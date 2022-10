Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Google hat offiziell das Pixel 7 und das Pixel 7 Pro angekündigt, seine beiden neuen Flaggschiff-Geräte für 2022, wobei das Pixel 7 Pro an der Spitze steht.

In diesen Geräten steckt eine Menge drin, aber die ganze Aufmerksamkeit wird auf dem Pixel 7 Pro liegen und darauf, was es für das Kameraerlebnis bringt.

Genau dafür ist die Pixel-Familie bekannt: Sie verändert das Spiel, wenn es um computergestützte Fotografie geht.

Hier ist eine Übersicht über alles, was für die Kameras des Pixel 7 Pro kommt - und ob Sie es wahrscheinlich auch als Software-Update für ältere Pixel-Geräte bekommen werden.

Neues 5fach-Teleobjektiv

Das Pixel 7 Pro verfügt über eine 48-Megapixel-Telekamera, bietet aber jetzt einen 5-fachen optischen Zoom durch das Periskop-Objektiv - im Vergleich zum 4-fachen optischen Zoom des alten Pixel 6 Pro. Dies ermöglicht Super Resolution Zoom bis zu 30x auf dem Pixel 7 Pro. Da dies durch die Hardware gesteuert wird, wird es nicht auf andere Geräte kommen.

Es gibt jedoch eine clevere Software, die dieses Kamerasystem steuert und die Zoomqualität über die gesamte Palette hinweg verbessert. Beim Hauptsensor wird Pixel-Binning eingesetzt, um Fotos mit 50 Megapixeln bis 12,5 Megapixeln aufzunehmen. Das ist Standard und dient dazu, eine größere Fläche für die Aufnahme von Licht zu schaffen.

Sobald man jedoch anfängt zu zoomen - und bevor man zum 5-fach optischen Objektiv kommt - macht das Pixel 7 Pro einige clevere Dinge. Dazu gehört, dass es Daten sowohl von der Hauptkamera als auch vom Teleobjektiv nimmt und ein maschinelles Lernmodell verwendet, um die Qualität des digitalen Zooms des Hauptobjektivs zu verbessern. Dadurch wird die Qualität zwischen 2,5x und 5x erhöht.

Bei der 5-fachen Marke geht man zum Teleobjektiv über und verwendet wieder Pixel-Binning, dann Sensor-Cropping für den Zoom und schließlich KI und ML-Upscaling, die alle darauf abzielen, bessere Ergebnisse zu erzielen.

Ein Teil dieser Software ist im Pixel 7 enthalten - es gibt also keinen Grund, warum es nicht auch auf die älteren Pixel-Geräte angewendet werden könnte, da es sich nur um Software handelt, aber Google könnte argumentieren, dass es den Tensor G2 braucht, um es zu betreiben.

Ultrawide-Autofokus und Makroaufnahmen

Die Ultrawide-Kamera des Pixel 7 Pro wird nun Autofokus bieten. Das wird nicht nur die Qualität der Bilder verbessern, sondern auch den zusätzlichen Vorteil bieten, dass man nun auch Fotos aus der Nähe aufnehmen kann.

Das wird die neue Makrofunktion des Pixel 7 Pro antreiben. Dies wird nicht die wirklich nahe Vergrößerung sein, die einige angeboten haben, aber es wird bedeuten, dass Sie etwas näher an etwas herankommen können, ohne den Zoom verwenden zu müssen.

Da dies hardwareabhängig ist, wird es wahrscheinlich nur auf dem Pixel 7 Pro verfügbar sein.

Foto-Unschärfe

Mit dem Pixel 6 wurde Face Unblur eingeführt, um ein verschmiertes Gesicht zu erkennen und es für ein besseres Foto zu korrigieren, aber jetzt geht Google noch weiter. Photo Unblur verwendet ein neues maschinelles Lernmodell, um Ihr Foto zu untersuchen und die Unschärfe zu reduzieren.

Das Ergebnis sollten bessere Fotos sein, die auch bei Verwacklungen, z. B. bei schlechten Lichtverhältnissen oder durch Bewegung, bessere Ergebnisse liefern.

Aber die gute Nachricht ist, dass dies nicht nur für Fotos gilt, die Sie mit den Pixel 7-Modellen aufnehmen - es kann auch auf Bilder im Google Fotos-Katalog angewendet werden. Da es sich um eine softwaregesteuerte Funktion handelt, ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Funktion für alle Pixel-Nutzer innerhalb von Google Fotos verfügbar sein wird.

Verbesserungen der Geschwindigkeit von Night Sight

Night Sight war schon immer ein Highlight der Pixel-Kameras und wurde von anderen Marken weitgehend kopiert. Google hat einiges getan, um den Prozess auf den Pixel 7-Geräten zu beschleunigen. Laut Google ist es jetzt 2x schneller als auf dem Pixel 6.

Wir vermuten, dass dies auf bessere Bildverarbeitungsmodelle zurückzuführen ist, so dass diese Software auch auf ältere Geräte angewendet werden könnte - aber es könnte auch auf die Leistung von Tensor G2 angewiesen sein, so dass die Erfahrung auf dem Pixel 7 am besten sein könnte.

Geführter Rahmen

Dies ist ein Teil der Kamera, aber eigentlich eine Funktion zur Barrierefreiheit. Sie wurde entwickelt, um Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen zu helfen, Selfies zu machen. Sie führt den Benutzer durch Sprachfeedback, so dass er sich selbst in den Rahmen bringen und das Foto mit größerer Leichtigkeit aufnehmen kann.

Dual: Im Grunde genommen BeReal

Es gibt eine neue Funktion, mit der Sie Bilder mit der vorderen und hinteren Kamera gleichzeitig aufnehmen können. Sie nennt sich Dual und wurde in letzter Zeit durch Trends wie BeReal populär gemacht. Ganz neu ist das nicht, Nokia hat diese Funktion schon früher angeboten und sie "Bothie" genannt.

Auch hier ist es ziemlich einfach, daher vermuten wir, dass es durch ein Update der Kamera-App auf anderen Pixel-Geräten verfügbar sein wird.

Cinematische Unschärfe in Videos

Google möchte mit einer neuen Funktion namens Cinematic Blur bessere Bokeh-Optionen in Videos anbieten. Damit können Sie einen Effekt mit geringer Tiefenschärfe bei 24 Bildern pro Sekunde hinzufügen, um das Erlebnis auf dem großen Bildschirm zu genießen.

Auch hier handelt es sich um eine Softwarefunktion, die aber möglicherweise hohe Anforderungen an die Hardware stellt und daher auf die Tensor G2-Geräte beschränkt sein könnte.

HDR in mehr Anwendungen

Es gibt erweiterte 10-Bit-HDR-Aufnahmeoptionen auf dem Pixel 7, einschließlich der Integration in gängige Apps wie Snapchat, Instagram, TikTok und Facebook. Das sollte bedeuten, dass Sie in diesen Anwendungen bessere Qualitätsergebnisse erzielen können, wenn Sie HDR-Videos teilen.

