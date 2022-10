Pixel Watch oder Pixel Buds Pro beim Kauf eines Pixel 7 Pro gratis erhalten

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Google hat soeben das Pixel 7 und das Pixel 7 Pro angekündigt und bietet einige sehr gute Vorbestellungsangebote für die Briten an. Die beiden neuen Flaggschiffe wurden am 6. Oktober vorgestellt, die Vorbestellungen sind ab sofort möglich und die Lieferung wird bis zum 13. Oktober erwartet.

Diese Vorbestellungsangebote laufen bis zum 17. Oktober, Sie müssen sich also beeilen, um sie zu nutzen. In den USA bietet Google Trade-In-Angebote und Rabatte für zukünftige Käufe an.

Pixel 7 Pro Angebote

Wenn Sie das Pixel 7 Pro vorbestellen, ist eine dieser Optionen die Pixel Watch, die ebenfalls gerade erst angekündigt wurde, also ein ziemlich großes Geschenk, das mit einer neuen Telefonbestellung gebündelt wird. Und du kannst entweder die Wi-Fi- oder die LTE-Version bekommen.

Wenn Sie keine Lust auf die Pixel Watch haben, können Sie sich auch für die Pixel Buds Pro entscheiden, die neuesten Kopfhörer von Google, die wir in unserem kürzlich erschienenen Testbericht für sehr gut befunden haben.

Pixel 7 Angebote

Wenn ihr das Pixel 7 vorbestellen wollt, dann könnt ihr euch auch einige Angebote sichern. In diesem Fall können Sie die Pixel Buds Pro kostenlos erhalten, oder Sie können die Pixel Watch mit einem Rabatt von £179 bekommen - was bedeutet, dass sie dann nur £160 für die Wi-Fi-Version kosten würde.

Wo kann ich die Vorbestellungsangebote für das Pixel 7 erhalten?

Egal, wofür Sie sich entscheiden, es sind alles gute Anreize für eine Vorbestellung - aber Sie müssen die Bestellung vor dem 17. Oktober aufgeben, denn dann läuft das Angebot ab.

Dieses Angebot gilt nicht nur für den Kauf in Geschäften, sondern auch über Netzwerke und Netzbetreiber. Sie haben also viele Kaufoptionen - Sie müssen nur sicherstellen, dass Sie das Kleingedruckte lesen und die Anweisungen befolgen.

Im Google Store musst du beispielsweise sowohl das Pixel 7 Pro als auch die Pixel Watch oder die Pixel Buds Pro in den Warenkorb legen, um das Angebot zu erhalten - keine Sorge, die Auswahl deines Angebots ist Teil des Bestellvorgangs.

Wenn du es jedoch bei einem anderen Händler oder Netzwerk kaufst, musst du deinen Anspruch auf den kostenlosen oder vergünstigten Artikel über das Google-Portal anmelden. Das gilt auch für Händler wie Amazon UK, Currys oder EE.

Hier finden Sie alle Details für Großbritannien, Deutschland und Frankreich.

Schreiben von Chris Hall.