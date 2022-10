Googles faltbares Pixel soll nun in Q1 2023 auf den Markt kommen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Das gerüchteweise faltbare Google Pixel-Handy könnte laut einem Tweet des Analysten Ross Young in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 erscheinen.

Young antwortete mit seinem Tweet auf eine Frage des Branchenbeobachters Roland Quand, der wissen wollte, wie weit das faltbare Pixel ist. Seine Antwort lautete schlicht: "Q1".

Die Erwartungen an eine baldige Veröffentlichung waren bereits hoch, da erst letzten Monat Hinweise auf ein faltbares Google Pixel in Android 13 entdeckt wurden. Zu dieser Zeit dachte man, dass wir eine Ankündigung während des Made by Google-Events am 6. Oktober sehen könnten, aber das kam und ging ohne ein Zeichen. Wir haben allerdings neue Pixel 7 und Pixel 7 Pro Telefone und die Pixel Watch bekommen.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Q1- Ross Young (@DSCCRoss) October 6, 2022

Jetzt glaubt Young, dass das biegsame Telefon im Januar, Februar oder März des nächsten Jahres angekündigt wird. Das bedeutet, dass wir noch eine Weile warten müssen, bevor wir mit dem Falten der Pixel beginnen können.

Wenn es soweit ist, können wir uns auf eine 50-Megapixel-Hauptkamera sowie ein 12-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv und ein 10-Megapixel-Teleobjektiv freuen, wie ein früheres Android-13-Leck verrät. Angesichts der bisherigen starken Leistungen der Pixel-Reihe in Sachen Kamera können wir hoffentlich erwarten, dass das faltbare Pixel zu ähnlich beeindruckenden Aufnahmen fähig sein wird.

In Bezug auf andere Spezifikationen scheinen ein 7,6-Zoll-AMOLED-Innenbildschirm und die Unterstützung für eine 120Hz-Bildwiederholrate logisch, wobei Samsung Display vermutlich das faltbare Teil liefert, das in seinen eigenen faltbaren Telefonen verwendet wird.

Diese 3 Hüllen halten Ihr iPhone 13 schlank, geschützt und sehen fantastisch aus von Pocket-lint International Promotion · 25 Oktober 2021 Sie können alle Arten von Stilen und Schutzstufen von Pitakas Hüllen erhalten.

Schreiben von Oliver Haslam. Bearbeiten von Rik Henderson.