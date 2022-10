Google Pixel 7 und 7 Pro jetzt offiziell mit Tensor G2 Leistung und neuen Kamerafähigkeiten

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Google hat das Pixel 7 und Pixel 7 Pro offiziell angekündigt, nachdem die Geräte bereits auf der Google I/O im Mai 2022 vorgestellt wurden.

Die neuen Geräte ersetzen das Pixel 6 und das Pixel 6 Pro, wobei sie im Wesentlichen das gleiche Design haben, aber einige kosmetische Änderungen für ein attraktiveres und hochwertigeres Gesamtergebnis vornehmen.

Dazu gehört die Hervorhebung von mehr Metall über der Kameraleiste auf der Rückseite, die von einem Einsatz im Rahmen zu einer solideren Lösung übergeht. Das gesamte Aluminium ist zu 100 Prozent recycelt, wobei das Pixel 7 Pro eine polierte Oberfläche erhält, während das Pixel 7 matt ist.

Das Pixel 7 Pro hat ein 6,7-Zoll-Display, während das kleinere Pixel 7 ein 6,3-Zoll-Display hat.

Beide Geräte werden von der neuen Tensor G2-Hardware angetrieben, da Google weiterhin seinen eigenen Weg bei der Hardware geht, anstatt sich an andere Anbieter zu wenden. Dies legt einen Schwerpunkt auf die Sicherheit, während auch VPN by Google One (kommt später im Jahr) eingeführt wird, mit dem Sie Ihre Internetaktivitäten verschlüsseln und anonymisieren können, um Ihre Sicherheit erneut zu schützen.

Das Google Pixel 7 soll auch das beste Telefon zum Telefonieren sein und nicht nur Spam-Anrufe herausfiltern, sondern auch Hintergrundgeräusche bei eingehenden Anrufen entfernen.

Das meiste Augenmerk wird jedoch auf den Kameras liegen, wobei Google weiterhin seine computergestützte Fotografie verfolgen wird. Das Pixel 7 hat im Wesentlichen die gleichen Kameras wie das Pixel 6, aber es gibt eine neue Frontkamera, die 4K-Videos mit bis zu 60fps bietet.

Das 7 Pro hingegen nimmt eine Reihe von Kameraänderungen vor, um das Flaggschiffgerät voranzubringen. Das 48-Megapixel-Teleobjektiv bietet jetzt einen 5-fachen optischen Zoom und einen bis zu 30-fachen Super-Res-Zoom über die Periskop-Anordnung.

Das ist ein Fortschritt gegenüber dem optischen 4fach-Zoom des Pixel 6 Pro. Aber es gibt noch mehr clevere Technik in dieser Kamera, die Daten von Haupt- und Teleobjektiv kombiniert, um die Qualität der Bilder zwischen 2,5- und 5-fachem Zoom zu verbessern. Dabei kommt ein neues maschinelles Lernmodell zum Einsatz, das Google angewendet hat.

Das bedeutet, dass beim Zoomen eine Menge passiert, um die besten Bilder zu liefern - vom Pixel-Binning beim 1fach-Zoom bis hin zur Kombination von Daten aus der Kamera, bevor man zum direkten Sensor-Cropping kommt - alles unterstützt durch KI und ML-Upscaling. Das verheißt Großes.

Es gibt eine neue Stabilisierung, die Fotos mit Weitwinkelzoom zwischen 20 und 30fach unterstützt.

Eine weitere neue Fototechnologie ist Photo Unblur. Auf dem Pixel 6 haben wir Face Unblur gesehen, aber Photo Unblur verwendet ein neues ML-Modell, um Unschärfe aus Fotos zu entfernen. Das wird für klare Fotos sorgen, wenn man sich bewegt oder bei schlechten Lichtverhältnissen, wenn es zu Verwacklungen kommen kann. Die beste Nachricht ist, dass dies nicht nur auf Fotos beschränkt ist, die du mit dem Pixel 7 aufnimmst - da es sich um ein ML-Modell handelt, funktioniert es auch mit bestehenden Bildern in deiner Google Fotos-Bibliothek.

Es gibt auch mehr Leistung in Night Sight, so dass es viel schneller sein wird als zuvor, sowie Verbesserungen bei der Videoaufnahme auf dem Pixel 7, einschließlich einer Cinematic Blur-Funktion für eine geringe Tiefenschärfe. Sie können auch 10-Bit-HDR-Videos aufnehmen und diese mit Apps wie TikTik und Snap teilen, so dass Sie auch in diesen Apps großartige Videos erhalten werden.

Wie erwartet, geht es bei diesem Update nicht nur um neue Hardware, sondern auch darum, dass Google neue Software-Fähigkeiten vorstellt - von denen einige auch auf ältere Pixel-Modelle angewendet werden.

Das Tolle daran ist jedoch, dass Google die Preise nicht in die Höhe treibt. Das Pixel 7 wird $599 / £599 kosten, während das Pixel 7 Pro $899 / £849 kosten wird.

Vorbestellungen sind ab sofort möglich, die allgemeine Verfügbarkeit beginnt am 13. Oktober.

