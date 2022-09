Google Pixel 7 und 7 Pro Preise durchgesickert

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Es sind nun weniger als zwei Wochen bis zum Made by Google Launch Event, auf dem das Pixel 7 und das Pixel 7 Pro endlich vorgestellt werden.

Im Vorfeld hat Google ein Teaser-Video veröffentlicht und angekündigt, dass die Vorbestellungen am 6. Oktober 2022 - dem Tag des Events - beginnen.

Im Anschluss daran sind Informationen aufgetaucht, die die voraussichtlichen Preise für die Geräte zeigen, insbesondere bei Target in den USA.

Aus einer Quelle, der ich vertraue, kommen hier die Google Pixel 7 und Pixel 7 Pro US-Preise, gemäß den aktuellen Daten in den Systemen von Target.



Das Pixel 7, Codename Panther, kostet 599 US-Dollar und ist in den Farben Snow, Obsidian und Lemongrass erhältlich. pic.twitter.com/OqXt1qnHOL- Artem Russakovskii (@ArtemR) September 22, 2022

Das Pixel 7 wird 599 Dollar kosten, während das Pixel 7 Pro für 899 Dollar zu haben sein wird, der Leak zeigte uns auch, welche Farben verfügbar sein werden.

Das Pixel 7 wird in Snow, Obsidian und Lemongrass erhältlich sein. In der Zwischenzeit wird das Pixel 7 Pro in Snow, Obsidian und Hazel erhältlich sein.

Diese Preise entsprechen denen des Pixel 6 und 6 Pro. Obwohl es nicht die Preissenkung ist, auf die einige gehofft haben, fühlt sich die Preisstabilität im Jahr 2022 fast wie ein Rabatt an.

Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die Preise in anderen Regionen gleich bleiben werden. Die PS5 zum Beispiel wurde vor kurzem überall außer in den USA erhöht, und wir hoffen, dass das hier nicht auch der Fall sein wird.

Der Leaker sagt auch, dass Target eine 100-Dollar-Geschenkkarte mit dem Pixel 7 und 200 Dollar mit dem Pixel 7 Pro anbieten wird. Natürlich kennen wir die Bedingungen dieses Deals im Moment nicht, aber es klingt ziemlich verlockend.

Auf jeden Fall müssen wir nicht mehr lange warten, alles wird am 6. Oktober enthüllt werden.

Schreiben von Luke Baker.