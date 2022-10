Google Pixel 7 und 7 Pro: 7 Gründe für den Kauf

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Wenn man bedenkt, wie gut die Google Pixel-Smartphones bisher abgeschnitten haben, ist es kein Wunder, dass die Nutzer den neuen Modellen 7 und 7 Pro entgegenfiebern. Und jetzt, wo sie vorbestellt werden können, gibt es viel, worauf man gespannt sein kann.

Wann immer ein neues technisches Gerät auf den Markt kommt, stellen sich natürlich einige Fragen. Ist das neue Modell wirklich besser als das vorherige? Und sollte man das neue Gerät kaufen, wenn es auf den Markt kommt?

Wenn es um das Google Pixel 7 und 7 Pro geht, lautet die kurze Antwort auf beide Fragen: "Ja". Diese Produkte repräsentieren die neuesten Entwicklungen in der Smartphone-Technologie und folgen Googles einzigartigem Ansatz und Philosophie.

Aber nehmen Sie unsere kurzen Antworten nicht einfach für bare Münze. Lesen Sie weiter, um die sieben wichtigsten Gründe zu erfahren, warum Sie die neuesten Mitglieder der Google Pixel-Familie kaufen sollten.

Grund 1: Wunderschönes Design

In Bezug auf das Design hat Google alles, was bei den vorherigen Pixel-Versionen funktioniert hat, übernommen und auf dieser Grundlage verbessert. Es handelt sich nicht um eine komplette Überarbeitung, die Designsprache des Google Pixel 7 und 7 Pro ist ein Schritt in die gleiche Richtung, die das Pixel 5 und 6 einzigartig gemacht hat.

Zum Beispiel finden Sie das stilvolle und relativ ungewöhnliche Kameragehäuse an der gleichen Stelle. Aber im Gegensatz zum gläsernen Look des Pixel 6 wird dieses ästhetische und funktionale Detail aus recyceltem Aluminium hergestellt. Das Ergebnis ist ein schlankes, ausgeglichenes und dennoch beeindruckendes Erscheinungsbild.

Insgesamt liegen die Stärken des Designs des Google Pixel 7 in den Details. Subtile Kurven und eine neue Materialauswahl sorgen dafür, dass das Telefon immer noch erkennbar ist, während es einen frischen Reiz ausstrahlt.

Grund 2: Google Tensor G2

Als Google im Pixel 6 seinen eigenen Prozessorchip vorstellte, galt der Schritt als revolutionär. Der Hersteller wich nicht nur vom üblichen Weg ab, Prozessoren von Drittanbietern zu verwenden, sondern machte einen Schritt hin zu maßgeschneiderten Chips, die für ein bestimmtes Gerät entwickelt wurden.

Mit dem Tensor G2 verbessert er diese Idee in vielerlei Hinsicht. Der Chip bietet eine bessere Leistung in Bezug auf Geschwindigkeit und Verarbeitungsleistung, und seine Fähigkeiten im Bereich des maschinellen Lernens sind im Vergleich zur ersten Generation deutlich höher.

Grund 3: Hochwertiges Zubehör

Das Google Pixel 7 und 7 Pro sind schon für sich genommen hervorragende Geräte. Allerdings erhöht sich die Funktionalität jedes Telefons, wenn es mit hochwertigen Peripheriegeräten wie der Pixel Watch oder den Buds gekoppelt wird.

Erstens macht die Fast Pair-Technologie das Verbinden der neuen Smartwatch oder Ohrhörer einfach. Und mit fortschrittlichen Modellen wie den Pixel Buds Pro können Sie im Handumdrehen zwischen Telefon-, Laptop- und Watch-Audio wechseln.

Außerdem sind alle Zubehörteile für einwandfreie Konnektivität und Funktionalität ausgelegt. Wenn Medien auf Ihrem Pixel 7 Telefon abgespielt werden, können Sie sie mit der Pixel Watch oder den Buds genauso einfach steuern wie mit dem Smartphone selbst. Die Konnektivität geht auch über die Unterhaltung hinaus.

Ihr Pixel 7 oder 7 Pro Telefon bietet zusammen mit den Buds und der Watch nahtlosen Zugriff auf intelligente Geräte in Ihrem Zuhause. Mit diesem Zubehör können Sie das Licht, die Heizung und andere intelligente Geräte problemlos einstellen.

Und schließlich sorgt die Funktion "Find My Device" dafür, dass Sie Ihr Telefon, Ihre Watch oder Ihre Buds nie wieder verlieren. Mit dieser Funktion können Sie Ihr Telefon benutzen, um die Buds oder Ihre Pixel Watch zu klingeln, oder umgekehrt, indem Sie die Watch selbst benutzen.

Grund 4: Die volle Leistung von Android 13

Android 13 hat vielleicht nicht die gleiche revolutionäre Wirkung wie Version 12, aber das neue Betriebssystem erweitert die bestehenden Funktionen erheblich. Gleichzeitig ist Android 13 eine hervorragende Nachricht für Nutzer des Pixel 7 und 7 Pro. Tatsächlich wurde das Betriebssystem zuerst für Pixel-Smartphones verfügbar, wobei die Unterstützung für andere Marken zu einem späteren Zeitpunkt kommt.

Grund 5: Beeindruckender interner Aufbau

Das Google Pixel 7 und 7 Pro verfügen über leistungsstarke interne Komponenten. Wir haben bereits über den Tensor G2 Prozessor-Chip berichtet, und es gibt zahlreiche Verbesserungen in Bezug auf den Arbeitsspeicher und die Speicherkapazität des Telefons.

Grund 6: Kameras auf Profi-Niveau

Sowohl die Rück- als auch die Frontkamera des Pixel 7 und 7 Pro wurden stark verbessert. Während die Vorgängermodelle über hervorragende Kameras verfügten, gehen die neuen Geräte bei den Foto- und Videofunktionen noch einen Schritt weiter. Sie können bei allen Kameras des Pixel 7 und 7 Pro mit hervorragenden Zoom-Optionen, vielen Megapixeln und Autofokus-Optionen rechnen.

Grund 7: Erstaunliche Angebote

Es gibt einige unglaubliche Angebote für britische Kunden, die ein Pixel 7 oder Pixel 7 Pro Telefon zusammen mit ausgewähltem Zubehör kaufen möchten. Die folgenden Angebote sind vom 6. Oktober bis zum 17. Oktober verfügbar:

Sparen Sie 379 £ beim Kauf eines Pixel 7 Pro und einer Google Pixel Watch LTE, indem Sie hier klicken. Sparen Sie 339 € beim Kauf eines Pixel 7 Pro und einer Google Pixel Watch Wi-Fi, indem Sie hier klicken. Sparen Sie £179 beim Kauf eines Pixel 7 Pro und Pixel Buds Pro, indem Sie hier klicken . Sparen Sie £179 beim Kauf eines Pixel 7 und einer Google Pixel Watch LTE, indem Sie hier klicken. Sparen Sie £179 beim Kauf eines Pixel 7 und einer Google Pixel Watch Wi-Fi, indem Sie hier klicken. Sparen Sie £179 beim Kauf eines Pixel 7 und Pixel Buds Pro, indem Sie hier klicken.

Da wir das Google Pixel 7 und 7 Pro feiern, ist es nur fair, dass wir sieben Angebote präsentieren. Der letzte Deal auf dieser Liste wird den ganzen Oktober über gültig sein:

Wenn du diesen Link verwendest, kannst du bis zu 300 € Rabatt auf das Pixel 7 oder Pixel 7 Pro erhalten, wenn du dein altes Telefon in Zahlung gibst.

Bitte beachten Sie, dass alle sieben Angebote für Nutzer ab 18 Jahren mit einer Lieferadresse in Großbritannien verfügbar sind. Außerdem müssen alle Käufe mit diesen Angeboten über den Google Store UK getätigt werden. Beachten Sie, dass Ihnen an der Kasse eine Liefergebühr berechnet werden kann.

Es ist nicht möglich, diese Angebote gegen Bargeld oder einen bargeldähnlichen Betrag einzutauschen oder zu übertragen. Außerdem können Sie keines der sieben Angebote mit anderen Angeboten kombinieren. Aber angesichts der fantastischen Angebote, die Sie erhalten werden, gibt es keinen Grund, irgendwelche Kombinationen zu machen!