(Pocket-lint) - Google hat auf der"Made by Google"-Veranstaltung im Oktober eine neue barrierefreie Funktion für seine Pixel 7-Reihe vorgestellt. Guided Frame ist ein von künstlicher Intelligenz gesteuertes System, das blinde und sehbehinderte Nutzer bei der Aufnahme von Selfies anleiten kann. Influencerin Molly Burke, die zufällig blind ist, demonstrierte die Funktion in einem Google-Werbevideo, in dem sie sagte, dass es für sie schwierig ist, Selfies zu machen und sie sich auf ihre Mutter verlässt. Aber das Pixel 7 gibt ihr mehr Unabhängigkeit, weil es ihr erlaubt, ohne Hilfe ein Foto von sich selbst zu machen - eine kleine, alltägliche Sache, die sehende Menschen für selbstverständlich halten.

Es ist erwähnenswert, dass Molly zuvor das iPhone, Siri und Apples Zugänglichkeitsfunktionen für Blinde auf ihrem YouTube-Kanal gelobt hat. Sie hat fast 2 Millionen Follower und nutzt ihre Plattform regelmäßig, um sich für die Gemeinschaft der Sehbehinderten einzusetzen. Wenn Sie ihr also folgen, könnte es interessant sein, zu sehen, dass sie jetzt ein Google-Telefon benutzt. Vielleicht nutzt sie das Pixel 7 für Selfies und Fotos, aber das iPhone für alles andere.

Was ist Guided Frame beim Pixel 7 und Pixel 7 Pro?

Jeder macht Selfies. Nun, fast jeder. Menschen, die blind oder sehbehindert sind oder eine Sehschwäche haben, finden es vielleicht schwierig, ein Foto von sich selbst zu machen - geschweige denn ein Smartphone zu benutzen. Obwohl Unternehmen wie Apple und Google immer besser darin werden, Funktionen in ihre mobilen Betriebssysteme einzubauen, die ihren Nutzern die Bedienung eines Telefons erleichtern, wird niemand behaupten, dass es nicht noch mehr zu tun gibt. Google beweist, dass es immer noch darüber nachdenkt, wie es die Zugänglichkeit der Pixel-Reihe verbessern kann, da es kürzlich Guided Frame für das Pixel 7 und Pixel 7 Pro vorgestellt hat. Die Idee stammt aus einem von Googles Hackathons.

Die Funktion ist einfach: Richten Sie die Kamera des Pixel 7 auf sich selbst, und das Telefon wird intelligent erkennen, was Sie tun, und Sie anleiten, die Kamera zu neigen und zu drehen, um sich vollständig in den Rahmen zu bringen, und dann nimmt es das Foto für Sie auf.

Wie funktioniert Guided Frame?

Oben sehen Sie eine Demo der Funktion, in der Molly Burke die Hauptrolle spielte. Die Kurzfassung ist, dass das Pixel 7 und Pixel 7 Pro in der Lage sein werden, zu erkennen, wenn du versuchst, ein Selfie zu machen, und es wird anfangen, dir Aufforderungen zu geben, wie z. B. "Bewege dein Telefon nach rechts und oben", und es wird sogar einen Countdown für dich starten, um zu posieren. Neben den verbalen Hinweisen spürst du Vibrationssignale und ein gepunkteter Rahmen umgibt dein Gesicht auf dem Bildschirm.

Müssen Sie den geführten Rahmen aktivieren?

Ja. Um Guided Frame zu verwenden, müssen Sie TalkBack einschalten (nur einmal) und dann die Google Kamera-App öffnen, um Selfies zu machen. Sie können TalkBack jederzeit deaktivieren, wenn Sie Guided Frame nicht mehr verwenden möchten.

So schalten Sie TalkBack ein

Öffnen Sie die App "Einstellungen" auf Ihrem Handy. Tippen Sie auf Erreichbarkeit > TalkBack. Schalten Sie TalkBack verwenden ein oder aus.

So nehmen Sie ein Selfie mit Guided Frame auf

Um Guided Frame zu verwenden, öffnen Sie die Google Kamera-App. Halten Sie die vordere Kamerataste gedrückt. Tippen Sie zweimal auf die vordere Kamerataste, um in den Selfie-Modus zu wechseln. Folgen Sie den Audioanweisungen oder Vibrationen. Die Kamera-App wird Ihr Selfie aufnehmen.

Welche Android-Handys bieten Guided Frame?

Derzeit gibt es Guided Frame nur auf dem neuen Pixel 7 und Pixel 7 Pro mit der neuesten Android-Version(Android 13).

Möchten Sie mehr wissen?

Besuchen Sie den Support-Hub von Google für Guided Frame.

