricht die Tatsache, dass es schmaler, kürzer und leichter ist, und das macht einen Unterschied. Es fühlt sich kompakter an, was es ein wenig handlicher macht.

Es ist jedoch nicht zu leugnen, dass die Konstruktion und die Materialien des Pixel 7 stabiler und robuster sind. Der Rahmen fühlt sich viel steifer an, was zweifellos durch die massive Aluminium-Kameraleiste auf der Rückseite unterstützt wird. Damit - und mit der Tatsache, dass es mit Gorilla Glass Victus abgedeckt ist - sollte es mehr aushalten als das Pixel 6a mit seiner Kunststoffrückseite.

Dennoch sind beide Geräte objektiv gesehen wasser- und staubdicht bis zu einem hohen Grad. IP68 beim Pixel 7 und IP67 beim Pixel 6a, und das bedeutet, dass beide mit den üblichen Arten von versehentlichem Kontakt mit Wasser, der Handys manchmal widerfährt, gut zurechtkommen werden.

Es gibt noch ein paar andere Kleinigkeiten. Eine davon ist der Rahmen um das Display. Der dünnere Rahmen des Pixel 7 vermittelt eher das Gefühl, dass der Inhalt in das Gerät eintaucht oder mehr von der vorderen Fläche einnimmt. Ein weiterer Punkt ist die Positionierung der Tasten. Sie befinden sich beim Pixel 7 etwas weiter unten und sind dadurch ein klein wenig leichter zu erreichen.

Display und Medien

Pixel 7: 6,3-Zoll, 1080 x 2400 AMOLED-Display

Pixel 6a: 6,1-Zoll, 1080 x 2400 AMOLED-Display - HDR

Pixel 7: 90Hz Bildwiederholfrequenz - HDR10+

Pixel 6a: 60Hz Bildwiederholrate - HDR

Beide: Android 13

Google hat sich in diesem Jahr für ein gestaffeltes System der Bildwiederholfrequenz bei seiner Pixel-Reihe entschieden. Das bedeutet, dass das niedrigste Modell - das Pixel 6a - mit 60 Hz, das Pixel 7 mit 90 Hz und das Pro-Modell mit bis zu 120 Hz arbeitet.

Bei den Bildwiederholfrequenzen sollte man immer bedenken, dass man selten mehr als 60 Hz benötigt, wenn man einmal in seinen Inhalten steckt - also Videos schaut oder beliebte Spiele spielt. Das heißt aber nicht, dass man keinen Unterschied zwischen dem 7er und dem 6aer sehen kann. In der Regel ist es aber nur die allgemeine Software oder die Benutzeroberfläche des Telefons, die uns auffällt.

Wenn man schnell durch den App Drawer und die Einstellungsmenüs scrollt, die Benachrichtigungs- und Schnelleinstellungsleiste nach unten schiebt oder einfach nur nach unten wischt, um nach Hause zu gehen, wirkt das Pixel 7 definitiv flüssiger und vermittelt den Eindruck, dass es reaktionsschneller ist. Man sieht nicht so viel Stottern, wenn sich Dinge auf dem Bildschirm schnell bewegen, und Symbole und Text bleiben in der Bewegung scharf.

Auch aus rein visueller Sicht gibt es einen Unterschied. Beide haben eine ähnliche Herangehensweise an die Farben und eine identische Auflösung, aber es gibt keinen Zweifel, dass das Panel des 7 besser ist als das des 6a.

Zum einen ist es heller und liefert einen hohen Kontrast, sodass HDR-Inhalte besser zur Geltung kommen, und zum anderen muss man es nicht so hoch aufdrehen, um Videos zu genießen. Mit den beiden Displays bei 50 Prozent Helligkeit war das Pixel 7 lebendiger, mit wirklich guten hellen Stellen, während das Pixel 6a bei der gleichen Einstellung etwas gedämpfter war.

Wenn Sie in hellem Tageslicht unterwegs sind, bedeutet das im Grunde, dass Sie den Bildschirm des Pixel 7 am äußersten Ende klarer sehen können. Was den Lautsprecherklang angeht, so haben beide keine phänomenalen Stereolautsprecher. Beide haben ein System, bei dem der untere Randlautsprecher viel voller und lauter ist als der obere, so dass Sie nicht wirklich einen vollständig ausgewogenen Stereoklang erhalten.

Leistung und Akku

Pixel 7: Tensor G2 Prozessor - 8GB RAM - 128GB/256GB Speicher

Pixel 6a: Tensor-Prozessor (1. Generation) - 6 GB RAM - 128 GB Speicherplatz

Pixel 7: 4355mAh Akku - 30W kabelgebundenes Laden - 20W drahtloses Laden

Pixel 6a: 4410mAh Akku - 18W kabelgebundenes Laden

Was aus Sicht der Leistung wirklich interessant ist, ist die Tatsache, dass es beim Öffnen von Apps, Spielen und dergleichen keine großen Unterschiede bei der täglichen Nutzung gibt, was die beiden Telefone angeht. Dank des Tensor-Prozessors, der im 6a zum Einsatz kommt, sind beide Geräte für das Öffnen Ihrer Lieblingsspiele gleich gut geeignet. Das ist derselbe Chipsatz, der auch in den letztjährigen Flaggschiffen 6 und 6 Pro steckt.

Wie wir bereits beim Vergleich der Displays erwähnt haben, wird man beim Pixel 7 in bestimmten Bereichen eine zusätzliche Glätte bemerken, die ihm das Gefühl gibt, etwas schneller zu sein.

Ein weiterer Bereich, in dem wir einen Unterschied feststellen konnten, war die Temperatur. Wir sind daran gewöhnt, dass Telefone nach längerem Spielen oder der Verwendung der Kamera manchmal etwas warm werden, aber beim Pixel 6a war es viel deutlicher. Es wird unter Last ziemlich warm, was beim Pixel 7 nicht der Fall zu sein scheint.

Das 7 scheint bei längerem Spielen, Videoschauen und Kameranutzung besser zurechtzukommen.

Was die Akkulaufzeit angeht, gibt es wirklich nicht viel zu sagen. Die Kapazitäten sind sehr ähnlich. Es ist 4410mAh auf dem Pixel 6a und 4355 auf dem Pixel 7. Das bedeutet, dass die beiden Telefone eine extrem ähnliche Lebensdauer haben. Mit einer vollen Ladung kommt man bequem durch einen Tag, und an den meisten Tagen - mit 2-3 Stunden Nutzung zwischen Spielen und sozialen Medien - hatten wir am Ende eines Tages noch über 30 Prozent übrig, nachdem wir das Telefon um 7:30 Uhr vom Ladegerät genommen hatten.

Kameras

Pixel 7: 50MP f/1.9 Hauptkamera - 12MP f/2.2 Ultrawide - 10.8MP Selfie-Kamera

Pixel 6a: 12.2 f/1.7 Hauptkamera - 12MP f/2.2 ultrawide - 8MP Selfie-Kamera

Die Kameras waren schon immer ein interessanter Vergleichspunkt zwischen dem Pixel 7 und dem Pixel 6a. Schon allein deshalb, weil so viel von dem, was die Pixel-Kameras gut macht, in der Verarbeitung und den maschinellen Lernelementen liegt. In einigen Szenarien können die beiden also sehr ähnliche Bilder mit dem gleichen Ansatz für Kontrast, Farben und Details aufnehmen. Aber das heißt nicht, dass sie gleich sind.

Bei Tageslicht ist uns als erstes aufgefallen, dass die Hauptkamera des Pixel 7 ein größeres Sichtfeld hat. So passt etwas mehr von der Szene hinein und man kann bei Bedarf etwas näher an das Motiv herangehen.

Es schien auch etwas anders mit Licht und Farben umzugehen, indem es mehr Licht und Details einfließen ließ, während die Bilder des 6a im Vergleich dazu einfach etwas kontrastreicher und dunkler aussahen. Und das gilt sowohl für das Haupt- als auch für das Ultraweitwinkelobjektiv.

Der große Unterschied ist natürlich die Zoomstufe. Der höher auflösende Hauptsensor bedeutet, dass das Pixel 7 digital weiter zoomen kann, und zwar bis zu 8-fach. Bei 2-fachem Zoom sieht es immer noch schön und scharf aus. Bei 8-fachem Zoom lässt die Detailtreue etwas nach, aber dafür ist die Vielseitigkeit umso größer. Bei der Pixel 6a ist beim 2x-Zoom Schluss.

Bei schlechten Lichtverhältnissen scheint der verbesserte Tensor-Chipsatz des Pixel 7 besser damit umzugehen und macht Nachtaufnahmen schneller. Sie können die Aufnahmezeit auch manuell erhöhen, um mehr Licht hereinzuholen und mehr Details aus den Schatten zu holen, als wir es beim Pixel 6a gesehen haben. Darüber hinaus hat das Pixel 7 - als Ergebnis der besseren Licht- und Farbverarbeitung - die Farben im Hintergrund viel besser erhalten, während das Pixel 6a sie oft verwaschen hat oder ein übermäßiges Rauschen erzeugt hat und es an Details mangelte.

Das Pixel 6a ist aber immer noch eine leistungsstarke Kamera. Es bietet den Astrofotografie-Modus, der automatisch erkennt, wenn es stabil und auf einem Stativ befestigt ist, und ermöglicht es, Bilder von den Sternen bei Nacht zu machen. Das Pixel 7 hat hier wieder mehr Licht gehoben, aber die Tatsache, dass ein Mittelklasse-Telefon dies sogar tun kann, ist ziemlich beeindruckend.

Auch im Videomodus hat das Pixel 7 mehr zu bieten: Es kann 10-Bit-HDR-Aufnahmen machen, die einen größeren Dynamikbereich bieten. Es hat auch einen Cinematic-Modus, der Spaß macht, aber eigentlich ziemlich grob an den Rändern ist. Es kämpft mit der genauen Erkennung von Kanten und hat oft seltsame Wellen um Objekte, wo es durch Vorder- und Hintergrund verwirrt wird.

Preis

Pixel 7: ab £599

Pixel 6a: £399

In Großbritannien ist das Pixel 7 £200 teurer als das Pixel 6a. Das 128-GB-Modell kostet 599 £, während die 256-GB-Version 699 £ kostet. Angesichts der Leistung und Fähigkeiten des Telefons ist das sehr wettbewerbsfähig.

Der volle Verkaufspreis des Pixel 6a liegt bei 399 €, aber jetzt, wo es schon ein paar Monate alt ist, sollte es bei verschiedenen Händlern günstiger zu haben sein.

Fazit

Das Interessante, was wir hier - nach dem Vergleich der beiden - finden, ist, dass beide Telefone ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben und dass man für den Aufpreis, den man für das Pixel 7 zahlt, ein besseres Telefon bekommt. Es ist besser verarbeitet, fühlt sich robuster an, hat ein besseres Kamerasystem, kabelloses Laden, flüssigere Animationen und ein helleres Display. Du bekommst also definitiv das, wofür du bezahlst. Wenn Sie die bessere Erfahrung wollen, ist es die eine zu gehen für.

Doch jetzt, da es ein wenig älter und ein wenig billiger ist, ist das Pixel 6a immer noch ein atemberaubendes Telefon für das Geld, und eines, das immer noch die wichtigsten Pixel Erfahrungen für diejenigen, die entweder nicht können oder nicht wollen, um mehr zu verbringen liefert.

Schreiben von Cam Bunton.